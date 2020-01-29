Как «петербургская Баския» из психо-неврологического интерната становится новой арт-звездой

Как Зойку нашла галерея?

В конце прошлого года к нам в студию приехали сотрудники Name gallery в полном составе. Они попросили показать всех наших авторов. Художница Zoika произвела поразительный эффект на галеристов: ей сразу предложили сделать персональную выставку. Это не рядовое событие на нашей арт-сцене: галереи в принципе неохотно берут в свой пул новых молодых авторов. Name отменила ради проекта Зойки плановую выставку, а художнице на месяц пришлось покинуть учреждение, где она живет, и переехать в студию. Технически мы не были готовы к такой масштабной выставке, но нас выручил коллекционер и покровитель искусства Денис Химиляйне — благодаря его поддержке мы заказали гигантсткие подрамники. Дизайнер Артем Камешков из студии desgraf сверстал нам каталог, который напечатала типография НП-Принт с которой работает Эрмитаж и Михаил Шемякин. Неожиданно мы получили «тяжелый люкс», о котором и не мечтали.

У Зойки своеобразная манера: она плетет свои полотна из бессвязного текста, который собирает по газетам и журналам — получаются новые смыслы и загадочные образы. За последние полгода она исписала, наверное, километр маркеров — Это недешевый инструмент, но ее персонально поддерживает «Граффитимаркет», так она стала «про-райтером» бренда. Куратор отдела новейших течений Русского музея Екатерина Андреева сравнивает Зойку с Жан-Мишелем Баскиа, отмечая, при этом, оригинальность ее работ. Ведь она физически не может создавать «аллюзии» на звезду — Зойка попросту не знает, кто это такой.