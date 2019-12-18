Конь Юлий, Смешарики и другие персонажи российских мультфильмов стали гидами по экспозиции Русского музея. Новый детский аудиогид, разработанный специально для посетителей музея младшего и среднего школьного возраста, рассказывает об экспонатах Михайловского дворца и корпуса Бенуа.
Конь Юлий, Смешарики и персонажи мультфильма «Три кота» стали гидами по экспозиции Русского музея
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Скриншот из мультфильма «Три богатыря»
Русский музей подготовил три маршрута для юных посетителей. Конь Юлий и богатырь Алеша из мультфильма «Три богатыря» проведут экскурсию по мифам, легендам и сказкам в русском искусстве, а также расскажут о картинах из собрания музея — «Садко» Репина, «Витязь на распутье» Васнецова, «Богатырь» Врубеля и других произведениях.
Совунья, Нюша и Крош, персонажи анимационного сериала «Смешарики», расскажут об этике, костюмах и образовании в XVIII веке. Маршрут познакомит школьников с героинями картин Левицкого и работами Карла Брюллова — «Портрет сестер Шишмаревых» и «Портрет графини Юлии Павловны Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Паччини».
По третьему маршруту проведут Компот, Карамелька и Коржик — персонажи мультфильма «Три кота». Они поделятся со слушателями гида своими знаниями о произведениях народного искусства из собрания русского музея — расскажут о резьбе и росписи по дереву, кузнечном деле, гончарном производстве, керамике, деревянных и глиняных игрушках, украшениях, ткачестве и традиционных костюмах.
Персонажи говорят голосам Дмитрия Высоцкого (конь Юлий), Олега Куликовича (богатырь Алеша), Сергея Мардаря (Совунья), Светланы Письмиченко (Крош), Михаила Новодворцева (Компот), Александры Глушинской (Коржик) и Ильи Хрусталева (Коржик). Аудиогидом можно воспользоваться бесплатно — по ссылке или в приложении для iOS и Android.
Напомним, Русский музей планирует открыть для посетителей парадные залы Михайловского замка уже весной 2020 года. Перед петербуржцами помещения предстанут в обновленном после реставрации виде — также к этому времени будут восстановлены крупноформатные картины, которые раньше украшали стены залов, но долгое время хранились в запасниках. Кроме того, в ходе реконструкции Михайловского замка были обнаружены неизвестные до этого предметы живописи — они увеличат площадь экспозиций. А еще Русский музей завершил реставрацию домового храма Михайловского замка. В нем начнут проводить богослужения — впервые с 1918 года.
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