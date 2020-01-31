Продлена подача заявок на премии имени Курехина для художников, кураторов и музыкантов

До 11 февраля включительно продлена подача заявки на Премию в области современного искусства имени Сергея Курёхина за 2019 год.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
- Гран-при «Поп-Механика» (перформанс, синтетический проект, возможно с участием живой музыкальной составляющей)
- «Лучший кураторский проект»
- «Лучшее произведение визуального искусства»
- «Лучший медиа-объект»
- «Искусство в общественном пространстве»
- «Лучший текст о современном искусстве»
- «Science art проект» (новая номинация)
Кроме того есть почетная номинация «SKIF» (Любой экспериментальный музыкальный проект). К участию в конкурсе приглашаются как российские, так и международные авторы, произведения и проекты которых были реализованы с января по декабрь 2019 года.
Премия была учреждена в 2009 году Фондом и Центром современного искусства им. Сергея Курехина. В прошлом году ее лауреатами стали стрит-артист Паша Кас, фестиваль «КИБЕРФЕСТ-11», Виктор Вилисов, Группа Shortparis и другие арт-деятели.
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