На этой неделе в Name gallery открывается выставка художницы Zoika — «петербургской Баскиа», которая ездит в мастерскую из психо-неврологического интерната. Зойка — часть объединения «Новые городские художники», созданного бывшей журналисткой Евгенией Штиль и стрит-артистом Стасом Багсом. «Собака.ru» попросила Евгению написать колонку о том, как за год продвинуть художника с ментальными особенностями в коммерческую галерею, сделать несколько групповых выставок на важных площадках Петербурга и Москвы, но при этом не «давить на жалость».
Как «петербургская Баския» из психо-неврологического интерната становится новой арт-звездой
Мы со Стасом Багсом работаем с термоядерно-талантливыми художниками, но полностью невидимыми — если ты родился у нас не таким как все, тебя проще не замечать, чем думать о том, как тебя встроить в социум или какую-то повестку. Уже десять лет я наблюдаю за людьми с особой ментальностью и психическими странностями. Когда я впервые переступила порог спецучреждения в качестве волонтера меня впечатлила тотальная непредсказуемость всего происходящего: сразу захотелось познакомить, а затем и подружить эти два мира – обычных и необычных людей — я чувствовала, что эти два мира друг другу нужны и могут быть друг другу полезны в одинаковой мере. Я сделала несколько инклюзивных проектов с Русским музеем, Новой Голландией, Ткачами и другими площадками. Но потом поняла: количественный подход проигрывает качественному — один Тимми из «Южного парка» может сделать для инклюзии больше, чем 25 фестивалей в год.
К тому же, будем честны — на одном человеческом милосердии далеко не уедешь — на нем нельзя построить устойчивые проекты. Наши ребята многое не могут, не умеют читать и писать, если я открою благотворительную булочную, то булочки буду печь я, а они будут стоять рядом. В мире искусства они могут реализоваться, потому что он демократичней, в нем меньше барьеров. В интернатах я познакомилась с обитателями параллельной реальности, которые делали невероятно мощное по энергетике искусство, но было непонятно, что с ними делать. Таких «молодых художников» едва ли можно сосватать в «обычную» арт-резиденцию на прокачку. Тогда мы с друзьями решили эту арт-резиденцию создать сами в центре Петербурга — полгорода ее строили с нами в подлестничном помещении в глубине классического двора-колодца на Гороховой улице. Параллельно мы со Стасом объезжали интернаты, провели опен-колл и выбрали из сотни ребят 40 человек, чтобы возить из ПНИ в студию тех, кому это действительно интересно. Стас Багс – известный современный стритарт-художник и инструктор по visual arts в нашем коммьюнити художников-самоучек. Он видит потенциал каждого автора и помогает его раскрыть, помогает подобрать оптимальную технику каждому. Как правило, в своей среде у них нет доступа ни к чему кроме бумаги и средней паршивости фломастера.
Мастерская в центре имела целый ряд своих преимуществ: к нам постоянно заходили известные художники вроде Петра Белого и Вовы Абиха — шли мимо по своим делам и заглядывали. Наши «Новые городские художники» творят не в лесу — они посещают вернисажи и открытия в галереях, принимают участия в художественных акциях ЦВЗ «Манеж», например, который от студии был в пяти минутах ходьбы.
Год такой практики закончился для нас большой выставкой «Оргалиты» из двухсот работ в ЦСИ им. Курехина — пожизненно благодарны Анастасии Курехиной за то, что в CV наших художников появился этот проект. Центр им. Курехина — первая институция, поддержавшая наш проект. Выставка наделала шуму в арт-сообществе, наше объединение стало заметным, особенно запомнился ироничный комментарий кого-то из критиков о том, что «Новые городские художники» пришли на смену «Новым художникам» — арт-группе, в которую в конце 80-х входили Тимур Новиков, Сергей Бугаев-Африка, Олег Маслов. В каждой шутке есть доля шутки — событие посетили буквально все арт-деятели города: от галеристки Марины Гисич и директора «Манежа» Павла Пригары до экспонента Венецианской биеннале Александра Шишкина-Хокусая. Такий гости бывают не на каждом вернисаже художника с именем, не говоря уже о выставках, проходящих под ярлыком «инклюзия» и благотворительность — их не воспринимают всерьез — как настоящие выставки. Нам удалось сделать проект интересный именно визуальной составляющей, без «давления на жалость». После выставки стало понятно — у нас девять очень сильных художников, которых надо развивать дальше. Мы перебрались из двора-колодца на Севкабель Порт — волшебно провели летний сезон в просторной студии с видом на море, где начали работать 9 художников в возрасте от 20 до 40 лет — и почти все они живут изолированно от мира.
