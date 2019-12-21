Художник Бэнкси показал новую работу «Вифлеемский шрам» с изображением библейской сцены рождения Иисуса Христа

Ранее самый таинственный уличный художник Бэнкси создал новую работу — рождественский стрит-арт. «Бездомный» Санта-Клаус с оленями, взмывающими вверх, появился на стене в английском городе Бирмингем. На опубликованном в Instagram Бэнкси видео запечатлен мужчина, который выглядит как бездомный — он сидит на скамейке, пьет воду, а затем ложится и подкладывает под голову мешок со своими вещами. В этот момент на записи появляется упряжка с двумя северными оленями — они как будто тянут повозку Санта-Клауса, развозящего рождественские подарки.