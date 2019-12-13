Луна-парк и церковь на Сенной: архивные фотографии исчезнувших зданий и памятников

Особенно примечательны две фотографии, рассказывающие о сфере развлечений в Санкт-Петербурге-Петрограде 10-х годов XX века — время, когда состоятельные горожане ходили в роскошные кинотеатры с пальмами и лепниной, катались на роликовых коньках на Скейтинг-рингах и танцевали танго. На первой фотографии — Луна-парк на улице Декабристов. Он находился на месте современного Концертного зала Мариинки находился и представлял собой многофункциональный развлекательный центр с ресторанами, театрами, варьете и аттракционами. Там можно было покататься на «чертовом колесе» и посмотреть на обитателей «деревни Сомали», то есть жителей африканского континента, выставленных на потребу публике. В театре Луна-парка ставили свои первые спектакли футуристы. На второй фотографии — роскошный «Спортинг-палас» на Каменноостровском проспекте, построенный на деньги магнатов Башкировых. В нём размещались крупнейший в городе синематограф, ресторан и концертный зал, но главным сооружением был зал для катания на роликовых коньках — «скэтинг-ринг». Сейчас на его месте находится здание ДК Ленсовета, построенное в 1931—1938 годах по проекту Е. А. Левинсона и В. О. Мунца. В железобетонную коробку бывшего «Спортинг-паласа» был встроен театральный зал на 2200 мест с партером-амфитеатром и двумя балконами, опоясанный кольцевым фойе.