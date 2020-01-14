Каким было Царское село в начале XX века? Музей-заповедник показывает архивные открытки

Среди авторов изображений, вошедших в каталог — участники художественного объединения «Мир искусств» Мстислав Добужинский и Анна Остроумова-Лебедева, а также штатный фотограф Императорского Эрмитажа Федор Николевский и внештатный фотограф Русского музея Карл Кубеш.

Всего в музейную коллекцию вошли 112 открыток, на которых запечатлены дворцы, интерьеры, памятники, парки и постройки царскосельской императорской резиденции и города Царское Село. Первые три серии открыток были выпущены в 1904-1906 годах, которые были продолжены отдельными выпусками в 1905-1910 годах.

В 1911 году, в рамках выставки в четь 200-летия Царского села, были выпущены еще 10 открыток, в которой впервые появляются люди. Последняя открытка с видом Царского села увидела свет в 1915 году во время Первой Мировой войны — композиция Ольги Делла-Вос-Кардовской «В царскосельском парке».

Напомним, осенью 2019 года дирекция Государственного музея-заповедника «Царское село» объявила о старте большого проекта «Екатерина II. Личное пространство», в рамках которого будут воссозданы покои Екатерины II. Также музей получил более 1 миллиарда рублей из федерального бюджета на реставрацию Александровского дворца. Первые восемь интерьеров последнего дома семьи императора Николая II в Царском селе откроются для посетителей уже в 2020 году.

Кроме того, ранее стало известно, когда полностью завершится реставрация музея-заповедника «Ораниенбаум». Окончание работ необходимо и в связи с увеличивающейся популярностью комплекса — посещаемость Ораниенбаума после летнего туристического сезона выросла с 200 тысяч до 1,5 миллиона человек.