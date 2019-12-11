Арт-подарки от 290 рублей до тысячи евро: супрематический микки-маус, салфетки и «репинское» платье

Кваренги. Зодчие нашего города. С иллюстрациями Аси Маракулиной

Петербургский коллекционер Кирилл Авелев переиздает легендарную советскую серию «Зодчие нашего города» с графикой современных художников и актуальным взглядом на место шедевров прошлого в сегодняшней городской среде. Первое издание было посвящено Андреяну Захарову, а самое свежее — Джакомо Кваренги. Самое прелестное в этой серии то, что кроме статьи о по сути недооцененном архитекторе, там есть иллюстрации Аси Маракулиной — самой известной на сегодняшний день петербургской художницы поколения 30-летних. «Я думала-думала, изучила Кваренги и поняла, что не так важно, какой именно зодчий мне достанется, я люблю облик Петербурга. Так получилось, что в моих рисунках Кваренги как такового нет. Его архитектура у меня только намечена пунктирно. Меня интересуют машинки, люди, троллейбусы, то есть городская среда. Поэтому мои иллюстрации — не архитектурная графика в традиционном понимании».

Графику Аси сейчас продает за приличные деньги Marina Gisich Gallery, тем ценнее коллекционное издание книги с эстампом — авторской литографией художницы.

Где купить: Masters Bookstore в Пассаже, Кабинет графики WöD

Сколько стоит: 300 рублей, экземпляр с эстампом — 4 500 рублей

