Лучшие планы на дни законного праздничного безделья: торжественно пойти 2 января в Эрмитаж смотреть фарфор и ассирийские древности или сразу после позднего завтрака салатом «Мимоза» в Эрарту рвануть любоваться Джиджи Хадид на фото из календаря Pirelli. Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» собрала самые атмосферные выставки Петербурга, которые при этом работают на длинных выходных: от ностальгических обложек детских книг до противостояния Дейнеки и Самохвалова.
15 лучших выставок, которые нельзя пропустить на длинных выходных: от Эрмитажа до art&science в Колтушах
«Дейнека/Самохвалов»
ЦВЗ «Манеж»
Ради этой выставки можно и в очереди постоять — фантазийное футбольное противостояние двух художников, проходящих по разделу «соцреализм», счет которого каждый зритель с удивлением установит для себя самостоятельно. Совместное творение куратора Семена Михайловского и архитектора Антона Горланова не только стало самым заметным арт-событием петербургской зимы, но и удостоилось объемного текста на страницах New York Times — то есть манежная выставка официально — международного масштаба. «Иконостас» знаменитых «девушек в футболке» Самохвалова и «метростроевок» перемежается с нежными, иконописными женскими портретами, а марширующие все в белом стахановцы Дейнеки неожиданно соседствуют с лиричными и «безыдейными» картинами, напоминающими Макса Эрнста.
Подробный гид по выставке от «Собака.ru»
Как работает? 31 декабря выставка «Дейнека/Самохвалов» открыта с 11:00 до 18:00. 1 января — выходной. Со 2 по 19 января выставка работает в обычном режиме
«Я воздвиг там мой царский дворец…». Памятники ассирийского искусства из коллекции Британского музея
Государственный Эрмитаж
Из Британского музея, обладающего лучшей в мире коллекцией ассирийского искусства, в Эрмитаж везут рельефы из всех значительных царских дворцов древней державы. Экспозиция включает предметы прикладного искусства, обнаруженные во время раскопок во дворцах ассирийских царей, в том числе знаменитые плакетки из слоновой кости, служившие украшением роскошной дворцовой мебели или конской упряжи. Отдельный раздел посвящен известной каждому по учебнику «История древнего мира» за 5 класс библиотеке царя Ашшурбанипала в Ниневии, а в конце выставки зрители узнают о похожей на приключенческий роман истории открытия ассирийской цивилизации европейцами в середине XIX века.
Как работает? 1 января музей закрыт, далее работает по обычному расписанию. Важно: 2-12 января 2020 года билеты в Главный музейный комплекс можно приобрести только в кассах Главного музейного комплекса, в билетных терминалах (без льгот) или онлайн.
Выставка «В содружестве искусств. К 275-летию основания Императорского фарфорового завода»
Государственный Эрмитаж
Финальный аккорд празднования юбилея одного из главных петербургских брендов – фарфоровые шедевры из собрания Эрмитажа, Русского музея, ГМЗ «Павловск», «Петергоф», «Царское Село», Музея «Усадьба Кусково XVIII века». Зрителям покажут сервизы 18 века — первые пробы пера, этнографические серии фигур «Народности России», авангардные формы и росписи супрематистов, а также изысканные работы в стиле объединения «Мир искусства». И, конечно, чашки формы «тюльпан» в ту самую кобальтовую сетку — наверняка именно такие вы поставили на стол во время праздничного чаепития в кругу семьи на кануне Нового года.
«Я обратил свое лицо…». Живопись Адриана Гени
Государственный Эрмитаж, Главный штаб
Полотно румынского художника Адриана Гени «Никелодеон» ушло в 2016 году с аукциона Christie's за девять миллионов долларов — в несколько раз выше эстимейта. С тех пор за ним закрепилась слава «звезды аукционов». Одного из самых дорогих живописцев современности сравнивают одновременно с Фрэнсисом Бэконом, Генрихом Рихтером, Нео Раухом и Люком Тюйменсом. Специально для выставки в Эрмитаже Гени создал 12 новых картин — это своеобразная дань уважения музею. Оказывается, еще в детстве художник копировал произведения голландской живописи из альбома издательства «Искусство».
Подробнее о выставке в гиде «Собака.ru»
«Мадонна в цветах»
Arts Square Gallery
В галерее напротив Русского музея покажут живопись на религиозные сюжеты от знаковых фламандских живописцев Питера Пауля Рубенса, Яна Брейгеля-младшего (внука Питера Брейгеля-старшего), Яна Филипса Ван
Тиллена и Корнелиса ван Клеве. Обрамленные пышными цветочными венками Мадонны — ноу-хау художников, живших в «Золотой» для Нидерландов век. Работы для выставки, организованной при поддержке фонда «Новое искусствознание», предоставили частные коллекционеры.
