В самом коротком месяце в году редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» насчитала 15 важных выставочных открытий, чтобы вам было куда сходить на февральских выходных и праздниках: от Дэвида Хокни в зеркальном павильоне внутри «Бутылки» на Новой Голландии до Бориса Кустодиева в KGallery. А еще — выставки, которые идут в городе последний месяц: «Мадонны в цветах» от фламандских мастеров и «Лихие 90-е» от Мамышева-Монро, Гелия Коржева и других.
Выставки февраля: Дэвид Хокни, книги Сальвадора Дали, Борис Кустодиев и кинетическое искусство
Дэвид Хокни «Уолдгейтский лес, зима, 2010»
С февраля по апрель на Новой Голландии смотрим в специально построенном зеркальном павильоне видеоработу самого дорогого художника в мире — 82-летнего Дэвида Хокни. Прошедший путь от поп-арта до новых медиа художник находится в табели о рангах пейзажистов где-то рядом с Ван Гогом, к тому же одинаково ловко обращается с кистью, камерой-обскурой, фотоаппаратом и i-pad. «Уолдгейтский лес, зима, 2010» — ¼ серии видео-работ, на которых британский мастер с помощью 9 камер запечатлел места, где провел детство, показывать ее будут на огромном видео-полотне из 9 экранов. «Вы видите, как каждое дерево по очереди медленно к вам приближается, а затем одно за другим, кружась, изящно уходит, как будто со сцены, направо и налево», — описывает съемку сам Хокни. На заснеженную дорогу в лесу — первый раз за эту зиму — будем медитировать в растворяющемся в пространстве двора «Бутылки» зеркальном павильоне, который отсылает к эффектам цифровой живописи. Кроме того в павильоне покажут два фильма о Хокни, а лекцию о художнике прочтет постоянный резидент арт-лектория «Гаража» Ирина Кулик
Двор «Бутылки», Новая Голландия
1 февраля–12 апреля
Zoika
Художница Зойка большую часть жизни проводит в интернате для людей с ментальными расстройствами, хотя комфортнее всего ей в просторной мастерской — там, где можно создавать огромные холсты 2 на 3 метра. Она не владеет техниками чтения и письма в традиционном понимании, поэтому работа с текстом становится для Зойка сакральной инициацией, а также попыткой вербального контакта с внешним миром и отражения его многообразия. Сотрудник Отдела новейших течений Русского музея, знаменитый искусствовед Екатерина Андреева, уже назвала Зойку «Баскией из Петербурга». Зойка — негласный лидер объединения «Новые городские художники», оно образовалось во время занятий художников из ПНИ Петербурга в мастерской, открытой Женей Штиль и Стасом Багсом. Выставка в Name Gallery (которая, кстати, представляет Леонида Цхэ — одного из самых коммерчески успешных выпускников Академии Художеств до 40 лет) — репетиция проекта «Новых городских художников», который скоро откроется в Москве при поддержке галереи «Триумф». Подробнее — в колонке куратора Жени Штиль специально для «Собака.ru».
Name Gallery
29 января–29 февраля
Никита Селезнев. Карате-поэзия (Karate Poetry)
Новая бодрая MYTH Gallery заняла в Петербурге пустующую нишу, которую условно можно назвать «абстрактный хип-хап» — построенные на полутонах и неуловимых смыслах выставки, где видео-арт с бесконечно смеющимися голыми женщинами сочетается с огромной черной футболкой с мрачной графикой в духе блэк-метал альбомов. Редакция «Собака.ru» особенно ждет новый проект Никиты Селезнева — скульптора, героя прошлогоднего арт-номера и просто красавца — под названием «Карате-поэзия». Выставка под кураторство Анны Заведий — попытка переплавить — в прямом смысле — эстетику пабликов во Вконтакте с шутками про шмот Vetements и рэпера Face в форму современной скульптуры и любительской 3D-графики. Еще один важный компонент: исследование феномена фан-сайтов с любительскими переводами Smells like teen spirit и других хитов ноу-найм переводчиками. «Тип поэзии, с которой я хотел бы работать, был найден на интернет-сайте Amalgama-lab. Amalgama-lab - это база переводов популярных песен, написанных анонимными добровольцами. Основная задача этих текстов – сделать максимально точный перевод песен. В конце концов мы получаем специальный тип текста, который включает в себя идеи авторов песен и форму «технического перевода». Текст, который я предлагаю называть, в рамка проекта — каратэ-поэзия», — объясняет Никита.
