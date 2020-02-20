В Marina Gisich Gallery открылась выставка «Некрореализм с человеческим лицом» художника и режиссера Евгения Юфита — отца-основателя некрореализма, автора культового фильма «Папа, умер Дед Мороз». Специально для «Собака.ru» искусствовед Олеся Туркина и философ и психоаналитик Виктор Мазин составили словарь некрореализма, где каждое понятие круговым образом связано, образуя концептуальную некросферу.
Зомби-грим, дутик и бодрость: словарь некрореализма к выставке Евгения Юфита в Marina Gisich Gallery
-
Кадр из фильма «Папа, умер Дед Мороз», 1991 год
Что такое некрореализм?
Радикальное движение «некрореализм» зародилось в Ленинграде в начале 1980-х годов в период застоя, когда «не живые, не мертвые генеральные секретари ЦК КПСС сменяли друг друга», как пишет Олеся Туркина. Все началось с эпатирующих публику акций, которые устаивала группа молодых людей во главе с Юфитом, например, избиение реалистично выглядевшего манекена. Начавшись со спонтанных перформансов, некрореализм стал формироваться в художественное движение в тот момент, когда Юфит взял в руки сначала фото-, а затем и кинокамеру. Картинки из дореволюционных справочников по судебно-медицинской экспертизе, хаос и абсолютный авторский произвол, тема смерти, суицида и психопатологических проявлений — те компоненты, на которых была замешана эстетика некрореализма. Само слово «некрореализм» Юфит придумал в 1984 году, тогда в нем безошибочно читалась отсылка к соцреализму. Языком черного юмора некрореалисты препарировали отбивающее понятие коммунистического бессмертия. К концу перестройки Юфит и товарищи «вышли из подполья», а фильм «Папа, умер Дед Мороз», снятый в мастерской Алексея Германа, получил гран-при́ на международном кинофестивале в Римини в 1992 году.
Словарь некрореализма
Слова обретают свое значение исключительно в контексте. У некрореализма – свой словарь, а, значит, и свой мир. Все понятия круговым образом связаны, образуя концептуальную некросферу.
«Атлас по судебной медицине» Эдуарда фон Гофмана – библия некрореализма, источник иконографии некрообразов. Эдуард фон Гофман – пионер судебной медицины, автор учебника по судебной медицине, который многократно переиздавался в России. Юфит перефотографировал патологические сцены самоубийств и насильственной смерти из «Атласа» и распространил их среди тех, кто бодро принялся создавать картины. Некроживописью занимались Игорь Безруков, Трупырь, Дебил, Андрей Мертвый, Валерий Морозов, Юрий Циркуль, Владимир Кустов, Серп.
Бодрость – вместе с тупостью, наглостью и матёростью – одно из центральных понятий некролексики. Матёрый мужчина должен быть бодрым, наглым и тупым. С понятием бодрости связано веселье. На сегодняшнем языке быть бодрым, значит, быть позитивным и креативным.
Военная зооантропотехника – учебник из кинофильма «Прямохождение» (2005), которым руководствуются ученые, нацеленные на управление зоологическим началом в человеке. Греческое слово zoe – в отличие от bios – голая жизнь. Оголенный мужчина неразрывно связан с научной деятельностью.
Дутик – некрообъект Мертвого. Представляет собой разогретую над газом пластмассовую куклу, которая раздувается подобно трупу под воздействием гнилостной эмфиземы. Дутик сыграл свою роль в кинофильме Юфита «Рыцари поднебесья» (1989).
-
Портрет моряка, Ленинград, 1983 год
Жировоск – гимн некрореализма, сочиненный Евгением Юфитом и Олегом Котельниковым на мотив советской песни «Весёлый сосед». Стал звуковой дорожкой фильма Юфита «Лесоруб» (1985). Завершается четверостишием, которое следует исполнять в состоянии неистового веселья:
«Наши трупы пожирают
Разжиревшие жуки
После смерти наступает
Жизнь, что надо, мужики!»
Зомби-грим – изобретен Юфитом для постановочных фотографий и киносъемок. Некрогерои создавались с помощью бинтов, томатной пасты, сиропа холосас, лица деформировались подложенной за щеки ватой.
-
Сбрасывание Зураба, Ленинград, 1983 год
Зооморф – зооантропоморфный герой живописи Юфита. Обычно действуют в связках, когда хвост одного оказывается в пасти другого.
Зураб – участник имитаций массовых драк и избиений, манекен, который до некропрактики использовался во время следственных экспериментов. На съемках Юфитом сцены зверского избиения Зураба, был вызван наряд милиции, а пленка конфискована КГБ. Во время беседы с сотрудниками следственного комитета Юфиту посоветовали никогда не брать в руки камеру и добавили, что только маразм отснятого материала освобождает его от ответственности.
Идиот – выпадающий из позитивного общества; слово происходит от греческого idios, своеобразный. Идиотская деятельность некросворы демонстрировала отказ от представления о здравом смысле в жизни и искусстве. Пример из некропрактики: группа молодых людей взялась расчистить снег перед кинотеатром. К ужасу администрации и зрителей началось веселье: молодые люди пришли в раж, обнажились, оставив на себе ушанки и валенки, и принялись бодро разбрасывать снег в округе.
Кол – инструмент, сыгравший важнейшую роль в фильме Юфита «Папа, умер Дед Мороз» (1991). В живописи кол – связкообразующий инструмент между зооморфами. Рождение кола в некрореализме произошло из палки, которой колотили героев в короткометражках Юфита. Кол вращался во рту одного из героев фильма «Весна» (1987). Кустов создал фотонекроколлаж «Кол».