Как работает? 1 января — выходной, остальные дни с 12:00 до 21:00
Лихие 90-е. Свобода без границ
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
МИСП покажет более 150 произведений от 100 российских художников, переживших «лихие 90-е»: от Мамышева-Монро и дуэта Комара и Меламида до Гелия Коржева. Самое интересное в этом проекте, который претендует стать главным декабрьским блокбастером, даже не сами работы, а человеческие истории, которые за ними стоят. Пока одни художники строили карьеру в Нью-Йорке на волне интереса ко всему пост-советскому, другие писали портреты романтически настроенных бандитов, а третьи — категорически не приняли реалии «дикого капитализма». Идеальный вариант — пойти на выставку 1 января, предварительно посмотрев записи «Песни года» 1996 года и послушав песню «Летняя зима» секс-символа петербургской сцены 90-х Сергея Рогожина, который, кстати, выступал на вернисаже выставки.
Как работает? 1 января открыт с 14:00, в остальные дни — в обычном режиме, 6 января — выходной
Выставка «Doping Pong. Наше все!»
Эрарта
Группе Doping Pong мы обязаны главными визуальным образам тучных 2000-х: салютирующая пионерка, которую используют без разрешения все кому ни лень, спортсмены в белом на рекламе Олимпийской деревни в Сочи, отсылающие к советской эстетике 1930-х, секси-девчонки с чупа-чупсами во рту. А ведь еще была обложка российского издания «Экстази» Ирвина Уэлша, волшебная афиша «Кракатука» Андрея Могучего и чего только не. Ретроспектива в Эрарте — подведение итогов 20 лет работы. Кстати, в кинозале выставки будет идти короткометражный фильм «Сталинская кислота», снятый по сценарию Doping Pong. Это преемник психоделического диалога Сергея Шолохова и Сергея Курехина «Ленин — гриб».
Как работает: 1 января музей работает с 14:00 до 22:00, со 2 января по 10 января Эрарта, а также ресторан Erarta и кафе, принимают посетителей в обычном режиме — с 10:00 до 22:00.
Календарь Pirelli 2019. Альберт Уотсон. Мечты
Эрарта
Помните тот самый известный черно-белый портрет Стива Джобса с рукой у подбородка? Его сделал фотограф Альберт Уотсон, благодаря которому у нас есть фото Альфреда Хичкока с гусем, трогательные кадры с Принцем и Кейт Мосс. Эрарта покажет одни из последних работ фотохудожника для легендарного календаря Pirelli. Съемки для 46-го выпуска календаря состоялись в апреле 2018 года в Майами и Нью-Йорке. В воплощении задумки Альберта Уотсона приняли участие супермодель Джиджи Хадид и известнейший американский дизайнер Александр Вэнг, звезды Американского театра балета Мисти Коуплэнд и Кельвин Ройал III, выдающаяся модель и актриса Летиция Каста и знаменитый танцовщик Сергей Полунин, а также молодая многообещающая актриса Джулия Гарнер и шведская модель Астрид Эйка.
И.Е. Репин. К 175-летию со дня рождения
Русский музей, Корпус Бенуа
Репин — «наше все» от живописи, художник, чей авторитет подкреплен не только томами искусствоведческих исследований, но и 100%-ной известностью благодаря хрестоматийным иллюстрациям в учебниках истории. Масштабная ретроспектива в Русском музее — 250 живописных и графических работ, в том числе 75 из Третьяковской галереи — возможность посмотреть на классика заново, переосмыслив его наследние для себя. Благо покажут все: изумительные детские портреты, многострадальный «Иван Грозный» из Третьяковской, эскизы и графика, а также малоизвестные поздние работы периода финской эмиграции, например, полотно «Большевики» 1918 года — карикатурный гражданин в берете отбирает у ребенка буханку хлеба. Перед походом рекомендуем прочитать подробный гид «Собака.ru» по выставке.
Как работает? 31 декабря и 1 января музей закрыт, в остальные праздничные дни — по обычному расписанию
Выставка «Александр Тышлер. Театр в станковых картинах»
Русский музей, Строгановский дворец
Помните, как в фильме «Кококо» героиня Яны Трояновой, убираясь в квартире сотрудницы Кунсткамеры, по незнанию «стерла» ценную графику авторства Александра Тышлера? Чтобы не повторять чужих ошибок, можно сходить на выставку художника, где покажут циклы работ, связанных с осмыслением событий и образов Гражданской войны, в которой он принимал непосредственное участие. А в качестве театрального постановщика Тышлер новаторски использовал народные формы, сохраняя национальный колорит.
