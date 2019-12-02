В Arts Square Gallery покажут работы Рубенса и Брейгеля-младшего из частных коллекций

11 декабря в Arts Square Gallery при поддержке Фонда «Новое искусствознание» будет проходить выставка «Мадонна в цветах», на которой представят картины фламандских художников XVII века из частных собраний – Питера Пауля Рубенса, Яна Брейгеля старшего и Яна Брейгеля младшего, Эразмуса Квеллинуса, Яна Филипса Ван Тиллена и Корнелиса ван Клеве. Зрители увидят произведения художников, творивших в 17 веке, когда Голландия переживала небывалый экономический расцвет, а с ним — расцвет рынка искусства. Это время вошло в историю как «Золотой век». В конце XVI века несколько провинций страны добились независимости от Испании: протестантские Нидерланды пошли своим путем, а католическая Фландрия (нынешняя Бельгия) под крылом Испании – своим. На выставке будут представлены работы на религиозную тематику, например, богато декорированные цветами композиции на темы Нового Завета.

«Мадонна в цветах»

Arts Square Gallery

11 декабря–23 февраля