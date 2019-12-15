Бельгийский художник Ян Фабр оставил свою подпись в гримерной БДТ с автографами знаменитостей

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Легендарная гримерная в БДТ с автографами знаменитых деятелей культуры и искусства пополнилась подписью Яна Фабра — ровно между драматургом Эдвардом Олби и художником Марком Шагалом! ⠀ Ирина Шимбаревич, заместитель художественного руководителя БДТ по общественно-просветительской работе, рассказала Яну Фабру об истории этой гримерной, как когда-то артисты Олег Басилашвили, Сергей Юрский и Анатолий Гаричев начали эту традицию. С тех пор в гримерной побывали Лоуренс Оливье, Генрих Бёлль, Артур Миллер, Жан-Луи Барро и многие другие. ⠀ Фото Стаса Левшина