Как работает? 31 декабря и 1 января музей закрыт, в остальные праздничные дни — по обычному расписанию
Выставка «Художники детской книги СССР 1945-1991 годов»
Библиотека книжной графики
Выставка, которая телепортирует вас в детство, атмосферу настоящего теплого лампового Нового года, когда он еще не ассоциировался со срочной сдачей отчетов, суматошным шоппингом перед 31 января и тяжелым утром 1 января. Выставка-подарок для любителей хорошей книжной графики: более 100 оригинальных иллюстраций и обложек более чем 50-ти художников. Среди авторов – как известные имена, вроде Владимира Лебедева, Юрия Васнецова, Алисы Порет, Виктора Пивоварова, Г. А. В. Траугота, так и почти забытые.
Как работает: во время праздничных каникул библиотека работает только два дня: 3 и 4 января: с 10:00 до 18:00
Выставка «Петербург в фотографии XIX века»
РОСФОТО
В честь 180-летия изобретения фотографии РОСФОТО открывает свои запасники, чтобы показать уникальные оригинальные отпечатки городских видов. Зрители увидят снимки таких классиков как Альфред Лоренс, Альберт Фелиш и Карл Булла, а также недавно атрибутированный альбом братьев Де Жон. Оказывается, все открыточные виды Санкт-Петербурга «изобрели» еще в 1880-е. Кроме того, гости выставки побывают «внутри» старинного фотоаппарата, попробуют его в работе и создадут студийный портрет, визуально передающий особенности различных ранних техник.
Подробнее о выставке в подборке «Собака.ru»
Как работает? 1 и 2 января 2020 года музей закрыт, с 3 января РОСФОТО работает по обычному расписанию
«Моисей Наппельбаум. Портрет эпохи»
KGallery
Галерея KGallery неподалеку от Летнего в этом году обзавелась кофейней и книжным магазином — событие в масштабах города не самое громкое, но очаровательное, потому что теперь место стало идеальным вариантом для истинно петербургских интеллигентных завтраков. Если в обычные выходные добраться сюда тяжеловато, то сделайте это на праздничных выходных, тем более, что галерея продлила работы выставки фотопортретов работы фотографа Моисея Наппельбаума. 100 снимков: от Анны Ахматовой до Льва Ландау, бонусом — личная камера мастера, на которую он снял портрет Ленина в 1918 году.
Как работает? С 31 го декабря по 2 января включительно галерея, а также книжный и кофейня не работают, с 3 января — в обычном режиме: с 11:00 до 20:00 можно посетить выставку, с 10:00 до 21:00 выпить кофе и выбрать книгу
Проект «Новая антропология» в Институте физиологии имени Павлова в Колтушах
Колтуши, ул. Быкова, 50
В 1930-е годы физиолог и нобелевский лауреат Иван Павлов создал в поселке Колтуши под Ленинградом научный городок будущего: здание лаборатории экспериментальной генетики высшей нервной деятельности в духе Баухауза, антропоидник с обезьянами и образцовое жилье для ученых в живописнейшем парке у пруда. С тех пор облик загородного комплекса Института физиологии им. Павлова почти не изменился, но одного, хоть и трогательного, мемориального музея ученого для привлечения туристов недостаточно. Осенью в помещении бывших лабораторий с надписью «Наблюдательность и наблюдательность» открылась первая в России art&science экспозиция «Новая антропология», где ученые объясняют суть сложных биологических концепций на языке медиаискусства. Благодаря коллаборации куратора Ирины Актугановой и руководства института в интерьерах 30-х годов с панорамными окнами и метлахской плиткой появились работы современных классиков русского медиа-арта Дмитрия ::vtol:: Морозова и группы «Куда бегут собаки». Самая «слезовыжимательная» инсталляция экспозиции — «Ожадалка» Людмилы Беловой — на кафеле бывшей комнаты ожидания для собак начертаны имена первых «друзей человека», подвергшихся опытам. Кстати, именно там «Собака.ru» снимала одну из cover-story с моделью-олдушкой Валентиной Ясень и Михаилом Яценко.
Как работает? К сожалению, погулять по зимнему парку и посетить экспозицию можно будет только 4 января, предварительно лучше позвонить в музей по телефону +8 (81370) 7-10-99
Выставка «Предметный мир модерна»
Музей истории Санкт-Петербурга
В Никольской куртине Петропавловской крепости открывается новая экспозиция «Предметный мир модерна», объединившая более 200 экспонатов. Она представляет лучшую часть музейной коллекции декоративно-прикладного искусства: мебель, осветительные приборы, изделия из фарфора и стекла, бытовые предметы из металла, витражи, выполненные в стиле модерн.
Как работает? 1 января 2020 года все экспозиции и выставки в Петропавловской крепости открыты для посетителей с 11.00 до 18.00, в остальные дни музеи работают в обычном режиме, но в среду, 8 января экспозиции также будут работать, хотя обычно в этот день — выходной.
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