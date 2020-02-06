Как заброшенный парк на Тихорецком стал садом современного искусства

Конечно, случаются накладки. Недавно к школе перекрыли подъезд, подняли поребрик, из-за чего к зданию даже в теории не могли добраться машины экстренных служб. Проблему мы решаем, но к подобным накладкам надо быть готовыми всегда. А если говорить о большом и глобальном — мы хотим привлечь внимание к общественным пространствам, которые могут быть не только в центре Петербурга и которые способствуют его децентрализации, а значит, развивают город.

Приятно, что к нам в Калининский район все лето на экскурсии по выставке регулярно приезжали люди из других районов и городов. Все события у нас бесплатные, регистрация через Timepad. Часто приходится закрывать регистрацию на события — конференции, лекции, мастер-классы — за неделю до их начала: большой ажиотаж. А вот в ресторане «Ферма Бенуа» брони нет, все в порядке живой очереди, время ожидания — не более двадцати минут. Иначе складывается ситуация, гости приходят в пустой ресторан, а на столах стоят брони — это неправильно.