MYTH Gallery
31 января–20 марта
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Фото: Эрарта
Выставка «Игорь Баранов. Herbarium»
Летом художник Игорь Баранов с единомышленниками делал выставку-фильм ужасов Suspense в стрит-арт сквоте на Васильевском, а затем проект Suspense 2.O в «Севкабель Порту». На персональной экспозиции в Эрарте он покажет переосмысление жанра Vanitas — барочного аллегорического натюрморта, композиционным центром которого является человеческий череп. Баранов сохраняет все традиционные детали — цветы, оружие, но представляет в современном изводе — кастет вместо ножа, например. Подобные натюрморты — это аллегорические шифры, читать которые следует, как книгу, примечая, где подгнил персик, а где в углу картины загорелся алчный кошачий глаз. Современники этот язык, живописующий опасности пороков и вдохновляющий встать на путь добродетели, практически утратили.
31 января — 27 апреля
Эрарта
«Мера Хаоса»
Art&science — смычка ученых и художников — загадочная для широкой публики сфера, в которой Петербург выполняет и перевыполняет план. В прошлом году открылся проект «Новая антропология» при Институте физиологии Павлова в Колтушах, куда специально приезжают из Москвы, несколько лет работает магистратура Art&science в ИТМО, которой руководит Дмитрий Озерков. И все равно даже внутри арт-сообщества не до конца понимают, зачем эта коллаборация художникам, а главное — людям науки: физикам, микробиологам и data-инженерам. На проекте «Мера Хаоса» в атриуме Музея Связи показывают 11 работ (или их документаций), например эксперимента «Труд» Пола Вануза — в закрытую комнату поместили биореакторы, в которых бактерии генерировали «запах пота». Работа Елены Никоноле «Язык птиц» рассказывает о создании на основе машинного обучения интерпретатора-переводчика с птичьего языка на человеческий, где искусственный интеллект выступает посредником между человеком и природой, облегчая понимание и взаимодействие. Важная часть «Меры Хаоса» — ежесубботняя образовательная программа с перформансами от фестиваля Gamma и Лаборатории новых медиа, дискуссиями ученых из ИТМО, философов и кураторов. Подробнее здесь.
Музей связи
1 февраля–23 февраля
Валерия Абендрот. Инсталляция, объекты, видео.
Интерактивная инсталляция художницы Валерии Абендрот LABORATORIUM SUGGERERE воссоздает интерьер медицинской лаборатории — в этом проницаемом для зрителя пространстве реальность и фантазия сливаются воедино. Привлекательная структура поверхности, мягкие формы и оттенки биоморфных объектов завораживают, но вскоре эта обманчивая притягательность сменяется дискомфортом. Распечатанные на 3D-принтере внутренние органы, кости и вены, здесь соседствуют с абстрактными объектами из искусственных материалов – пластика, воска и силикона. Скульптуры, напоминающие протезы, части тела и биологические структуры, свободные от собственной идентичности, будто застигнуты врасплох в процессе мутации. Кстати, первое образование Абендрот — зубной техник, поэтому медицинская тематика — не только дань моде на art&science, но и отражение реального опыта.
8 февраля–7 марта
Anna Nova
Анатолий Болдин. 100 фотографий
«100 фотографий» ― это образ отечественной истории с послевоенного до настоящего времени, дающий представление и об истории фотолюбительского движения в СССР, как ее видел и переживал непосредственный участник событий ― фотограф Анатолий Константинович Болдин, стремившийся запечатлеть советскую действительность «как она есть». Фотограф-любитель, он совмещал позицию инженера в научно-исследовательском институте и занятие фотографией в московском фотоклубе «Новатор», председателем которого Болдин стал в 70-х.
РОСФОТО
7 февраля–29 марта
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Торс 49. Андрей Пахомов
Кожаные ублюдки. Действие у
«Кожаные ублюдки» — это мем, фраза из русскоязычной озвучки роликов о роботах компании Boston Dynamics, которые называют так встречающихся на пути людей. В противоположность концепции «тела без органов» Жиля Делёза, призывающей избавиться от материальности и ограниченности тела, в представлении машины, человек — это интерфейс, кожа, то есть наружный орган или внешний покров. На выставке в просторной галерее на улице Рубинштейна куратор и художник Андрей Андреев развернет театральную сцену уничтожения тела с помощью работ трех авторов: своего учителя, легендарного графика и преподавателя Академии Художеств Андрея Пахомова, художника и дизайнера Сергея Бондарева и дизайнера и галеристки Тани Колпаковой. Авторы разрушают, изменяют, растворяют, скрывают тела с помощью различных художественных конструктов: тактильности живописи, декоративной формальности коллажа и формообразования текстиля. Советуем пойти хотя бы ради мощных «торсов» Пахомова — возможно самого сильного высказывания о телесности на современной петербургской арт-сцене.
