Художник Дэвид Датуна на выставке современного искусства «Арт-Базель» в Майами-Бич решил съесть работу Маурицио Каттелана «Комик», представляющую собой банан, приклеенный к стене скотчем. Свою выходку он назвал арт-перфомансом, а видео с поеданием экспоната опубликовал в Instagram.
Видео дня: художник съел арт-объект, проданный за 120 тыс. долларов, и назвал это арт-перфомансом
«Я уважаю Маурицио, но это арт-перформанс «Голодный художник». И это очень вкусно», — заявил он. При этом съеденная Дэвидом Датуном работа ранее была продана за 120 тысяч долларов.
Однако сотрудники музея не расстроились: банан заменили и огородили — на случай других голодных художников. «Банан — это идея, так что Датуна не уничтожил произведение искусства», — сказал представитель галереи. Как он считает, работа может считаться подлинной, пока на нее есть сертификат.
Дэвид Датуна — американский художник, коллекционер произведений искусства, появился на мировой арт-сцене в 2000-х годах. В 2011 году за 269 000 долларов была продана его работа «Путин — Мона Лиза», а инсталляция «Стив Джобс» за 210 000 долларов.
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