Продлена подача заявок на премии имени Курехина для художников, кураторов и музыкантов

До 11 февраля включительно продлена подача заявки на Премию в области современного искусства имени Сергея Курёхина за 2019 год.



Конкурс проводится в следующих номинациях:

- Гран-при «Поп-Механика» (перформанс, синтетический проект, возможно с участием живой музыкальной составляющей)

- «Лучший кураторский проект»

- «Лучшее произведение визуального искусства»

- «Лучший медиа-объект»

- «Искусство в общественном пространстве»

- «Лучший текст о современном искусстве»

- «Science art проект» (новая номинация)



Кроме того есть почетная номинация «SKIF» (Любой экспериментальный музыкальный проект). К участию в конкурсе приглашаются как российские, так и международные авторы, произведения и проекты которых были реализованы с января по декабрь 2019 года.

Премия была учреждена в 2009 году Фондом и Центром современного искусства им. Сергея Курехина. В прошлом году ее лауреатами стали стрит-артист Паша Кас, фестиваль «КИБЕРФЕСТ-11», Виктор Вилисов, Группа Shortparis и другие арт-деятели.