6–19 февраля
Antonov gallery
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В.А.Серов. Император Александр III в мундире Королевской лейб-гвардии на фоне моря в Копенгагенской гавани. Бумага, акварель, гуашь. 1899. ГРМ
Александр III. Император и коллекционер
В этом году Русскому музею исполняется 175 лет, поэтому выставка-реверанс его основателю — императору Александру III выглядит вполне уместной: именно его коллекции составили первоначальное ядро музейного собрания. Каким коллекционером был царь, в годы правления которого страна не участвовала ни в одной войне? Еще до вступления на престол он собирал предметы живописи и прикладного творчества, а став императором оказывал покровительство передвижникам, активно влиял на деятельность императорских художественных мануфактур, способствовал реформированию Академии художеств, созданию художественных школ и новых музеев как в столицах, так и в провинции.
Русский музей, Михайловский замок
12 февраля–10 марта
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Александр Родченко. Пространственная конструкция №10. 1920–1921. Реконструкция Александра Лаврентьева. Фото: ЦВЗ «Манеж»
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Наталья Прокуратова. Линеарное пространство. 1969. Фото: ЦВЗ «Манеж»
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Яков Чернихов. Аксонометрическое изображение конструктивно-спаянного сооружения промышленного характера № 91. 1929–1932. Фото: ЦВЗ «Манеж»
«Лаборатория будущего: Кинетическое искусство в России»
«Манеж», благодаря которому в прошлом году мы стояли в очередях на AES+F и «Дейнеку/Самохвалова», в 2020 взял курс «что ни выставка, то блокбастер». Уже в февраля нас ждет проект-энциклопедия русского кинетического искусства — то есть искусства, где все крутится и вертится, а инженерно-техническое сливается в едином порыве с эстетическим. От авангардистских разработок Малевича, Лисицкого и Чашника зрителя подведут к романтическим советским 60-м, когда в казанском НИИ «Прометей» Булат Галеев экспериментровал с видеоартом и светомузыкальной установкой «Кристалл», а завершится путешествие работами современных звезд арт-группы Recycle.
ЦВЗ «Манеж»
14 февраля – 29 марта
Формы движения
Через неделю после вернисажа «кинетической» выставки «Манеже» в Севкабель Порту стартует проект «Форма движения» — его курирует Полины Борисовой, которая несколько лет назад сделала во Владивостоке громкий проект о явлении кинетического искусства в СССР. Среди 80 художников, которых представят на экспозиции, не только Кандинский, Малевич, Таллин и Родченко, но и, например, уже культовый уличный художник Паша 183, погибший 7 лет назад. Давая срез происходящего в кинетическом искусстве страны за 100 лет, куратор показывает и совсем новые имена и проекты — их отобрали по опен-коллу. Выставку продюссирует Альбина Мотор — сооснователь Института исследования стрит-арта, которая в 2017 и 2019 году делала в Севкабель порту проект Waterfront о том, как нам осваивать водные и прибрежные пространства Петербурга. Среди самых интересных объектов «Формы движения» — реконструкция объекта Владимира Татлина махолёт «Летатлин», напоминающий странную искусственную птицу, будто сошедшую со страниц старого фантастического романа «Аэлита».
21 февраля–5 апреля
Севкабель Порт
Книги Сальвадора Дали. Из коллекции М.И. Башмакова
Пока половина Москвы проводит выходные на масштабной выставке Сальвадора Дали, петербуржцы могут утешится выставкой live d'artiste авторства каталонского гения из собрания Марка Башмакова — человека-легенды, математика, альпиниста и коллекционера. Сальвадор Дали иллюстрировал десятки изданий, с легкостью брался за любые, самые амбициозные проекты и обращался к самым разным текстам – от Библии до поэзии Мао Цзэдуна. В отличие от других сюрреалистов, предпочитавших иметь дело с близкой им по духу современной поэзией, Дали иллюстрировал классику мировой литературы — Овидия, Данте, Ронсара, Гёте — словно показывая, что считает себя равным великим поэтам прошлого. Текст зачастую становился лишь предлогом для игры фантазии, позволяющим выстроить для мира литературного произведения «параллельный» иррациональный мир, созданный художником. Однако Дали умел быть и иллюстратором в традиционном смысле слова, мастерски адаптируя свой фирменный изобразительный язык к заданному сюжету.