Матерость – принципиальное понятие некрореализма. Актеры в фильме должны быть матерыми. Слово матерый отсылает к матери, материи, материку и в то же время означает бывалого, искушенного, опытного человека («матерый мужчина»), достигшую зрелости материю («матерый кабан», «матерый дуб»), и закоренелого мужчину («матерый преступник»). Матерый мужчина в мужской фантазии отклоняется от человека. В фильме Юфита «Серебряные головы» (1998) матёрые ученые занимаются гибридизацией себя с деревом.
-
Заставка «Мжалалафильм»
Мжалала – то же, что и дада. Этимологически мжа – дрёма, а также – дремать, находиться в беспамятстве, а лала – детский лепет, пустая болтовня. «Мжалалафильм» – киностудия, созданная в 1984 г. Юфитом, который учитывал, что первым секретарем ЦК КП Грузии был Василий Павлович Мжаванадзе.
Мостик – поза некроперсонажей в фильмах Юфита. Воспроизводит эпилептическую дугу. Мостик – непреложный атрибут некробалета во время представлений «Поп-механики» Сергея Курёхина.
Мужчина – одно из центральных понятий некрореализма. Мужчиной может быть не только биомужчина, но и горилла, и женщина, и бобёр. Главные качества настоящего мужчины – тупость, бодрость, наглость и матерость. Матерый мужчина не предается пустым размышлениям, а занимается деятельностью – делает мостик.
-
Портрет Котельникова, Ленинград, 1983 год.
Наглость – понятие некрореализма, качество матёрого мужчины. Согласно масс-медийной зооантропотехнике наглость – второе счастье.
Некрореализм – радикальная эстетическая практика на стыке с антропологией, психиатрией и судебной медициной, созданная Юфитом в начале 1980-х. Понятие некрореализм Юфит вместе с Котельниковым пустили в обиход в 1984 году. Слово некрореализм указывает на парадоксальное присутствие в жизни смерти и говорит о мертвом реализме. Некрореализм проявился в кино (Юфит), инсталляции (Кустов), скульптуре (Морозов), перформансе (Циркуль), литературе (Мертвый), науке (Мертвый, Дебил).
Некрометод – научный текст, разрабатываемый художником и теоретиком некрореализма Кустовым. Некрометод делится на две части: некростатику и некродинамику. Некрометод основан на переосмыслении существующих в культуре некрообразов как образов умирания.
Некросвора – группа молодых людей, сбивавшаяся в стаи, подобно бездомным кобелям на городских окраинах. Топография деятельности некросворы охватывает бараки на Ржевке, дома на капитальном ремонте у Кузнечного рынка, новостройки в Купчино, лесополосы, железнодорожные перегоны и коммунальные квартиры «соловьев». Деятельность некросворы спонтанна, веселье начиналось внезапно, и подразумевала неожиданную имитацию массовой сечи в электричке или группового суицида в лесополосе. Некросвора включала художников, туристов, панков и случайно примкнувших прохожих.
Нетруп – отход от научных экспериментов; недосубъект, недообъект, отброс социума. Появление нетрупа на экране кинотеатра «Спартак» вызывало у публики омерзение и приступы безудержного веселья. Нетруп – тупой и бодрый.
-
Кадр из фильма «Весна», 1987 год
Отец – истукан, тотем, зооморф, звероподобный предок. Может образовывать связки с матёрыми мужчинами. Тему отца-истукана разрабатывал Морозов.
Позитивный регресс – оксюморон из психиатрии, говорящий о возвращении к инфантильному веселью. Юфит использовал это понятие для критики эволюционизма, понимаемого как «улучшение» породы венца творения в прогрессистских утопиях 1920-х и 1960-х. Позитивный регресс стал принципиально важным в вначале 21 века в связи с наступлением технонаучного позитивизма и обязанностей мужчины быть тупым и позитивным.
Связка – или сцепка, образованная кобелями, мужчинами или зооморфами во время сечи.
Тупость – принципиальная характеристика мужчины, который должен не думать, а действовать. Тупость затрагивает не только умственные способности, но и мораль. Без тупости невозможно достичь матерости на путях позитивного регресса.
Турист-оборотень – герой ранних фильмов Юфита, нетруп, блуждающий на границе жизни и смерти, природы и культуры, города и лесополосы. Туристом-оборотнем может быть мятежный матрос, отсиживающийся в кустах.
-
Кадр из фильма «Рыцари поднебесья»
Эксперимент – начиная с первого 35-мм фильма, «Рыцари поднебесья» (1989), каждый фильм Юфита посвящен научному эксперименту. В чём именно заключается эксперимент, не всегда понятно, и это – неважно. Секретный эксперимент должен оставаться секретным. Известно лишь, что он связан с позитивным регрессом и занимаются им военные зооантропотехники.
Z-индивидуумы – отходы от научных экспериментов в фильме «Серебряные головы» (1998). Учёные разрабатывают в лесу идею сращивания человека с деревом, а спецотряд военных зооантропотехников занят уничтожением отходов от предыдущих экспериментов.
Евгений Юфит «Некрореализм с человеческим лицом»
Marina Gisich Gallery
до 24 апреля
Фото для публикации предоставлены Marina Gisich Gallery
Текст: Олеся Туркина и Виктор Мазин
Благодарим Марину Гисич за помощь в подготовке материала
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.