Как Зойку нашла галерея?
В конце прошлого года к нам в студию приехали сотрудники Name gallery в полном составе. Они попросили показать всех наших авторов. Художница Zoika произвела поразительный эффект на галеристов: ей сразу предложили сделать персональную выставку. Это не рядовое событие на нашей арт-сцене: галереи в принципе неохотно берут в свой пул новых молодых авторов. Name отменила ради проекта Зойки плановую выставку, а художнице на месяц пришлось покинуть учреждение, где она живет, и переехать в студию. Технически мы не были готовы к такой масштабной выставке, но нас выручил коллекционер и покровитель искусства Денис Химиляйне — благодаря его поддержке мы заказали гигантсткие подрамники. Дизайнер Артем Камешков из студии desgraf сверстал нам каталог, который напечатала типография НП-Принт с которой работает Эрмитаж и Михаил Шемякин. Неожиданно мы получили «тяжелый люкс», о котором и не мечтали.
У Зойки своеобразная манера: она плетет свои полотна из бессвязного текста, который собирает по газетам и журналам — получаются новые смыслы и загадочные образы. За последние полгода она исписала, наверное, километр маркеров — Это недешевый инструмент, но ее персонально поддерживает «Граффитимаркет», так она стала «про-райтером» бренда. Куратор отдела новейших течений Русского музея Екатерина Андреева сравнивает Зойку с Жан-Мишелем Баскиа, отмечая, при этом, оригинальность ее работ. Ведь она физически не может создавать «аллюзии» на звезду — Зойка попросту не знает, кто это такой.
«Новые городские художники» — кто они?
Люся Морошкина создает гигантские портреты в духе Анри Матисса: сначала это были безымянные жители петербургских коммуналок, теперь это супергерои от Спайдермена до Виктора Цоя. Виталик Чистяков медитирует в слоях масляной краски: он накладывает ее слой за слоем, изменяя цвет до неузнаваемости. Его картины абстрактны, и при этом очень импрессионистичны – в них можно утонуть. Василиса Чоп славится своей памятью: она помнит, что было летом, но ни за что не вспомнит, что было сегодня утром или вчера вечером. В свои абстрактные композиции она складывает словно в сумку клочки воспоминаний и прочие детали, чтобы как-то зафиксировать свою реальность. Марина Монка создает интересные миры в виде загадочных комиксов. Все в них разложено по полочкам, а «прочитывать» их можно в любой последовательности. Марина оказалась ближе всех к жанру журнальной иллюстрации: теперь она востребована как оформитель московским глянцем. Главной темой Тима Кумаритова стал петербургский метрополитен, вокруг которого он выстраивает фантастический мир. Его картины были показаны на выставке в ЦСИ Курехина и моментально разошлись по частным коллекциям. Часть работ попала в коллекцию самого ЦСИ.
Сейчас мы готовимся к большому показу в Москве — в феврале пройдет огромная выставка «Новых городских художников» на площадке РОСИЗО при поддержке галереи «Триумф». Собирали нас туда всем миром: Фонд Смирнова-Сорокина помог организовать путешествие самих художников — они впервые уедут из города настолько далеко. А снять на высшем уровне работы Новых городских для каталога нам помог ЦВЗ «Манеж». Всего за год наши художники прошли путь от мастерской во дворе-колодце до площадки в центре Москвы, причем не в благотворительном проекте, как это обычно бывает.
Консерваторы от contemporary art заставляют нас думать, что современный художник не имеет морального права создавать свои произведения внеконтекстно — современное искусство обязано быть осмысленным высказыванием. Бесспорно, но это очень узкий взгляд на мир, а мы со Стасом работаем с искусством, выходящим за рамки, хотя скорее всего к нему еще просто не приладили никаких рамок, ведь художников-самоучек с особой ментальностью в современное искусство пока еще не приглашали: исключение — 57-я Венецианская биеннале, когда в основной проект попали авторы —«аутсайдеры» Джудит Скотт и Дэн Миллер. Как говорит Ольга Свиблова — и мы с ней полностью согласны, искусство — это наполовину то, что говорит автор, и наполовину то, что увидел и понял зритель. Что ж, свои 50% Новые городские художники уже внесли.
Zoika
Name gallery
29 января–29 февраля
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