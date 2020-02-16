В воскресенье, 16 февраля, в Главном штабе Эрмитажа открылась выставка «Студия 44. Анфилада». Экспозиция расположилась в Большой анфиладе Главного штаба, где выставлены работы одного из самых известных архитектурных бюро Петербурга.
В Главном штабе Эрмитажа открылась выставка «Студия 44. Анфилада»
Автором проекта реставрации стала «Студия 44». Команда приспосабливала восточное крыло здания Главного штаба под музейный комплекс Эрмитажа в течение 12 лет – с 2002 года по 2014 год. Центральная тема экспозиции – это то, как «рождается идея, как видоизменяется проект, какая огромная исследовательская работа стоит за каждой постройкой и каждым архитектурным решением».
Выставка состоит из нескольких тематических блоков: «Триумфальная лестница. Построение», «Двери Новой Большой анфилады», «Контейнер-кинозал», «Дом макетов» и другие. Здесь представлены зарисовки, эскизы, фотографии и чертежи, а также «Эрмитажный сад» – нереализованный замысел архитекторов, отсылка к Висячему саду Малого Эрмитажа. Для этого создатели экспозиции посадили живые липы. Их можно будет увидеть в трех ипостасях: голыми, с графичными силуэтами крон – в феврале, распускающимися – в марте, зеленеющими – в апреле.
Куратор экспозиции от Государственного Эрмитажа – Александр Николаевич Дыдыкин, заведующий отделом «Главный штаб», куратор от «Студии 44» – Никита Игоревич Явейн, руководитель архитектурного бюро. Она продлится до 26 апреля.
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