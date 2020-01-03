В Эрмитаже откроется выставка о культурном наследии Рафаэля Санти – с участием Лувра

В 2020 году в декабре Эрмитаж откроет выставку о культурном наследии Рафаэля Санти, приуроченную к 500-летию со дня его смерти. В музее будут выставлены шедевры из коллекции Эрмитажа и произведения из собраний России и Европы, в число которых окажутся и картины из Лувра. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Эрмитажа.