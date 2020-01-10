В Севкабель Порту открывается выставка современной кубинской фотографии ¡Viva Cuba Viva?

Выставка ¡Viva Cuba Viva? – это размышление о новой идентичности меняющейся Кубы в объективе фотографов двух поколений и двух стран. Некоторые из представленных провозглашают «виваты» Кубе — ¡Viva Cuba!, когда как другие, наоборот, наводят на размышления о судьбе острова свободы после смерти Фиделя Кастро, вопрошая ¿Cuba Viva? – «Жива ли Куба?».

Кроме фотографий посетители выставки увидят три видеоработы: советский фильм «Я Куба» – шедевр режиссера Михаила Калатозова и оператора Сергея Урусевского, который обрел вторую жизнь благодаря усилиям Скорсезе и Копполы, премьеру документального фильма о Латинской Америке от экс-кандидата в президенты Чили Марко Энрикес-Оминами и видеоарт-исследование «Возможные судьбы» от современного кубинского художника Луиса Гарсига. Во время съемок фильма Гарсига на несколько месяцев художник перевоплотился в так называемого «лодочника» – частного таксиста с личным автомобилем-североамериканцем 1950-х годов. Режиссер бесплатно возил по Гаване пассажиров до их физических мест назначений в обмен на откровенный рассказ об их иллюзорном пункте назначения – судьбе, о которой они мечтают, к которой они стремятся.