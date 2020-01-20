Русский музей запускает бесплатную образовательную программу для детей «Искусство и технологии»

Программа дополнительного образования включает в себя занятия по теории и истории изобразительного искусства, посещение экспозиции Русского музея, практику фото и видеосъемки в музейных залах, графическую обработку и монтаж, трехмерное моделирование и программирование, освоение технологий VR/AR в специально оборудованной аудитории Центра мультимедиа Русского музея, а также командные игры и совместную работу над проектом.

Завершение программы станет презентация цифровых проектов, созданных участниками пилотной группы — экспозиция будет представлена в Центре мультимедиа Русского музея в мае 2020 года.

Проект реализован совместно с благотворительным фондом «Система». «Поддержка Русского музея — одно из ключевых направлений деятельности нашего фонда. В этом году с целью повышения уровня цифровых навыков у будущих музейных сотрудников мы сфокусировались на подготовке ИТ-специалистов нового поколения в сфере культуры и искусства. Поддержка программы Русского музея «Искусство и технологии. Уровень I» тесно связана с нашими новыми образовательными инициативами и с развитием направления по метапредметному образованию. Это первая ступень программы и мы надеемся, что в ближайшем будущем сможем увидеть ее результаты», — отмечает президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская.