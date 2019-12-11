Новый год — праздник, на который можно (и нужно)! дарить что-то максимально возвышенное или смешное: не мультиварку, а супрематического микки-мауса, не обычные бумажные салфетки, а аналогичные, но с шедевром голландской живописи. Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» поскребла по сусекам и выбрала 15 подарков с арт-налетом в диапазоне от 300 до рублей по тысячи евро: фантастически красивые книги, платья и принты.
Арт-подарки от 290 рублей до тысячи евро: супрематический микки-маус, салфетки и «репинское» платье
Бумажные салфетки Де Хем. Цветы в вазе
Единственный по-настоящему практичный и одновременно самый дешевый подарок в нашей подборке: салфетки с фрагментом шедевра «Цветы в вазе» голландского мастера натюрморта Яна Давидса де Хема. Конечно, немного странно вытирать рот репродукцией произведения искусства, но это определенно придаст аристократический флер любой трапезе, даже если в меню — только шаверма. Особенно расстрогало нашего редактора описание товара на сайте Эрмитажного магазина: «"Цветы в вазе" Яна Давидса Де Хема настолько прекрасны, что хочется расплакаться. А потом вытереть слезы. И снова расплакаться, ведь салфетки, опять же, с цветами в вазе…»
Где купить: Эрмитажный магазин в Главном штабе
Сколько стоит: 290 рублей
Кваренги. Зодчие нашего города. С иллюстрациями Аси Маракулиной
Петербургский коллекционер Кирилл Авелев переиздает легендарную советскую серию «Зодчие нашего города» с графикой современных художников и актуальным взглядом на место шедевров прошлого в сегодняшней городской среде. Первое издание было посвящено Андреяну Захарову, а самое свежее — Джакомо Кваренги. Самое прелестное в этой серии то, что кроме статьи о по сути недооцененном архитекторе, там есть иллюстрации Аси Маракулиной — самой известной на сегодняшний день петербургской художницы поколения 30-летних. «Я думала-думала, изучила Кваренги и поняла, что не так важно, какой именно зодчий мне достанется, я люблю облик Петербурга. Так получилось, что в моих рисунках Кваренги как такового нет. Его архитектура у меня только намечена пунктирно. Меня интересуют машинки, люди, троллейбусы, то есть городская среда. Поэтому мои иллюстрации — не архитектурная графика в традиционном понимании».
Графику Аси сейчас продает за приличные деньги Marina Gisich Gallery, тем ценнее коллекционное издание книги с эстампом — авторской литографией художницы.
Где купить: Masters Bookstore в Пассаже, Кабинет графики WöD
Сколько стоит: 300 рублей, экземпляр с эстампом — 4 500 рублей
Без японского мастера ксилографии Утагавы Хиросигэ у нас не было бы Ван Гога, Матисса и — не побоимся громких слов — искусства ар-деко. Брошь в виде графичного ириса — дань уважения художнику и универсальное украшение, которое стоит в несколько раз дешевле, чем оммажи на ювелирные украшения эпохи модерна, например.
Где купить: Эрмитажный магазин в Главном штабе
Сколько стоит: 750 рублей
Альбом Wes Anderson Collection: The Grand Budapest Hotel
Книга — лучший подарок, особенно, если она представляет собой роскошный иллюстрированный альбом о съемках фильма «Отель Гранд Будапешт» Уэса Андерсона. Под красивой обложкой — интервью с режиссером, дизайнером костюмов, композитором и художником-постановщиком, а также бэкстейдж-кадры. Альбом украсит журнальный столик и составит компанию во время пост-новогоднего лежания в кровати с кружкой глинтвейна.
Где купить: Эрмитажный магазин в Главном штабе
Сколько стоит: 3100 рублей
Тиражный отпечаток фотографии Александра Китаева «Египетский мост», 1996 год
Александр Китаев — живой классик ленинградско-петербургской черно-белой фотографии, который создал в своих сюрреалистических фотоснимках образ мистического города, искаженного и погруженного в туман. Работа добавит экзистенциального отчаяния в благопристойный минималистичный интерьер — никакой принт из IKEA на это не способен. Каждый отпечаток пронумерован и подписан.
Где купить: ФотоДепартамент в Бертгольд-центре
Сколько стоит: от 1700 до 4500 рублей в зависимости от размера и рамы
Литография Ирины Васильевой из серии «Овощи»
Кабинет графики и бар WöD, расположившийся в одном дворе с рестораном Teplo, — стопроцентно петербургское место: тут делают скидку на выпивку кандидатам и докторам наук, устраивают интеллигентные вечеринки и продают графические листы российских художников. Посидеть на винтажном шведском диване забегают аспиранты Европейского университета, кураторы и коллекционеры, а также жители окрестных домов. Литографии, офорты и линогравюры хранятся в колоритном шкафу, а смотреть их можно только в белых перчатках. Если вы мечтали стать настоящим собирателем искусства — вам сюда. Если вы просто ищите сипотичную картинку в подарок друзьям — тоже. Выбор редакции: литография (то есть картинка, напечатанная при помощи специально обработанного камня) с капустой — идеальна для кухни или дачной веранды.
