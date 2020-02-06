В 2011 году бизнесмен Андрей Лушников выкупил развалины молочной фермы архитектора Юлия Бенуа, вложил в восстановление зданий 700 млн рублей и открыл общественное пространство «Бенуа 1890» — главный центр притяжения Калининского района. В прошлом году вместе с партнером Еленой Плахтий он начал превращать сад Бенуа в парк современного искусства с дополненной реальностью. «Собака.ru» узнала у Андрея и Елены как жители реагируют на арт-объекты и почему в парк на экскурсии приезжают со всех концов города.
Как заброшенный парк на Тихорецком стал садом современного искусства
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На Андрее: пиджак Celine, джемпер Fedeli, брюки Corneliani, туфли Gucci (все — ДЛТ) . На Елене: жакет, блуза, юбка и сапоги Celine (все — ДЛТ)
Сад Бенуа имеет все шансы стать звездой Калининского района, а в тройке с Институтом робототехники и парком «Сосновка» он образует созвездие, не меньше. Во-первых, в Калининском и Выборгском районах миллион жителей — больше, чем в Амстердаме, но ни одного музея или арт-институции. Во-вторых, это историческое место: в конце XIX века архитектор Юлий Бенуа обустроил здесь образцовую ферму, и двести высокопородных коров так ударно давали молоко, что завоевали золотую медаль на Всероссийской выставке. Во время блокады здесь был разбит совхоз, который снабжал ленинградцев овощами. После распада СССР на местных землях тоже, увы, начался полураспад: здесь чадил дым от мангалов, совершали моцион социально опасные элементы. А в 2001 году здание дачи Юлия Юльевича, двоюродного брата знаменитого Леонтия Бенуа, обратилось в пепел, а если просто сказать — то сгорело до фундамента. Ферма стояла разоренной, крыша в ней обвалилась, перекрытия просели — словом, сквот.
В таком удручающем виде мы и выкупили постройки на этой исторической территории — и нельзя не отметить, хорошо, что здесь не построили ТРЦ, как это было модно в нулевые. Но понадобилось время, чтобы поднять из руин бывшие владения Юлия Юльевича. Краснокирпичное здание бывшего коровника занял ресторан «Ферма Бенуа», известный всему Петербургу в том числе и тем, что мы думаем о страдающих целиакией и в нем действует безглютеновое меню. А дачу мы реконструировали полностью по архивным фотографиям, и теперь там «Школа Бенуа», где детей и подростков обучают с помощью современных технологий и здравого смысла.
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Дача Ю. Ю. Бенуа — сегодня детский центр дополнительного образования «Школа Бенуа»
Все это время мы, конечно, не забывали о саде — но это городская собственность, а значит, каждый шаг на территории мы обсуждаем с профильными организациями. Мы говорим всем: у нас нет цели сделать здесь парк развлечений с каруселями — это неуважение к истории и жителям Калининского района. Парк сам по себе очень красивый — с прудом и островом!). Наша общая задача — бережно отнестись к тому, что уже есть, и по возможности сделать чуть лучше. Например, деревья и кусты обслуживаются районным садово-парковым хозяйством — и с этим все в порядке. А из основных проблем благоустройства осталось две — освещение всего сада и канализация. Нужны серьезные затраты, и эти затраты готовится взять на себя город. Если что-то понадобится от нас, мы готовы к взаимодействию.
Гений места — все-таки Юлий Юльевич родом из всемирно известной семьи художников — навел нас на мысль о проекте Benua Art Garden. Летом этого года мы согласовали с КГИОП первую выставку современного искусства — да, чтобы все было корректно, это необходимо сделать, и большое спасибо председателю КГИОП Сергею Макарову за поддержку. Так Marina Gisich Gallery, галерея Anna Nova, Институт исследования стрит-арта, ДК Gromov впервые показали в Калининском районе арт-объекты художников от Ивана Горшкова до Нестора Энгельке. А в ноябре на большой террасе «Фермы Бенуа» — размером с приличную галерею — мы разбили Winter Art Garden: Анастасия Пронина, выступившая куратором и летнего проекта, собрала работы выпускников Академии им. Штиглица: Артура Джаруллаева, Сергея Карева, Анны Мартыненко и Лизы Бобковой, представившей инсталляцию «Задержи дыхание. Досчитай до пяти» (MYTH Gallery).
С жителями района мы находимся в постоянном, неослабевающем контакте. Периодически сталкиваемся с негативом, но относимся к этому хорошо: дискуссия — это правильно. И мы не спорим, не машем рукой, мол, ничего вы не понимаете, а делимся знаниями, просвещаем. Кстати, негатив, который мы получаем, не агрессивен: жители Калининского района — люди интеллигентные. Да, могут увидеть арт-объект, раскритиковать его, но когда объяснишь им, что имел в виду художник, проникаются.
Конечно, случаются накладки. Недавно к школе перекрыли подъезд, подняли поребрик, из-за чего к зданию даже в теории не могли добраться машины экстренных служб. Проблему мы решаем, но к подобным накладкам надо быть готовыми всегда. А если говорить о большом и глобальном — мы хотим привлечь внимание к общественным пространствам, которые могут быть не только в центре Петербурга и которые способствуют его децентрализации, а значит, развивают город.
Приятно, что к нам в Калининский район все лето на экскурсии по выставке регулярно приезжали люди из других районов и городов. Все события у нас бесплатные, регистрация через Timepad. Часто приходится закрывать регистрацию на события — конференции, лекции, мастер-классы — за неделю до их начала: большой ажиотаж. А вот в ресторане «Ферма Бенуа» брони нет, все в порядке живой очереди, время ожидания — не более двадцати минут. Иначе складывается ситуация, гости приходят в пустой ресторан, а на столах стоят брони — это неправильно.
Наше любимое место в парке? Остров посреди миниатюрного пруда. Сейчас это просто земля, заросшая осинами. Но мы мечтаем когда-нибудь пройти все согласования и сделать из него центр притяжения сада. Надеемся, здесь будет детский парк с дополненной реальностью, где будут жить наши Бенуарики — детские герои, придуманные художником Николаем Копейкиным, которые оживают и ведут бурную жизнь с помощью мобильного приложения. Представьте, это будет первый в Петербурге парк с дополненной реальностью!
Фото: Евгения Мурашова
Текст: Игорь Топорков
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент стилиста: Татьяна Захарова
Визаж и волосы: Евгения Сомова
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