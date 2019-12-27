Сегодня, 27 декабря, в галерее Нового Эрмитажа после 40-летнего перерыва вновь открывается экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья».
В Эрмитаже после 40-летнего перерыва открылась экспозиция об античном Северном Причерноморье
Выставка «Античная колонизация Северного Причерноморья» знакомит с коллекциями из раскопок античных причерноморских центров — Ольвии, Березани, Херсонеса и городов Боспорского царства. Всего представлено около 1,2 тысяч предметов VI-III веков до нашей эры. Среди уникальных экспонатов — ранее не выставлявшийся деревянный саркофаг с гипсовыми налепами, алтарь из «Святилища Деметры» в Мирмекии и надгробия с эпитафиями из некрополя Пантикапея.
Открытие новой постоянной экспозиции завершает масштабный проект реэкспозиции залов античного искусства, начатый в 2000 году. Для посетителей «Античная колонизация Северного Причерноморья» доступна с 27 декабря 2019 года.
Михаил Пиотровский
Об открытии экспозиции:
Мы находимся на пороге великого исторического события. Завершается один из самых грандиозных проектов Эрмитажа — обновление постоянной экспозиции Отдела Античного мира. В течение последних лет велась громадная работа по реставрации залов, по созданию новых витрин и экспериментам с ними: когда самые современные их образцы соседствуют с историческими витринами выполненными по рисункам Лео фон Кленце.
Вся знаменитая античная экспозиция Эрмитажа обновлена зал за залом. В предыдущие годы мы открыли Зал резных камней и Зал ваз, а теперь — Галерею с новой экспозицией, посвященной греческой колонизации Северного Причерноморья, которой мы завершаем этот проект, одно из наших главных достижений последних 20 лет.
Сегодня мы показываем лишь небольшую часть той масштабной экспозиции, которая распространяется и на соседние залы — история античной колонизации Причерноморья. Это очень важная тема не только потому, что лучшие вещи хранятся в Эрмитаже и эрмитажные экспедиции много лет работают в античных колониях, а еще и для того чтобы напомнить всем об этом явлении – греческой колонизации, которая несла античную культуру всему миру, что мы видим в конкретных памятниках
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