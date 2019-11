Оммаж Анри Русо, портрет Ван Гога и Гитлер — выставка Адриана Гени в Эрмитаже

Среди значительных проектов Гени, после которого критики положили на него глаз — групповая выставка «Мир принадлежит тебе»/ The World belongs to you 2011 года в Палаццо Грасси, которое все тот же Франсуа Пино превратил в выставочный зал. Покровительство хозяина одного из самых крупных модных конгломератов вообще удачно влияет на карьеру Гени. Венеция тоже приносит ему удачу — в 2015 году Гени представлял Румынию на биеннале, национальный павильон курировал его коллега по Plan B Михай Поп. Проект «Комната Дарвина» был составлен из живописных полотен, рассортированных по трем залам павильона под названиями Буря, Портретная галерея и Исторические несоответствия. Воссоздав в собственной интерпретации лабораторию ученого, Гени размышлял о значении эволюционной теории в современном обществе.