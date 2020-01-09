«Гени — самый популярный и успешный на сегодняшний день молодой художник в Европе. Он возрождает манеру хорошо писать кистью и маслом и ориентируется на классическое искусство. В его работах прочитываются отсылки к старому искусству. Его «Охотник» навеян картиной «Охотник с дичью» фламандского художника Яна Вильденса. Также он перекликается с «Путником» Ван Гога, Бэкконовским «Путником», с охотничьими сценами Анри Руссо. Все это воплощается здесь, так что это очень эрмитажная картина», — сказал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время традиционного «Новогоднего глитча».

В рамках экспозиции «"Я обратил свое лицо…". Живопись Адриана Гени», которая открылась 20 ноября 2019 года, представлено 12 живописных работ художника — в частности картины, созданные под впечатлением от репродукций эрмитажных полотен, которые Гени рассматривал в детстве. Выставку сопровождает иллюстрированный каталог с интервью Адриана Гени и статьями кураторов.