Где купить: Кабинет графики WöD
Сколько стоит: 6 000 рублей
Платье с репродукцией картины «Какой простор!» Ильи Репина
Если честно, музейный мерч — вещь довольно унылая: холщовые сумки, ручки и брелки, в лучшем случае — носки или свитшоты. Петербургский бренд «Уста к устам», созданный Екатериной Прокофьевой и Александром Еременко, сделал невозможное — заколлабился с консервативным Русским музеем и переиздал свои фирменные платья на кулиске с ненавязчивой репродукцией репинского шедевра.
Где купить: Сувенирные магазины музея, магазины бренда на Стремянной улице, 4 и в Новой Голландии
Сколько стоит: 8 400 рублей
Чашка и блюдце с супрематическим орнаментом от Императорского фарфорового завода
Собираетесь на праздники к зарубежным друзьям и уже готовы купить дежурную чайную пару с кобальтовой сеткой? Есть вариант поинтереснее — блюдце с чашка, орнамент которых вдохновлен супрематистскими поисками Казимира Малевича. Если закажете в интернет-магазине — выйдет на 70 рублей дешевле).
Где купить: интернет-магазин ИФЗ
Столько стоит: 1280 рублей
Арт-объекты Алины Глазун
Искусствовед и художница Алина Глазун умеет создавать объекты желания: произведение «Страшно» идеально для созерцания под одноименную песню Shortparis, а леопардовый объект с надписью «Пустота» — для чтения романа Пелевина «Чапаев и пустота». Кстати, работа из той же серии была преподнесена в подарок серому кардиналу русского искусства и советнику Пиотровского Нику Ильину. В общем, достойная инвестиция.
Где купить: MYTH Gallery
Сколько стоит: 300–800 долларов
Чехлы для телефона Алина Глазун&Masters
Алина Глазун покорила Петербург — ее ироничные транспаранты-растяжки с лозунгами «Не важно!», «Хватит» и «Ррррр-ррр-ррр?» в ноябре заполнили Пассаж. В Masters book store, где недавно закончилась выставка художницы, продают эконом-вариант алининых арт-объектов: чехлы для телефона с остроумными мотто. Наш любимый — «Весело и больно».
Где купить: Masters Bookstore в Пассаже
Сколько стоит: 1500 рублей
Австрийский дизайнер Стефан Загмайстер создает, возможно, самые впечатляющие artist books — с голографиями, невероятными сочетаниями бумаги и стройной концепцией. Но даже обычные издания в его исполнении вызывают аддикцию и желание бесконечно их листать. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» перевело на русский язык ультимативный гид Загмайстера о красоте в современном мире. Из книги вы узнаете как жители хрущевок сопротивлялись функционализму в интерьере, почему ампирное сталинское метро лучше минималистичного и почему мода на уродство — временное явление. «Собака.ru» опубликовала отрывок для тех, кто пока сомневается в целесообразности покупки.
Где купить: интернет-магазин издательства «Манн, Иванов и Фербер»
Сколько стоит: 1800 рублей по акции
Чехлы и шопперы Иван Тузов&Masters
Художник Иван Тузов известен прежде всего своими пиксельными полотнами и мозаиками: в этом духе он стилизует портреты известных в арт-среде личностей вроде Дмитрия Озеркова и Марата Гельмана, а также целые батальные исторические сцены. Специально для Masters Bookstore Тузов сделал забавный мерч — в фирменной манере он обыгрывает известные музейные шедевры.
Где купить: Masters Bookstore в Пассаже
Сколько стоит: 1500 рублей
Дизайнер Маргарита Молчанова решила своими силами переломить ситуацию с искусством в интерьере — для тех, кто не может приобрести живопись или эстамп, она открыла интернет-магазин цифровых принтов эконом-класса (даже дешевле, чем в IKEA). Фишка магазина — сортировка картинок по стилю и цветовой гамме. Выбор редакции: принты художника, иллюстратора и моушн-дизайнера Вари Щуки. Культовый пакет из 90-х «Марианна», сосиски с макарошками и фруктовым кефиром в советской кружке, и, конечно, сумка челнока с гладиолусами — все самые теплые детские воспоминания в цифровой обработке.
Где купить: Интернет-магазин принтов SoModernArt
Сколько стоит: от 950 до 2600 рублей в зависимости от размера
Миска «Космос» с цитатой студента Центра «Антон тут рядом» Дениса Сироткина
Благодаря труду центра «Антон тут рядом» благотворительные интенции горожан могут сочетаться с намерениями потребительскими — посуда, которую делают студенты центра не уступает (почти) дизанерской за сотню евро. Миска с фразой «Космос — это доброе все-таки я думаю» — максимально душевный подарок без оттенка пошлости, как обычно бывает с вещами в этом жанре.
Где купить: Интернет-магазин «Легко-легко»
Сколько стоит: 910 рублей
Супрематический микки-маус от Андрея Люблинского
Андрей Люблинский вошел в историю русского искусства благодаря фигуркам «Красных человечков» — смешных угловатых существ с маленькой головой, которые стали символом пермской культурной революции и неформальным символом Перми. Один из последних его арт-объектов — минималистичный микки-маус, навеянный картиной «Крестьяне» Казимира Малевича. Самый дорогой пункт нашего списка, однако за современное искусство все-таки нужно платить больше, чем за платья или тарелки. Если такая трата вам пока не по карману — сходите к «Манежу» и посмотрите на скульптуры Люблинского «Самые красивые лошади в мире» совершенно бесплатно (можно пройтись вокруг них новогодним хороводом).
Где купить: instagram.com/andreylublinsky_merch
Сколько стоит: 1000 евро
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