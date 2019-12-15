Сегодня, 15 декабря, в гримерной Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, украшенной подписями знаменитых деятелей культуры и искусства, оставил свою подпись бельгийский художник Ян Фабр, пишет «Петербургский дневник».
Бельгийский художник Ян Фабр оставил свою подпись в гримерной БДТ с автографами знаменитостей
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Легендарная гримерная в БДТ с автографами знаменитых деятелей культуры и искусства пополнилась подписью Яна Фабра — ровно между драматургом Эдвардом Олби и художником Марком Шагалом! ⠀ Ирина Шимбаревич, заместитель художественного руководителя БДТ по общественно-просветительской работе, рассказала Яну Фабру об истории этой гримерной, как когда-то артисты Олег Басилашвили, Сергей Юрский и Анатолий Гаричев начали эту традицию. С тех пор в гримерной побывали Лоуренс Оливье, Генрих Бёлль, Артур Миллер, Жан-Луи Барро и многие другие. ⠀ Фото Стаса Левшина
Художник узнал об этой традиции от заместителя художественного руководителя БДТ по общественно-просветительской работе Ирине Шимбаревич. Первые подписи были оставлены такими артистами, как Олег Басилашвили, Сергей Юрский и Анатолий Гаричев. С того времени легендарную гримерную пополнили своими автографами Лоуренс Оливье, Генрих Бёлль, Артур Миллер, Жан-Луи Барро и многие другие знаменитости. Подпись Фабра можно найти между автографами драматурга Эдварда Олби и художника Марка Шагала.
Напомним, 8 декабря, в день 85-летия народной артистки СССР Алисы Бруновны Фрейндлих, в Большом драматическом театре имени Товстоногова открылась интерактивная выставка, посвященная жизни и творчеству актрисы. Экспозиция «Мир Алисы» придумана молодыми художниками из «Группы 10» — настоящее путешествие по страницам биографии Алисы Бруновны, между которыми разворачивается история жизни, привычек, привязанностей, страхов и переживаний великой актрисы. «Собака.ru» в фоторепортаже показывает, как выглядит выставка.
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