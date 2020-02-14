Open call для художников и кураторов от Московской международной биеннале молодого искусства

До 1 марта художники и кураторы до 35 лет могут подать заявку на участие в Московской международной биеннале молодого искусства, основной проект которой покажут в пространстве Музея Москвы.

От кураторов ждут проект выставки, которую представят в залах музея, а от художников — проектов сайт-специфического объекта для трех внутренних фасадах Музея Москвы. Шорт-лист из 10 проектов отберет экспертный совет, а 3-х победителей из шорт-листа выберет международное жюри.

Важно: никаких ограничений кроме возраста нет — кураторы и художники выбирают ее самостоятельно. Комиссар биеннале-2020 — Алексей Новиков, искусствовед, заместитель директора по выставочной работе Московского музея современного искусства.

В 2018 году основная выставка биеннале называлась «Абракадабра» (отсылка к хиту советских дискотек «Абракадабра» Стива Миллера) и была посвящена художественным практикам в современном мире, сформированном «экономикой присутствия».

Московская международная биеннале молодого искусства впервые состоялась в июле 2008 года, основной проект назывался «Стой! Кто идет?»

В 2020 году биеннале откроется 13 июля и продлится до 13 сентября 2020 года.

Подать заявку можно тут