В Эрмитаже после 40-летнего перерыва открылась экспозиция об античном Северном Причерноморье

Об открытии экспозиции:

Мы находимся на пороге великого исторического события. Завершается один из самых грандиозных проектов Эрмитажа — обновление постоянной экспозиции Отдела Античного мира. В течение последних лет велась громадная работа по реставрации залов, по созданию новых витрин и экспериментам с ними: когда самые современные их образцы соседствуют с историческими витринами выполненными по рисункам Лео фон Кленце.

Вся знаменитая античная экспозиция Эрмитажа обновлена зал за залом. В предыдущие годы мы открыли Зал резных камней и Зал ваз, а теперь — Галерею с новой экспозицией, посвященной греческой колонизации Северного Причерноморья, которой мы завершаем этот проект, одно из наших главных достижений последних 20 лет.

Сегодня мы показываем лишь небольшую часть той масштабной экспозиции, которая распространяется и на соседние залы — история античной колонизации Причерноморья. Это очень важная тема не только потому, что лучшие вещи хранятся в Эрмитаже и эрмитажные экспедиции много лет работают в античных колониях, а еще и для того чтобы напомнить всем об этом явлении – греческой колонизации, которая несла античную культуру всему миру, что мы видим в конкретных памятниках