На Дворцовой площади покажут перформанс Яна Фабра «Любовь — высшая сила»

Главный герой перформанса Яна Фабра «Любовь — высшая сила» — рыцарь, преданный высоким идеалам. Он обходит залы Зимнего дворца и Нового Эрмитажа, принося символическую клятву верности искусству старых мастеров. Сам Эрмитаж, по замыслу Фабра, как бабочка расправляет свои крылья, а его главный центр притяжения — Рыцарский зал. Во время съемок фильма-перформанса по залам Эрмитажа ходил сам Фабр. Облаченный в доспехи, художник преклонялся перед произведениями искусства, отдавая дань великим мастерам.

Перформанс Яна Фабра «Любовь — высшая сила» будет демонстрироваться на большом экране, установленном на Дворцовой площади 7 декабря с 10:30 до 22:00. Также в этот день вход в Государственный Эрмитаж станет бесплатным.

Напомним, Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова завершает празднование своего 100-летия программой современного искусства. В ноябре в Фанерном театре Александра Шишкина-Хокусая, Андрея Могучего и Андрея Воронова покажут работы американского художника Билла Виолы, прозвучат произведения Бориса Филановского, а также пройдет фестиваль Love is the Power Supreme («Любовь — высшая сила») Яна Фабра. Рассказываем, что смотреть на фестивале.