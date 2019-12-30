15 лучших выставок, которые нельзя пропустить на длинных выходных: от Эрмитажа до art&science в Колтушах

«Дейнека/Самохвалов»

ЦВЗ «Манеж»

Ради этой выставки можно и в очереди постоять — фантазийное футбольное противостояние двух художников, проходящих по разделу «соцреализм», счет которого каждый зритель с удивлением установит для себя самостоятельно. Совместное творение куратора Семена Михайловского и архитектора Антона Горланова не только стало самым заметным арт-событием петербургской зимы, но и удостоилось объемного текста на страницах New York Times — то есть манежная выставка официально — международного масштаба. «Иконостас» знаменитых «девушек в футболке» Самохвалова и «метростроевок» перемежается с нежными, иконописными женскими портретами, а марширующие все в белом стахановцы Дейнеки неожиданно соседствуют с лиричными и «безыдейными» картинами, напоминающими Макса Эрнста.

Подробный гид по выставке от «Собака.ru»

Как работает? 31 декабря выставка «Дейнека/Самохвалов» открыта с 11:00 до 18:00. 1 января — выходной. Со 2 по 19 января выставка работает в обычном режиме