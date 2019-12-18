«Собака.ru» и «Манеж» проведут public talk с Семеном Михайловским

Выставку «Дейнека/Самохвалов» готовили более двух лет — долгий процесс, связанный с поиском и отбором работ, а также разработкой дизайна. Почему выставка разделена на секторы? На какие работы стоит обратить внимание? Семен Михайловский расскажет об этапах работы над выставкой и ответит на вопросы посетителей.

Public talk с Семеном Михайловским пройдет в ЦВЗ «Манеж» 24 декабря. Начало в 19:00. Со вступительным словом выступит главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская. Вход свободный по предварительной регистрации.

Напомним, выставка-дуэт «Дейнека/Самохвалов» открылась в «Манеже» 14 ноября. Куратор Семен Михайловский и дизайнер экспозиции Антон Горланов перестроили выставочный зал в стадион с трибунами и футбольным полем, на котором разворачивается матч между москвичом Александром Дейнекой и ленинградцем Александром Самохваловым.

Советские живописцы создавали работы на схожие темы, воспевающие самопожертование и маскулинность, а своими героями делали стахановцев и красноармейцев, атлетов и физкультурниц, шахтеров и метростроевцев. «Собака.ru» вместе с историком искусства Надеждой Плунгян подготовила гид по выставке.