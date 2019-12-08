Видео дня: художник съел арт-объект, проданный за 120 тыс. долларов, и назвал это арт-перфомансом

Однако сотрудники музея не расстроились: банан заменили и огородили — на случай других голодных художников. «Банан — это идея, так что Датуна не уничтожил произведение искусства», — сказал представитель галереи. Как он считает, работа может считаться подлинной, пока на нее есть сертификат.