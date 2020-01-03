В 2020 году в декабре Эрмитаж откроет выставку о культурном наследии Рафаэля Санти, приуроченную к 500-летию со дня его смерти. В музее будут выставлены шедевры из коллекции Эрмитажа и произведения из собраний России и Европы, в число которых окажутся и картины из Лувра. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Эрмитажа.
В Эрмитаже откроется выставка о культурном наследии Рафаэля Санти – с участием Лувра
«Будет очень интересная выставка про культурное наследие Рафаэля, и в то же время будет повод вспомнить, что рафаэлевское есть в Эрмитаже, кроме Мадонны Конестабиле. Из Лувра к нам приедет одна из картин Рафаэля», –сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
На выставке покажут несколько сотен предметов живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства – некоторые из них ранее не выставлялась. Среди экспонатов будут произведения Рафаэля, а также Джулио Романо, Пармиджанино, Никола Пуссена, Питера Пауля Рубенса, Антона Рафаэля Менгса, Александра Иванова, Алексея Венецианова, Жана Огюста Доминика Энгра, Камиля Коро и Пабло Пикассо. Главной премьерой выставки станет экспонирование после реставрации комплекса фресок школы Рафаэля, очищенных от позднейших записей, добавляют в пресс-службе.
В Эрмитаже находятся две работы Рафаэля – «Мадонна Конестабиле» и «Святое семейство», а также копии прославленных фресок ватиканской галереи «Лоджий Рафаэля», выполненные в конце XVIII века по заказу императрицы Екатерины II.
Ранее мы писали о том, что на сайте Эрмитажа появилась возможность отслеживать очередь в музей в режиме онлайн. Камеру установили в Большом дворе Зимнего дворца, она показывает вход в Главный музейный комплекс. Для того, чтобы посмотреть на сайте видео с камер, необходимо зайти на сайт Эрмитажа в раздел «Посетителям» и найти специальную кнопку «Веб-камера. Очередь».
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