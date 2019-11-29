Зачем идти на выставку Альберта Эдельфельта, покорившего императорскую семью и Сергея Дягилева

Почему показывают только детские портреты?

Выставки Эдельфельта не проводились в России чуть больше ста лет, а портреты юных Романовых кисти этого художника показывали вместе только один раз – в 1882 году (что это была за выставка?). Революционное лихолетье разбросало их по всему миру. Сани Контула-Вебб находила некоторые из этих работ случайно: «В 2017 году во время подготовки к очередной лекции я через яндекс-поисковик обнаружила картину Эдельфельта с детьми великого князя Владимира. Это была абсолютная случайность. Но если бы она произошла с другим человеком, который не изучал так долго все эскизы этой картины, который не знал, что эта работа считается пропавшей, открытия могло бы не произойти. И, скорее всего, так и происходило много-много раз. Но когда я столкнулась с этим изображением, я смогла собрать все вместе как пазл». Искусство, находившееся в собственности императорской семьи было изъято и многие работы оказались в региональных музеях, например, групповой портрет детей великого князя Владимира, оказался в Рыбинске. Остальные – в частных коллекциях, в Эрмитаже, Русском или Пушкинском музеях.

Картины авторства Эдельфельта иногда обнаруживаются в неожиданных локациях. В августе куратору Сани Контула-Вебб позвонил коллекционер из Польши. Оказалось, что холст «Под березами» кисти Эдельфельта, свернутый в рулон, он в свое время нашел на чердаке дома. Видимо, наследство от прабабушки-любительницы искусства . Эту картину покажут в Хельсинки, куда выставка отправится после Музея Академии художеств. Где-то в укромном месте, возможно, ожидает славной выставочной истории утерянный камерный портрет Николая II… Однако ретроспективы художника ожидать не стоит. «Уже поздно, потому что его работы не стали иконами XX века как, например, «Крик» Мунка, как полотна Ван Гога», – честно признается Сани Контула-Вебб. Идти на выставку в Музей Академии художеств следует, конечно, не за шедеврами, а за наслаждением деталями эстетского быта великокняжеских отпрысков, который картины Эдельфельта прекрасно передают. Встретить его работы, кстати, можно в постоянных экспозициях Главного штаба, а также многих музеев в Хельсинки.