Покрас Лампас дебютирует в качестве видеохудожника балета хореографа Ильи Живого

Балет на музыку Филипа Гласса Touching the Light, хореографию для которого ставит Илья Живой, покажут 17 марта на Новой сцене Мариинского театра в рамках «Творческой мастерской молодых хореографов» — лаборатории, объединяющей постановщиков в стремлении к поиску и эксперименту. Главные партии в балете исполнят Екатерина Кондаурова, Роман Беляков, героиня майского номера «Собака.ru» в 2019 году Мария Хорева, солист Мариинского театра Ксандер Париш, Влада Бородулина и Максим Зенин.

Напомним, 6 октября 2019 года Покрас Лампас завершил восстановление работы «Супрематический крест» в Екатеринбурге. Арт-объект был создан 18 июля, однако уже на следующий день коммунальщики закатали его в асфальт. 26 августа Покрас Лампас должен был вернуть изображение на площадь, однако этого не произошло — организаторы фестиваля «Стенограффия» решили взять паузу из-за угроз противников данной работы. Художник также выступил против преследования православной активистки Оксаны Ивановой, которая участвовала в акции против его работы.

Позже «Супрематический крест» показали на Берлинской телебашне — в рамках фестиваля, на котором презентуют работы о цензуре. А еще Покрас Лампас выпустил новую коллаборацию с M.A.C, вместе с ДЛТ — коллекцию из переработанного денима, а петербургском магазине Comme des Garçons показали поп-ап инсталляция полотен и принтов художника-каллиграфа.