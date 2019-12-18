Конь Юлий, Смешарики и персонажи мультфильма «Три кота» стали гидами по экспозиции Русского музея

Русский музей подготовил три маршрута для юных посетителей. Конь Юлий и богатырь Алеша из мультфильма «Три богатыря» проведут экскурсию по мифам, легендам и сказкам в русском искусстве, а также расскажут о картинах из собрания музея — «Садко» Репина, «Витязь на распутье» Васнецова, «Богатырь» Врубеля и других произведениях.

Совунья, Нюша и Крош, персонажи анимационного сериала «Смешарики», расскажут об этике, костюмах и образовании в XVIII веке. Маршрут познакомит школьников с героинями картин Левицкого и работами Карла Брюллова — «Портрет сестер Шишмаревых» и «Портрет графини Юлии Павловны Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амацилией Паччини».

По третьему маршруту проведут Компот, Карамелька и Коржик — персонажи мультфильма «Три кота». Они поделятся со слушателями гида своими знаниями о произведениях народного искусства из собрания русского музея — расскажут о резьбе и росписи по дереву, кузнечном деле, гончарном производстве, керамике, деревянных и глиняных игрушках, украшениях, ткачестве и традиционных костюмах.

Персонажи говорят голосам Дмитрия Высоцкого (конь Юлий), Олега Куликовича (богатырь Алеша), Сергея Мардаря (Совунья), Светланы Письмиченко (Крош), Михаила Новодворцева (Компот), Александры Глушинской (Коржик) и Ильи Хрусталева (Коржик). Аудиогидом можно воспользоваться бесплатно — по ссылке или в приложении для iOS и Android.