Бэнкси создал рождественский стрит-арт с «бездомным» Санта-Клаусом

На опубликованном в Instagram Бэнкси видео запечатлен мужчина, который выглядит как бездомный — он сидит на скамейке, пьет воду, а затем ложится и подкладывает под голову мешок со своими вещами. В этот момент на записи появляется упряжка с двумя северными оленями — они как будто тянут повозку Санта-Клауса, развозящего рождественские подарки.

«Боже, благослови Бирмингем. Все 20 минут, что мы снимали Райана на этой скамейке, прохожие дали ему горячий напиток, две плитки шоколада и зажигалку. Хотя он ничего не просил», — пишет Бэнкси.

Напомним, в январе 2019 года в Париже похитили работу Бэнкси, созданную в память о жертва теракта в концертном зале «Батаклан». Граффити было нанесено на специальное прозрачное полотно, которое крепилось к двери. Злоумышленники, совершившие его кражу, попали в объективы камеры видеонаблюдения. В сентябре в Париже также похитили работу, созданную в 2018 году в посвящение 50-летию студенческих протестов в Париже 1968 года.

В мае Бэнкси создал инсталляцию Venice in Oil (впервые маслом и на холстах!) и перформативно выставил на Венецианской биеннале. А в июне самый таинственный уличный художник создал работу Keep out. Граффити появилось в лондонском аэропорту Хитроу — оно располагается на проходе в зону таможенного контроля для прибывших из стран Евросоюза и является высказыванием создателя против выхода Великобритании из объединения.

В октябре самая большая картина Бэнкси, Devolved Parliament, ушла с молотка на аукционе Sothebyʼs за 9,8 миллионов фунтов стерлингов. Это новый рекорд для работ стрит-арт-артиста — предыдущий был поставлен в 2008 году, когда картину «Незапятнанность» продали на нью-йоркских торгах за 1,9 миллиона долларов.