Реставраторы Эрмитажа восстановили конные скульптуры работы Петра Клодта

«Сегодня мы представляем итоги реставрации, итоги многих лет работы, которые показывают как сложно и творчески реставраторы воссоздали замечательные скульптуры — блестящую работу великого Клодта. Кони Клодта не только на Аничковом мосту, эти кони стоят в разных концах мира и дарились как символ Петербурга — города Императорской гвардии, города коней и всадников, города конных скульптур. Это как раз всё то, что хранит Эрмитаж — искусство, дух города, военные традиции и изобретения прекраснейших методов работы. Только в Эрмитаже не могли сделать такую выставку», — сказал на открытии выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В рамках выставки «Работы П.К. Клодта. К завершению реставрации», которая открылась сегодня, 21 февраля, в Западине Восточной галереи Зимнего дворца, также представлены несколько экспонатов, посвященных последнему крупному проекту Клодта — памятнику Николаю I, который установлен на Исаакиевской площади. В частности, на выставке представлена ранняя модель памятника, где император сидит на спокойно стоящем коне — в итоговом варианте конь поднят на дыбы, а сам памятник имеет только две точки опоры.

Выставка «Работы П.К. Клодта. К завершению реставрации» продлится с 22 февраля по 19 апреля 2020 года.