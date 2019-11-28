Оммаж Анри Русо, портрет Ван Гога и Гитлер — выставка Адриана Гени в Эрмитаже

Сам Гени галеристом в итоге не стал, но для галеристов быстро стал любимчиком. В 2007 его персональный проект в Цюрихе показывает влиятельная галерея Haunch of Venison, ныне закрывшаяся. Юрг Юдин, который тогда был директором галереи, вспоминает: «Люди приходили на открытие, никто раньше не слышал имени художника, однако через 20 минут все работы уже были раскуплены. Гости спрашивали о том, кто это и можно ли купить?» Полотна Гени того периода — это фотореалистическая фигуративность и «фирменная» смазанность, переходящая в абстракцию. Конечно, его сразу начали сравнивать с Герхардом Рихтером, хотя глядя на новые экспрессивные работы художника в Эрмитаже на ум скорее придет Фрэнсис Бэкон.

Что касается сюжетов, то румынский художник, конечно, зацепил публику «диктаторской тематикой». Нельзя не упомянуть полотно Trial 2010 года из Музея Современного искусства в Сан-Франциско с четой Чаушеску перед расстрелом, который, кстати, случился 30 лет назад. Елена Чаушеску в леопардовой шубе, Николай как будто в белых перчатках, лица «подтекли», а интерьер выписан, как всегда у Гени, фотореалистично и смазано — позднесоветская офисная мебель, поносного цвета деревянные панели на стенах. И в эту мизансцену врываются глитчевые нотки — кислотный желтый и розовый. В галерее диктаторов и их «друзей» от Адриана Гени — Адольф Гитлер, Сталин, доктор Менгеле. Кстати, продажа портрета Менгеле на Sotheby’s в 2013 году стала первым рекордом художника: при эстемейте в 30–40 тысяч фунтов стерлингов картина с врачом-нацистом ушла за 121 тысячу.