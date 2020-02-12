Искусство есть. Почему все ходят на арт-бранчи: от разработчиков Вконтакте до актера Евгения Стычкина?

Куратор, редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru», бывший сотрудник Эрмитажа

Когда я первый раз наткнулась на подобные арт-бранчи в instagram, то меня передернуло от брезгливости: какие-то непонятные люди без образования и опыта будут рассказывать мне про эрмитажную коллекцию? Сама идея бранчей, где рассказывают про искусство, казалась мне дурацкой: вот вы сидите девичьим курятником в кафе (основная клиентура — барышни), все крошат круасанами, причмокивают каппучинкой — не лучшая атмосфера для погружения в мир contemporary.

Из профессионального интереса я сходила на одну из встреч Натали и Лизы — она была посвящена выставке победителей конкурса молодых художников NOVA ART. Мы сидели в азиатском заведении, ели суп, а Лиза спрашивала: какое ваше любимое произведение искусства. От наивности и нелепости вопроса я чуть не подавилась том-ямом, однако через 10 минут поняла, что мой снобизм лучше оставить при себе: прекрасные участницы бранча с приличными профессиями отвечали очень дружелюбно и весело. Среди них была как раз менеджер Лены Шейдлиной, а еще дизайнер одного крупного масс-маркет бренда. Потом была лекция, проиллюстрированная заранее приготовленными сториз в инстаграме и экскурсия — я не узнала ничего нового, но все остальные были в восторге. После этого я начала следить за явлением внимательнее.

Когда я увидела, что девочки уже читают лекции для разработчиков Вконтакте, а их сервис становился все более «упакованным» и продуманным, то пришла к выводу «пусть цветут все цветы». Действительно, если вас тошнит от бубнежа музейных экскурсий и сложносочиненного птичьего языка книг об искусстве, то лучше пойти на арт-бранч, чем не пойти на выставку вообще. А потом уже можно и в Лекторий Эрмитажа наведаться и томик Бориса Гройса купить.