Зомби-грим, дутик и бодрость: словарь некрореализма к выставке Евгения Юфита в Marina Gisich Gallery

«Атлас по судебной медицине» Эдуарда фон Гофмана – библия некрореализма, источник иконографии некрообразов. Эдуард фон Гофман – пионер судебной медицины, автор учебника по судебной медицине, который многократно переиздавался в России. Юфит перефотографировал патологические сцены самоубийств и насильственной смерти из «Атласа» и распространил их среди тех, кто бодро принялся создавать картины. Некроживописью занимались Игорь Безруков, Трупырь, Дебил, Андрей Мертвый, Валерий Морозов, Юрий Циркуль, Владимир Кустов, Серп.

Бодрость – вместе с тупостью, наглостью и матёростью – одно из центральных понятий некролексики. Матёрый мужчина должен быть бодрым, наглым и тупым. С понятием бодрости связано веселье. На сегодняшнем языке быть бодрым, значит, быть позитивным и креативным.