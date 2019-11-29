Стрит-артист Миша Маркер открывает выставку в галерее Navicula artis

30 ноября в одной из старейших петербургских галерей Navicula artis открывается персональная выставка уличного художника Миши Маркера, известного ироничными интервенциями в городское пространство. На рекламные стенды с афишами новых концертов Стаса Михайлова Маркер вешает саркастические постеры на злобу дня: от чемпионата мира по футболу до не убранного коммунальными службами снега. Миша анонимно внедряется со своей игрой слов в городские пейзажи: например, над мостом через канал Грибоедова он повесил баннер «Ставьте лайки, подписывайтесь на канал». Одна из самых известных его работ — плакаты «Нам билбордов не хватит спрашивать» — оммаж фильму «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Миша Маркер не показывает свое лицо и сохраняет анонимность.

Галерею Navicula artis с 1994 году курирует Глеб Ершов — специалист по искусству XX века, автор книги «Художник мирового расцвета. Павел Филонов», обладатель премии в области современного искусства им. Сергея Курехина в номинации «лучший кураторский проект» (2013 год).

Миша Маркер

Выставка «Еретик»

Navicula Artis

Арт-центр «Пушкинская, 10»

30 ноября–8 декабря