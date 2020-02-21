Искусствовед Юрий Гоголицин о переписке с Серебряковой, дружбе с Окуджавой и работе в Эрмитаже

Эпоха Серебряного века имела огромное значение для вашей семьи: дедушки и бабушки принимали у себя дома на Пяти углах художников, литераторов, коллекционировали живопись и графику. Вы поэтому посвятили себя искусствознанию?

Прямой преемственности не было — скорее, так сложилось. В начале блокады я, годовалый ребенок, выпал из окна и сломал спину, после чего в общей сложности провел девять лет в больнице. Меня резали, кроили, запрещали двигаться, а когда выпустили, сказали маме, что я доживу до 22 лет и заниматься мне ничем нельзя. Родители сначала выбрали «домашнюю» профессию переплетчика книг, но потом увидели мою страсть к искусству, которой, конечно, способствовали семейные истории. И несмотря на наставления врачей, дали возможность пойти в школу и поступить в ЛГУ (ныне СПбГУ. — Прим. ред.).

Поступив в аспирантуру истфака, вы решили взяться за изучение искусства русской эмиграции. Почему выбрали тему, которая в СССР была просто опасной?

По большому счету, меня ничего больше не интересовало. (Улыбается.) Я рано понял, что именно наследие эпохи 1900–1910-х годов, Серебряного века, — с ее вывертами и захлестами — и есть русское искусство.