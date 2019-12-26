Арт-итоги 2019: первый в Петербурге (и России!) science art музей, выставочный бункер и новые галереи

Проект «Новая антропология» в Институте физиологии имени Павлова в Колтушах

Безапелляционно — открытие года.

В 1930-е годы физиолог и нобелевский лауреат Иван Павлов создал в поселке Колтуши под Ленинградом научный городок будущего: здание лаборатории экспериментальной генетики высшей нервной деятельности в духе Баухауза, антропоидник с обезьянами и образцовое жилье для ученых в живописнейшем парке у пруда. С тех пор облик загородного комплекса Института физиологии им. Павлова почти не изменился, но одного, хоть и трогательного, мемориального музея ученого для привлечения туристов недостаточно. Осенью в помещении бывших лабораторий с надписью «Наблюдательность и наблюдательность» открылась первая в России art&science экспозиция «Новая антропология», где ученые объясняют суть сложных биологических концепций на языке медиаискусства. Благодаря коллаборации куратора Ирины Актугановой и руководства института в интерьерах 30-х годов с панорамными окнами и метлахской плиткой появились работы современных классиков русского медиа-арта Дмитрия ::vtol:: Морозова и группы «Куда бегут собаки». Самая «слезовыжимательная» инсталляция экспозиции — «Ожадалка» Людмилы Беловой — на кафеле бывшей комнаты ожидания для собак начертаны имена первых «друзей человека», подвергшихся опытам. Кстати, именно там «Собака.ru» снимала одну из cover-story с моделью-олдушкой Валентиной Ясень и Михаилом Яценко.

Для кого: Абсолютно для всех: ехать можно и нужно с друзьями, родителями, детьми, бабушками и дедушками, независимо от уровня понимания как современной биологии, так и science art. Во-первых, это красиво, во-вторых: безумно трогательно.

Адрес: Колтуши, ул. Быкова, 50