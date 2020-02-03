Выставки февраля: Дэвид Хокни, книги Сальвадора Дали, Борис Кустодиев и кинетическое искусство

Дэвид Хокни «Уолдгейтский лес, зима, 2010»

С февраля по апрель на Новой Голландии смотрим в специально построенном зеркальном павильоне видеоработу самого дорогого художника в мире — 82-летнего Дэвида Хокни. Прошедший путь от поп-арта до новых медиа художник находится в табели о рангах пейзажистов где-то рядом с Ван Гогом, к тому же одинаково ловко обращается с кистью, камерой-обскурой, фотоаппаратом и i-pad. «Уолдгейтский лес, зима, 2010» — ¼ серии видео-работ, на которых британский мастер с помощью 9 камер запечатлел места, где провел детство, показывать ее будут на огромном видео-полотне из 9 экранов. «Вы видите, как каждое дерево по очереди медленно к вам приближается, а затем одно за другим, кружась, изящно уходит, как будто со сцены, направо и налево», — описывает съемку сам Хокни. На заснеженную дорогу в лесу — первый раз за эту зиму — будем медитировать в растворяющемся в пространстве двора «Бутылки» зеркальном павильоне, который отсылает к эффектам цифровой живописи. Кроме того в павильоне покажут два фильма о Хокни, а лекцию о художнике прочтет постоянный резидент арт-лектория «Гаража» Ирина Кулик

Двор «Бутылки», Новая Голландия

1 февраля–12 апреля