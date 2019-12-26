Новые рестораны, бары и кофейни в городе открываются каждую неделю, а вот с ньюкамерами среди музеев, галерей и выставочных пространств, как говорится, дымок пожиже и потолки пониже. Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» поскребла по сусекам и собрала чек-лист из 8 свежих нестыдных пространств, где показывают contemporary art и куда обязательно нужно сходить: от бункера группы «Север 7» до музея в лабораториях 30-х годов.
Арт-итоги 2019: первый в Петербурге (и России!) science art музей, выставочный бункер и новые галереи
Проект «Новая антропология» в Институте физиологии имени Павлова в Колтушах
Безапелляционно — открытие года.
В 1930-е годы физиолог и нобелевский лауреат Иван Павлов создал в поселке Колтуши под Ленинградом научный городок будущего: здание лаборатории экспериментальной генетики высшей нервной деятельности в духе Баухауза, антропоидник с обезьянами и образцовое жилье для ученых в живописнейшем парке у пруда. С тех пор облик загородного комплекса Института физиологии им. Павлова почти не изменился, но одного, хоть и трогательного, мемориального музея ученого для привлечения туристов недостаточно. Осенью в помещении бывших лабораторий с надписью «Наблюдательность и наблюдательность» открылась первая в России art&science экспозиция «Новая антропология», где ученые объясняют суть сложных биологических концепций на языке медиаискусства. Благодаря коллаборации куратора Ирины Актугановой и руководства института в интерьерах 30-х годов с панорамными окнами и метлахской плиткой появились работы современных классиков русского медиа-арта Дмитрия ::vtol:: Морозова и группы «Куда бегут собаки». Самая «слезовыжимательная» инсталляция экспозиции — «Ожадалка» Людмилы Беловой — на кафеле бывшей комнаты ожидания для собак начертаны имена первых «друзей человека», подвергшихся опытам. Кстати, именно там «Собака.ru» снимала одну из cover-story с моделью-олдушкой Валентиной Ясень и Михаилом Яценко.
Для кого: Абсолютно для всех: ехать можно и нужно с друзьями, родителями, детьми, бабушками и дедушками, независимо от уровня понимания как современной биологии, так и science art. Во-первых, это красиво, во-вторых: безумно трогательно.
Адрес: Колтуши, ул. Быкова, 50
MYTH Gallery
В петербургской троице серьезных contemporary art галерей пополнение: бывшая сотрудница Marina Gisich Gallery Ольга Профатило и ее сокурсница искусствовед Юлия Вяткина открыли MYTH Gallery — с большими залами, художественной лепниной и смелыми выставками молодых художников. В галере показывают редкий для местных галерей видео-арт, например, с голыми смеющимися женщинами-русалками от московской художницы Антонины Баевер в проекте «Очень странные истории»мкуратора Лизаветы Матвеевой, придумавшей петербургскую арт-ярмарку Sam Fair. Баевер, одно из альтер эго которой — певица Tonny, «самая злая сука на районе», сначала не хотела работать с MYTH gallery, но после личной встречи с Ольгой согласилась и отправила в Петербург провокационную неоновую инсталляцию «Накрывает». Галеристки не ограничиваются своим пространством. Например, сделали проект с московской художницей Алиной Глазун в «Пассаже» — первый этаж заполнили траспарантами с ироничными лозунгами: «Пустота», «Хватит» и «Ррр-ррр-ррр» — возможно, самая смелая интервенция в старейший городской универмаг. Весь проект сразу же после демонтажа уехала в коллекцию Московского музея современного искусства.
Для кого: Для тех, кто хочет понять, что происходит с молодой российской арт-сценой, но не хочет идти в куда-нибудь за гаражи или мастерскую на чердаке. Отличный вариант для свидания или похода с иностранными гостями, интересующимися современным искусством в России. Не бойтесь спрашивать о ценах — некоторые работы стоят не дороже интерьерной живописи из багетного салона.
Адрес: Улица Чайковского, 61
Новый офис Северо-Западного филиала ГЦСИ
На новую молодую команду Государственного центра современного искусства в Санкт-Петербурге мы в начале года возлагали большие надежды: красивый офис с белыми стенами и видом на Мариинский театр, выставка на форте Константин и первый в России art weekend в планах. Девушки не подвели: фестиваль «Впередсмотрящий» с работами Шилина-Хокусая, Стаса Багса и Ирины Кориной, а также программой электронной музыки в батареях форта состоялся, а art weekend наконец-то объединил разрозненные арт-пространства города в единый маршрут и привлек туда топовых людей в мире российского культурного производства, а также специалистов из Европы. В пространстве на улице Глинки регулярно проходят встречи с художниками, работающими в арт-резиденции ГЦСИ в Кронштадте, там же устраивают небольшие выставки-показы. Определенно, таким скандинавским уютом из наших бюджетных учреждений культуры может похвастаться только «Манеж».
Для кого: В первую очередь — для арт-профессионалов и тех, кто хочет ими стать.
Адрес: ул. Глинки 2, лит.А
Третье перерождение независимого выставочного пространства художника Петра Белого, на этот раз где-то между Александро-Невской лаврой и промзоной неподалеку от романтичного изгиба речки Монастырки. Ранее в двухуровневом помещении находилась мастерская скульптора Михаила Долгополова. Первая «Люда» открылась в 2008 году в гараже на Моховой улице. Главной особенностью галереи стала частая смена экспозиций — каждую неделю случался вернисаж. В таком режиме «Люда» проработала год, а затем закрылась. В 2014 году площадка возродилась на том же месте и закрылась через 3 года. Обе «Люды» завоевали культовый статус на локальной арт-сцене, повторит ли успех третья пока не ясно. За пару месяцев работы там прошло две выставки, одну из которых Белый посвятил деконструкции петербургского барокко, кроме того там проходили мероприятия «Киберфеста» и спонтанные концерты. В ближайшее время планируется открыть в пространстве печатную мастерскую, что особенно важно — места, где в городе можно печатать литографии, например, можно пересчитать по пальцам. Спонсорами возрождения «Люды» стали в том числе коллекционеры Леонид Франц и Сергей Лимонов, по совместительству — инвестор ресторанов группы Duo Band.
