18+

В Arts Square Gallery покажут работы Рубенса и Брейгеля-младшего из частных коллекций

  • Ян Брейгель Младший «Мадонна с Младенцем и Святым Духом в венке из цветов», 1640-ые годы.

  • Питер Пауль Рубенс «Мадонна с Младенцем / Мадонна Кемберленда», Около 1614 год.

  • Ян Питер Брейгель  «Аллегория Америки в гирлянде цветов», 1650-ые годы.

11 декабря в Arts Square Gallery при поддержке Фонда «Новое искусствознание»  будет проходить выставка «Мадонна в цветах», на которой представят картины фламандских художников XVII века из частных собраний – Питера Пауля Рубенса, Яна Брейгеля старшего и Яна Брейгеля младшего, Эразмуса Квеллинуса, Яна Филипса Ван Тиллена и Корнелиса ван Клеве. Зрители увидят произведения художников, творивших в 17 веке, когда Голландия переживала небывалый экономический расцвет, а с ним — расцвет рынка искусства. Это время вошло в историю как «Золотой век». В конце XVI века несколько провинций страны добились независимости от Испании: протестантские Нидерланды пошли своим путем, а католическая Фландрия (нынешняя Бельгия) под крылом Испании – своим. На выставке будут представлены работы на религиозную тематику, например,  богато декорированные цветами композиции на темы Нового Завета.

«Мадонна в цветах»
Arts Square Gallery
11 декабря–23 февраля

Александра Генералова,
Комментарии

Наши проекты