Государственный Эрмитаж
19 февраля–31 мая
Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Фото.
Эту выставку от KGallery мы ждали еще в прошлом году — и дождались: 100 работ: живопись и графика, бонусом — 30 уникальных фотографий родной для Кустодиева Астрахани, которые предоставит Астраханская картинная галерея им. П.М. Догадина. Среди работ, которые мы увидим: эскиз к знаменитому панно «Петр I», «Портрет Е.И. Грековой» , «Девушку с чашкой», «Портрет А.П. Остроумовой-Лебедевой» и «Свидание» (1922). Из музейных собраний на выставке будут экспонироваться знаковые живописные работы «Голубой домик» (из Государственного музея-заповедника «Петергоф»), а также «Иней» и «Вербный торг у Спасских ворот на Красной площади в Москве» из Государственного Русского музея. Театральные эскизы Кустодиева на выставку предоставляет Музей театрального и музыкального искусства, а знаменитые акварельные листы из альбома «Русь. Русские типы» — музей-квартира И.И. Бродского.
21 февраля–26 апреля
KGallery
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Евгений Юфит «Серия прозрачная роща». 1992. Фото: Marina Gisich Gallery
Евгений Юфит
Старейшая петербургская contemporary art галерея в прошлом году открыла новое пространство с панорамными окнами, а в этом празднует 20-летие чередой мощных выставок, первая на очереди — главного некрореалиста Евгения Юфита, подарившего нам фильм «Папа, умер дед Мороз». Кинокритики давно причислили Юфита, ушедшего из жизни 4 года назад, к классикам мирового кинематографа, сравнивая с кинодеятелями немецкого экспрессионизма и французского сюрреализма, с выдающимися режиссерами Андреем Тарковским и Джорджем Ромеро, который лично представлял фильмы Юфита во время ретроспективы в американском Питтсбурге.
Marina Gisich Gallery
Февраль
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Александр Самохвалов, супер-обложка к книге «Эпиграммы и сатира. Т. 1». 1931 год. Фото: Библиотека книжной графики
Книжная обложка 1920-1930-х годов
Библиотека книжной графики за несколько лет стала главной площадкой, где показывают как современную, так и архивную иллюстрацию и книжный дизайн в самом широком смысле: от livre d'artiste из коллекции Марка Башмакова до зинов. Однако лучше всего куратору библиотеки Наташе Ергенс удаются выставки графики советских художников 20–30-х годов, например прошлогодние поезда-пароходы Владимира Тамби. В планах на февраль 2020 года — обложки книг этого периода авторства Александра Самохвалова (чтобы не сильно грустить из-за закрывающегося Манежного блокбастера) , Николая Акимова, Петра Митурича, Михаила Разулевича, Соломона Юдовина, Николая Ушина, Сергея Рахманина и других художников, работавших в это время в таких издательствах как «Радуга», «ГИЗ», «Прибой», «Время» и «Академия».
Библиотека книжной графики
февраль
Рассел Джеймс. Десять лет за кулисами Victoria's Secret Fashion Show
На прошлой неделе мир узнал, что создатель знаменитых «шоу ангелов» бельевого бренда Victoria's Secret Эд Разек ответственен за домогательства к моделям и «культуру женоненавистничества» в компании. Теперь выставка австралийского фотографа, который 10 лет документировал выходы Адрианы Лимы, Леди Гаги и Кэндис Свейнпол, будет иметь несколько иной привкус, как и его слова: «Я не раз сравнивал свой уникальный доступ за кулисы этого потрясающего шоу с работой уборщика в Белом доме. Я постоянно становлюсь свидетелем невероятных исторических событий». В любом случае — легендарные шоу уже ушли в историю, как и их закулисный мир, где невероятно красивые женщины перевоплощаются в «ангелов» в китчевых синтетических трусиках.
