Пробка извозчиков и конки на Невском — РОСФОТО покажет снимки Петербурга XIX века

Выставка «Петербург в фотографии XIX века» знакомит зрителей с творчеством местных фотографов: Альфреда Лоренса, Альберта Фелиша и Карла Буллы — авторов классической галереи видов Санкт-Петербурга. Именно они, несмотря на многие технические сложности и несовершенства только возникшей художественной технологии, создали эталонные фотографические изображения нашего города.

Альфред Федорович Лоренс открыл фотоателье в Петербурге в 1855 году, а в 1862 году представил фотографические портреты и стереоскопические виды окрестностей Санкт-Петербурга на Всемирной выставке в Лондоне. Он одним из первых в столице занялся съемкой на ее улицах и площадях, сочетая опыт живописной традиции с интуитивным применением возможностей светописи.

Альберт Фелиш прибыл в Петербург из Германии в 1866 году, чтобы стать фотографом-портретистом, но в этой области уже была огромная конкуренция. Поэтому Фелиш решил снимать городские виды и интерьеры зданий. В этом жанре тогда работали толькоДжованни Бианки и Альфред Лоренс. Вскоре его работы стали пользоваться заслуженной славой. Фелиша считают одним из родоначальников репортажной фотографии, например в 1872 году он снимал празднование 200-летия со дня рождения Петра Великого в Петербурге.