Как открыть галерею современного искусства и не облажаться: создательницы MYTH gallery разрушают мифы

Миф №1. Галереи открывают жены богатых мужчин, которые не разбираются в искусстве

«Если бы все скучающие девушки открывали галереи на деньги мужей — Петербург бы только выиграл», — смеется Ольга. Хозяйки MYTH Gallery вместе закончили факультет международного арт-бизнеса в Университете профсоюзов: Оля после выпуска 10 лет проработала в Marina Gisich Gallery, а Юля следила за петербургской художественной сценой из длительного декрета стремя дочерьми. С деньгами на покупку пространства для галереи и расходы помогли семьи — ввязаться в авантюру убедил Олин опыт и перспектива остаться в локальной истории искусств. «Самое важное для моего мужа, что это не очередной салон красоты или дизайнерский бренд. Петербург — культурный город, при этом рынок, мягко говоря, не переполнен галереями, особенно молодого искусства», — смеется Юля. Второго ребенка — дочку — Ольга родила месяц назад, а на работу вышла буквально через пару недель. Во время «отпуска» подруги Юля сделала проект с московской художницей Алиной Глазун в «Пассаже» — первый этаж заполнили транспарантами с ироничными лозунгами: «Пустота», «Хватит» и «Ррр-ррр-ррр» — возможно, самая смелая интервенция в старейший городской универмаг. Весь проект сразу же после демонтажа уехал в коллекцию Московского музея современного искусства.