Для кого: Идти стоит если не боитесь потеряться в извилистых тропах между гаражами и любите экспериментальное, иногда даже слишком, искусство и сложные кураторские концепции.
Адрес: Тележная улица 37, корпус 5в.
Benua art garden
Ферма Бенуа напротив футуристического НИИ Робототехники и технической кибернетики уже стала локальной точкой притяжения благодаря большому ресторану и школы с развивающими занятиями для детей. Однако амбиции владельцев в этом году подросли — теперь сад с прудиком стал Садом современного искусства, где летом показывали объекты Ивана Горшкова, Нестора Энгельке, Андрея Люблинского и других. В декабре искусство перетекло в "Winter Garden"/Зимний сад — на большую террасу Фермы, где куратор Анастасия Пронина собрала несколько самостоятельных выставок. Например, доцент Академии Штиглица Александра Оминина пригасила недавних выпускников двух петербургских художественных академий для участия в выставке «Зимняя рассада. Выбор селекционера». Среди участников — скульптор Никита Селезнев, группа группа Эс.Ка.Эм, которая уже несколько лет создает инсталляции для рейва Gamma, а также уже известные авторы Антонина Фатхулина, Сергей Карев и Константин Новиков. Галерея MYTH представила на террасе проект художницы Лизы Бобковой «Задержи дыхание и досчитай до пяти» — инсталляцию из железных шаров. Проект «Зимняя рассада. Выбор селекционера» — это попытка помочь новому поколению «прорасти» в художественной почве Петербурга, не взирая на трудные погодные условия.
Для кого: Местных, которым в выходной хотелось бы совместить отдых в ресторане с посещением галереи, но не хочется ехать в центр. Неместных, которые хотят посмотреть молодое искусство в самом, пожалуй, симпатичном месте на севере Петербурга, где дух краснокирпичной архитектуры конца 19 века сочетается с советским модернизмом.
Адрес: Тихорецкий проспект, 17А
Квартирную галерею на Гороховой улице, открыл режиссер Николай Каплунов — двоюродный внук знаменитого советского коллекционера Георгия Михайлова, устроителя квартирных выставок неофициального искусства в 1970-х годах. В течение 5 лет после его смерти местонахождение картин оставалось неизвестным — наследники опасались хищения работ, которые происходили неоднократно еще при жизни Михайлова. Теперь почти 3000 работ советских нонконформистов хранятся в фонде GM Art Foundation, в том числе живопись Н. Царева, Н. Зверева, И. Майорова, В. Гаврильчика и других. Помогает Николаю выпускница Санкт-Петербургской Академии Художеств искусствовед Анастасия Господарева, а также Mackay Productions и лично Николас и Джулиан Маккеи, что делает предприятие еще более загадочным — думали ли мы что красавец бывший солист Михайловского театра ходит на выставки представителей «газо-невской культуры».
Для кого: Пока непонятно. Концепция места только формируется: с одной стороны планируется и дальше показывать собрание Михайлова, с другой — делать выставки молодых петербургских художников (каких — неизвестно). Однако наличие на одном из вернисажей ванны, полной игристого (и самого сексуального солиста балета) дает надежду, что скучно не будет.
Адрес: Гороховая улица, 64
Новое пространство Marina Gisich Gallery
Галерея современного искусства Marina Gisich Gallery в декабре отпраздновала 19-летие сразу двумя открытиями: выставки Глеба Богомолова и нового выставочного пространства — двухзального «белого куба» с панорамными окнами на набережную Фонтанки. В том же доме находится и старое пространство старейшей в городе contemporary art галереи. Свежие залы, светлые и просторные еще краше привычных, которые постепенно будут отдаваться под хранение многочисленных произведений искусства, находящихся на балансе галереи. В следующем году галерея готовит персональные выставки экспонента российского павильона на Венецианской биеннале Александра Шишкина-Хокусая, московского дуэта Crocodilepower art, некрореалиста Евгения Юфита и Татьяны Ахметгалиевой — все они будут проходить в новых залах.
Для кого: Для всех — к отличному искусству теперь прибавился роскошный вид из окна.
Адрес: Набережная реки Фонтанки, 121
Самая важная арт-группа города «Север 7» регулярно делает выставки в Москве, в этом году показала в Петербурге в целых два персональных проекта — в Новом музее и галерее Anna Nova, а также открыло собственный выставочный бункер недалеко от метро «Чкаловская». Kunsthalle nummer sieben несмотря на то, что находится в подвале и показывает максимально некоммерческие проекты, сделан качественно и добротно: от освещения до вентиляции. Немного грязноватую эстетику пост-апокалипсиса тут умеют миксовать с созданием сложных инсталляций с множеством деталей, похожих на театральные декорации. Среди художников, которые показали в бункере свои проекты: Петр Швецов, Вадим Михайлов, Иван Тузов, Иван Чемакин, Сергей Тихонов.
Для кого: Обязательно к посещению, если вы цените работу с пространством и выстраивание атмосферы, а не просто хотите посмотреть хосты и графику на белых стенах.
Адрес: Большая Зеленина, 21
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