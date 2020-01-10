В пространстве АРХКЛУБ в Севкабель Порту 12 января открывается выставки трех фотохудожников — Рауля Каньибано (Куба), Ариена Чанга Кастана (Куба) и Рауля Ортеги (Мексика), которые мастерски запечатлели парадную и закулисную жизнь Гаваны – колоритной кубинской столицы, которая в этом году празднует 500-летие. 16 ноября 1519 года испанский конкистадор Диего Веласкес основал на северо-западном побережье Кубы одно из первых европейских поселений в Новом Свете – Сан-Кристобаль-де-ла-Абана. Позже Гавана получила современное название и статус столицы острова Куба. К середине XVI века город приобрел стратегическое значение, став воротами в Новый Свет. На фотовыставке мегаполис предстанет в своем этническом и эстетическом многообразии, на перекрестке времени и пространства.
В Севкабель Порту открывается выставка современной кубинской фотографии ¡Viva Cuba Viva?
Выставка ¡Viva Cuba Viva? – это размышление о новой идентичности меняющейся Кубы в объективе фотографов двух поколений и двух стран. Некоторые из представленных провозглашают «виваты» Кубе — ¡Viva Cuba!, когда как другие, наоборот, наводят на размышления о судьбе острова свободы после смерти Фиделя Кастро, вопрошая ¿Cuba Viva? – «Жива ли Куба?».
Кроме фотографий посетители выставки увидят три видеоработы: советский фильм «Я Куба» – шедевр режиссера Михаила Калатозова и оператора Сергея Урусевского, который обрел вторую жизнь благодаря усилиям Скорсезе и Копполы, премьеру документального фильма о Латинской Америке от экс-кандидата в президенты Чили Марко Энрикес-Оминами и видеоарт-исследование «Возможные судьбы» от современного кубинского художника Луиса Гарсига. Во время съемок фильма Гарсига на несколько месяцев художник перевоплотился в так называемого «лодочника» – частного таксиста с личным автомобилем-североамериканцем 1950-х годов. Режиссер бесплатно возил по Гаване пассажиров до их физических мест назначений в обмен на откровенный рассказ об их иллюзорном пункте назначения – судьбе, о которой они мечтают, к которой они стремятся.
Виртуозно выстраивая композицию, играя светом и тенью, сочетая нарративные и документальные формы, каждый из фотохудожников создает мозаику осязаемой истории современной Гаваны. Причудливый язык насыщенных и ярких визуальных образов оставляет зрителю пространство для интерпретаций, но, собрав все фрагменты воедино, никто не усомнится в том, что настоящая Гавана – это не просто город с богатым прошлым, но прежде всего – человеческие характеры, судьбы и устремления, обращенные в будущее.
Уникальность Кубы состоит в том, что при всей плачевности финансового положения ее жителей, художникам здесь выделяется почетное место. «У нас безумно любят искусство: как будто здешние люди живут в какой-то иной, ушедшей эпохе», — говорит один из самых уважаемых экспертов по кубинскому арту Элла Фонтанальс-Сиснерос, обладательница внушительной коллекции произведений ХХ века.
К выставке подготовлена образовательная программа с лекциями, кинопоказами и кураторскими экскурсиями, например, о современном искусстве Кубы или о том, как старый большевик, армянин Анастас Микоян стал первым высшим советским политическим деятелем, кто отправился на Остров Свободы.
Организатор: организация ЛАКРУС, объединяющая Латино-Карибскую Америку (ЛАК) и Россию (РУС) для развития позитивного диалога и культурного взаимообмена. Партнер проекта – Центр Ибероамериканских исследований СПбГУ. Кураторы проекта: Оксана Катышева, руководитель проекта ЛАКРУС, Ольга Юдина, исследователь латиноамериканского искусства
Фотовыставка ¡Viva Cuba Viva?
(к 500-летию Гаваны)
Архклуб, Севкабель Порт
12 января–11 февраля
Подробности, билеты и расписание образовательной программы тут
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