Эрарта
28 февраля — 28 июня
«Мадонна в цветах»
В галерее напротив Русского музея показывают живопись на религиозные сюжеты от фламандских живописцев школы Питера Пауля Рубенса, Яна Брейгеля-младшего (внука Питера Брейгеля-старшего), Яна Филипса Ван Тиллена и Корнелиса ван Клеве. Обрамленные пышными цветочными венками Мадонны — ноу-хау художников, живших в «Золотой» для Нидерландов век. Работы для выставки, организованной при поддержке фонда «Новое искусствознание», предоставили частные коллекционеры.
Arts Square Gallery
до 23 февраля
Выставка одной картины
Во дворец 18 века в центре Кронштадта редко заходят посетители — музей изобретателя радио Попова и филиал Военно-морского музея интересны скорее специалистам. Филиал Государственного центра современного искусства, который держит на острове арт-резиденцию, кажется, меняет диспозицию — в стенах тихого музея открылась трогательная «Выставка одной картины». История раскручивается вокруг полотна итальянского художника Пьетро Баруччи «В окрестностях Рима», совершенно гипнотического, покрытого кракелюрами и царапинами (вглядываться можно бесконечно!). Холст из коллекции музея — наследника военного училища, располагавшегося во дворце до революции — выбрала куратор Дарья Правда, чтобы предложить петербургским художникам вступить с пейзажем в диалог. Вышло невероятно — например, живопись Влада Куликова «имитирует» колорит и текстуры работы Баруччи. Эффект неожиданности ошеломляет — от неспешного, сонного Кронштадта никак не ожидаешь спрятанной между залами со старыми телевизорами и винтовками внятной выставки contemporary art. Must visit, как говорится.
Итальянский дворец, филиал ЦВММ «Кронштадтская крепость»
до 28 февраля
Лихие 90-е. Свобода без границ
Выставка-ультамитивный гид по российской художественной жизни «лихих 90-х»: от эпатажных Мамышева-Монро и дуэта Комара и Меламида до советского классика Гелия Коржева, писавшего в 60-е суровых коммунистов и категорически не принявшего новые времена. Самое интересное в этом проекте, который уже стал самым успешным в истории младшего брата ЦВЗ «Манеж», даже не сами работы, а человеческие истории, которые за ними стоят. Пока одни художники строили карьеру в Нью-Йорке на волне интереса ко всему пост-советскому, другие писали портреты романтически настроенных бандитов, а третьи — не вписались в рынок и живописали реалии «дикого капитализма». 4 этажа и более 150 произведений сопровождает обширная фотоподборка: тут и «Новая Академия» Тимура Новикова и грязные панки с городских улиц и первый в городе магазин Lancome. Идеальный вариант — пойти на «Лихие 90-е», предварительно посмотрев фильм «Брат» и послушав песню «Летняя зима» секс-символа петербургской сцены 90-х Сергея Рогожина, который, кстати, выступал на вернисаже выставки.
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
До 1 марта
Групповой проект «Обычные вещи
С подачи художницы и доцента кафедры художественного текстиля Академии Штиглица Александры Омининой «мухинские» уже два года подряд участвуют в оформлении рейва Gamma на заводе Степана Разина. Под ее чутким руководством молодые художники уже сделали выставку в Саду Бенуа, а теперь покажет себя в пространстве коллекционера Игоря Суханова ДК Громов. Среди участников — саунд-арт дарование Анна Мартыненко, чью работу можно увидеть в первом в России art&science музее в Колтушах, и Анастасия Колесник — героиня апрельского арт-номера «Собака.ru». Молодые авторы попали в компанию уже известных художников вроде Петра Белого, Людмилы Беловой, Татьяны Ахметгалиевой, Семена Мотолянца и Ивана Плюща, масшатабная инсталляция которого приедет из Нижнего Новгорода. В качестве куратора Александра Оминина предлагает зрителю по-новому взглянуть на «обычные вещи», которые с ходом времени, не теряя своей утилитарности, стали предметами, наделенными дуальными смыслами. Именно это явление так остро подмечают современные художники, используя в своих творческих высказываниях реди-мейд, видео-арт.
ДК Громов
до 14 февраля
Григорий Майофис «Mixed Reality [Смешанная реальность]»
Петербургский любитель парадоксов, художник, известный работами в старинной технике ручной печати бромойль, вновь экспериментирует. На этот раз в центре его внимания новый объект – очки виртуальной реальности, которые по воле автора проникают в жанровые сцены в духе викторианской постановочной фотографии. Некоторые отпечатки, созданные автором вручную, достигают семи квадратных метров. Все 30 произведений впервые представлены публике.
Новый музей
13 декабря 2019–16 февраля 2020
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