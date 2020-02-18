Палочный шрифт Родченко, лица из точек и пробелов и рисунки Самохвалова: смотрим обложки 20–30-х годов

Советское ар-деко

В противовес сторонникам «палочного» шрифта в ранней советской типографике существовал полюс, который условно можно причислить к стилю ар-деко, его главным мастером был Сергей Чехонин. Художник еще до революции стал блестящим шрифтовиком и дизайнером книги (хотя слово «дизайнер» тогда еще не употребляли), его относят к «младшему поколению» членов объединения «Мир искусства». Чехонин оформлял издания поэта Саши Черного и писательницы Тэффи, журналы «Сатирикон» и «Новый Сатирикон», а также представлял русских графиков на выставке в Лейпциге. После 1917 года художник сделал ряд по-настоящему выдающихся обложек, например, для книги «10 дней, которые потрясли мир» Джона Рида, не говоря уже о его работе над культовыми образцами «агитационного» фарфора. И в полиграфии, и в «хрупком» искусстве Чехонин использует свои «фирменные» шрифты о которых исследователь Алексей Домбровский пишет: «...с заведомо благородных форм он как-то ловко умел сбить лоск. В их стройное графическое звучание внести какую-то диссонирующую "кустарщинку"». После эмиграции в 1928 году художник сотрудничаетс французскими издательствами, а также с журналом «Vogue».