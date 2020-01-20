Русский музей запускает бесплатную образовательную программу для детей «Искусство и технологии». Первое занятие пройдет уже 22 января — в течение трех месяцев школьники будут изучать изобразительное искусство и цифровые технологии, а результатом освоения программы станет собственный цифровой проект.
Русский музей запускает бесплатную образовательную программу для детей «Искусство и технологии»
Программа дополнительного образования включает в себя занятия по теории и истории изобразительного искусства, посещение экспозиции Русского музея, практику фото и видеосъемки в музейных залах, графическую обработку и монтаж, трехмерное моделирование и программирование, освоение технологий VR/AR в специально оборудованной аудитории Центра мультимедиа Русского музея, а также командные игры и совместную работу над проектом.
Завершение программы станет презентация цифровых проектов, созданных участниками пилотной группы — экспозиция будет представлена в Центре мультимедиа Русского музея в мае 2020 года.
Проект реализован совместно с благотворительным фондом «Система». «Поддержка Русского музея — одно из ключевых направлений деятельности нашего фонда. В этом году с целью повышения уровня цифровых навыков у будущих музейных сотрудников мы сфокусировались на подготовке ИТ-специалистов нового поколения в сфере культуры и искусства. Поддержка программы Русского музея «Искусство и технологии. Уровень I» тесно связана с нашими новыми образовательными инициативами и с развитием направления по метапредметному образованию. Это первая ступень программы и мы надеемся, что в ближайшем будущем сможем увидеть ее результаты», — отмечает президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская.
Напомним, Русский музей откроет свой филиал в городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа. Первым этапом станет открытие Культурно-выставочного центра уже в этом году. Русский музей также планирует открыть для посетителей парадные залы Михайловского замка. Перед петербуржцами помещения предстанут в обновленном после реставрации виде — также к этому времени будут восстановлены крупноформатные картины, которые раньше украшали стены залов, но долгое время хранились в запасниках.
Ранее в ходе реконструкции Михайловского замка были обнаружены неизвестные до этого предметы живописи — они увеличат площадь экспозиций. Кроме того, Русский музей завершил реставрацию домового храма Михайловского замка. В нем начнут проводить богослужения — впервые с 1918 года. А еще по экспозициям музея составили гид для детей, который озвучили Конь Юлий, Смешарики и персонажи мультфильма «Три кота».
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