Британский уличный художник Бэнкси показал в Instagram свою новую работу «Вифлеемский шрам», на которой изображены Дева Мария с младенцем Иисусом и святым Иосифом. Над ними – след от снаряда, по форме похожая на звезду, а рядом расположились надписи «Love» (Любовь) и «Paix» (Мир).
Художник Бэнкси показал новую работу «Вифлеемский шрам» с изображением библейской сцены рождения Иисуса Христа
«Шрам Вифлеема. Модифицированный набор рождества», – такая подпись сопровождает пост с новой инсталляцией художника. Она расположилась в финансируемом им отеле The Walled Off Hotel.
Ранее самый таинственный уличный художник Бэнкси создал новую работу — рождественский стрит-арт. «Бездомный» Санта-Клаус с оленями, взмывающими вверх, появился на стене в английском городе Бирмингем. На опубликованном в Instagram Бэнкси видео запечатлен мужчина, который выглядит как бездомный — он сидит на скамейке, пьет воду, а затем ложится и подкладывает под голову мешок со своими вещами. В этот момент на записи появляется упряжка с двумя северными оленями — они как будто тянут повозку Санта-Клауса, развозящего рождественские подарки.
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