В Главном штабе Эрмитажа открылась выставка «Студия 44. Анфилада»

Выставка состоит из нескольких тематических блоков: «Триумфальная лестница. Построение», «Двери Новой Большой анфилады», «Контейнер-кинозал», «Дом макетов» и другие. Здесь представлены зарисовки, эскизы, фотографии и чертежи, а также «Эрмитажный сад» – нереализованный замысел архитекторов, отсылка к Висячему саду Малого Эрмитажа. Для этого создатели экспозиции посадили живые липы. Их можно будет увидеть в трех ипостасях: голыми, с графичными силуэтами крон – в феврале, распускающимися – в марте, зеленеющими – в апреле.