Хозяйки новой MYTH Gallery Оля Профатило и Юля Вяткина — разрушительницы мифов: в пространстве с лепниной и дореволюционной печью они показывают (и продают!) молодых художников, а ежедневную работу в галерее совмещают с воспитанием 5 детей на двоих. «Собака.ru» узнала у галеристок, почему женщины почти не покупают современное искусство, зачем продавать молодых художников и как совмещать семью и работу.
Как открыть галерею современного искусства и не облажаться: создательницы MYTH gallery разрушают мифы
Миф №1. Галереи открывают жены богатых мужчин, которые не разбираются в искусстве
«Если бы все скучающие девушки открывали галереи на деньги мужей — Петербург бы только выиграл», — смеется Ольга. Хозяйки MYTH Gallery вместе закончили факультет международного арт-бизнеса в Университете профсоюзов: Оля после выпуска 10 лет проработала в Marina Gisich Gallery, а Юля следила за петербургской художественной сценой из длительного декрета стремя дочерьми. С деньгами на покупку пространства для галереи и расходы помогли семьи — ввязаться в авантюру убедил Олин опыт и перспектива остаться в локальной истории искусств. «Самое важное для моего мужа, что это не очередной салон красоты или дизайнерский бренд. Петербург — культурный город, при этом рынок, мягко говоря, не переполнен галереями, особенно молодого искусства», — смеется Юля. Второго ребенка — дочку — Ольга родила месяц назад, а на работу вышла буквально через пару недель. Во время «отпуска» подруги Юля сделала проект с московской художницей Алиной Глазун в «Пассаже» — первый этаж заполнили транспарантами с ироничными лозунгами: «Пустота», «Хватит» и «Ррр-ррр-ррр» — возможно, самая смелая интервенция в старейший городской универмаг. Весь проект сразу же после демонтажа уехал в коллекцию Московского музея современного искусства.
Лиза Савина
Куратор
«Помню Олю на ярмарке «Арт-Москва–2010». Она стояла на стремянке в лабутенах ис дрелью, потому что продали работы со стенда и надо было быстро сменить экспозицию».
Миф №2. Галереи боятся работать смолодыми малоизвестными художниками
«Продавать молодых авторов — большой риск: художник может уйти в другую галерею или вовсе расхотеть быть художником. С другой стороны, нам нет смысла заниматься теми, с кем работают Anna Nova или Name gallery: наша цель — поймать “сокровища”, с которыми мы будем расти вместе в востребованности и известности. На 100% верим в Лизу Бобкову — выпускницу кафедры художественного металла “Мухи”, которая ищет новые применения металлам в современном искусстве. Ее персональный проект “Буферная зона”, который мы недавно показали, попал в подборку авторитетного мирового издания Artforum. Чтобы продвигать художников, продавать и помогать им расти, галереи тратят существенные суммы на участие в международных арт-ярмарках.
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«Хищники» Лизы Бобковой на персональном проекте художницы «Буферная зона», который проходил осенью в MYTH Gallery
В нашем расписании на следующий год: московская ярмарка Cosmoscow и венская viennacontemporary. Мы укладываемся в венский рынок: там покупают небольшие работы не дороже пяти тысяч евро, причем не только бизнесмены, но и врачи, учителя. Кроме того, рассматриваем Брюссель и Дюссельдорф», — делится планами Ольга, которая во время работы с Мариной Гисич побывала на знаковых мировых art fairs вроде Art Miami. Оля с Юлей поддерживают не только художников, но и молодых кураторов: дают полную свободу действий и платят гонорары— редкое комбо для петербургской полумаргинальной сцены.
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Работа художницы Александры Паперно на выставке «Посмотри наверх, падает небо»
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Инсталляция московской художницы Дженды Флюид (Антонины Баевер) была показана на первой выставке в MYTH Gallery «Посмотри наверх, падает небо»
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Фрагмент инсталляции художницы Кати Любавской на выставке «Очень странные истории», которая идет в MYTH Gallery сейчас
В MYTH Gallery показывают редкий для местных галерей видеоарт, например, с голыми смеющимися женщинами-русалками от московской художницы Антонины Баевер впроекте «Очень странные истории» куратора Лизаветы Матвеевой, придумавшей петербургскую арт-ярмарку SAM Fair. Баевер, одно из альтер эго которой — певица Tonny, «самая злая сука на районе», сначала не хотела работать с MYTH Gallery, но после личной встречи с Ольгой согласилась и отправила в Петербург провокационную неоновую инсталляцию «Накрывает». Кстати, куратором тогда выступила сотрудница ГЦСИ Анна Заведий. Благодаря этой институции с громоздким названием «Государственный центр современного искусства» случилась выставка на форте «Константин» в Кронштадте.
Миф №3. Женщины не покупают современное искусство
«Поверьте, состоятельные мужья проще дают деньги на сумку Louis Vuitton или новую машину, чем на произведение искусства. Когда я работала у Марины Гисич, бывало такое: приходит молодая девушка, она в восторге от какой-нибудь работы, мы идем в мастерскую к художнику, все отлично — 99,9%, что сделка совершена. Внезапно покупательница пропадает, а потом говорит: “Мужу не нравится. Не могу объяснить”», — разъясняет Ольга причину того, что светские девушки коллекционируют туфли, а не contemporary art. Юля добавляет: «Мне часто говорили: “Я не понимаю” или “Это же не красиво”. Все-таки о моде пишет множество журналов, а о современном искусстве на русском языке информации мало».
Программа-максимум галереи — привить привычку к покупке работ в подарок или просто так — потому что понравилось. Благо «Миф» продает молодое, а значит недорогое искусство. Например, остроумные объекты москвички Алины Глазун с надписями «Проиграл» или «Сто тысяч лет без тебя» (исмешными висюльками от хрустальной люстры) стоят от300до 800 евро. Одну работу из этой серии, кстати, преподнесли в подарок серому кардиналу русского искусства исоветнику Пиотровского Нику Ильину. Петербургский скульптор (и бывшая модель!) Никита Селезнев представлен смешными «питомцами» — деревянными объектами с меховыми вкраплениями. Несмотря на то что миф №3 живуч и имеет прочные корни вреальности, MYTH Gallery постепенно разрушает и его: женщины там искусство покупают, причем не только топ-менеджеры, но и арт-профессионалы, директора музеев, кураторы и даже сотрудницы других галерей.
Фото: Маргарита Смагина
Текст и идея: Александра Генералова
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