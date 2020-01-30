Из галереи Couleur в Стокгольме украли более 10 работ Сальвадора Дали

Полиция Стокгольма объявила в розыск двух подозреваемых, уехавших от галерее на автомобиле «Ауди». В ночь на 30 января они проникли в Couleur, где проходила выставка Дали, и выкрали от 10 до 12 работ художника — каждая из них стоит от 19 до 47 тысяч евро. Сообщается, что охрана обнаружила пропажу около четырех утра.

Напомним, в ноябре 2019 года из сокровищницы саксонских королей «Зеленый сад» в Дрездене украли экспонаты на сотни миллионов евро. По заявлению министра внутренних дел Саксонии Роланда Веллера, похищенные сокровища имели «неизмеримую ценность». Как предполагают эксперты, преступление может стать крупнейшим за всю историю послевоенных краж предметов искусства.

В марте голландский охотник за украденными картинами Артур Бранд нашел работу Пабло Пикассо «Бюст женщины (Дора Маар)», похищенную 20 лет назад с яхты арабского шейха. В 1999 год неизвестные украли картину с яхты «Корал Айленд» саудовского шейха-миллиардера, пока судно стояло на ремонте на Антибских островах.

Ранее эксперты подтвердили подлинность картины Густава Климта «Портрет женщины». Полотно было найдено в стене галереи современного искусства Риччи Одди в Пьяченце в декабре 2019 года спустя 22 года после пропажи.

В январе 2019 года из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи «Ай-Петри». Картина находилась в собрании Русского музея, но в эти дни была выставлена в Третьяковской галерее в рамках показа работ художника. На следующий день 32-летнего крымчанина Дениса Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже. Там же нашли и картину, на которой обнаружили несколько повреждений. Позже в Петербурге даже появился стрит-арт, посвященный инциденту, а Русский музей выпустил дождевики, сумки и футболки по мотивам «похищенной» картины Куинджи.