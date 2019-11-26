К 180-летию изобретения фотографии Музейно-выставочный центр РОСФОТО покажет оригинальные отпечатки с видами города на выставке «Петербург в фотографии XIX века». «Собака.ru» до открытия экспозиции показывает эксклюзивные кадры, благодаря которым становится понятно: галерея открыточных видов Петербурга окончательно сложилась еще в 1880-х годах.
Пробка извозчиков и конки на Невском — РОСФОТО покажет снимки Петербурга XIX века
Годом рождения фотографии считается 1839, когда французский физик Франсуа Араго сделал доклад о дагеротипии на совместном заседании Французской академии наук и Академии изящных искусств, хотя первое устойчивое фотографическое изображение было создано в 1822 году французом Жозефом Нисефором Ньепсом, но оно не сохранилось до наших дней. Через год член-корреспондент Академии наук России И. Гамель знакомится с Жаком Дагером и под его руководством лично выполняет несколько снимков. После этого новая технология стремительно распространяется по Российской империи.
Петербург в начале 1840-х годов стал фотографической столицей России — сюда съезжались фотографы со всей Европы, как уже получившие признание и успех, так и только начинающие; открывались и ателье местных владельцев.
Выставка «Петербург в фотографии XIX века» знакомит зрителей с творчеством местных фотографов: Альфреда Лоренса, Альберта Фелиша и Карла Буллы — авторов классической галереи видов Санкт-Петербурга. Именно они, несмотря на многие технические сложности и несовершенства только возникшей художественной технологии, создали эталонные фотографические изображения нашего города.
Альфред Федорович Лоренс открыл фотоателье в Петербурге в 1855 году, а в 1862 году представил фотографические портреты и стереоскопические виды окрестностей Санкт-Петербурга на Всемирной выставке в Лондоне. Он одним из первых в столице занялся съемкой на ее улицах и площадях, сочетая опыт живописной традиции с интуитивным применением возможностей светописи.
Альберт Фелиш прибыл в Петербург из Германии в 1866 году, чтобы стать фотографом-портретистом, но в этой области уже была огромная конкуренция. Поэтому Фелиш решил снимать городские виды и интерьеры зданий. В этом жанре тогда работали толькоДжованни Бианки и Альфред Лоренс. Вскоре его работы стали пользоваться заслуженной славой. Фелиша считают одним из родоначальников репортажной фотографии, например в 1872 году он снимал празднование 200-летия со дня рождения Петра Великого в Петербурге.
Самый популярный фотограф, отпечатки которого покажут в РОСФОТО — легендарный Карл Булла. Будущий основатель фотодинастии приехал в Петербург в 1865 году 10-летним мальчиков и был определен на службу в фирму по изготовлению и продаже фотопринадлежностей — так начался его путь в профессии. Через 30 лет в «Русском фотографическом журнале» имя Буллы впервые было названо как имя известного фотографа. Карл Булла работал в самых разных жанрах: от портрета до репортажной фотографии. Но самое главное — он получил официальное разрешение на съемку государственных торжеств и других мероприятий, на которых присутствовал император, а также на съемку всех военных маневров, учений и смотров.
Помимо известных снимков в экспозицию вошли фотографии пока еще не установленного авторства из альбомов, хранящихся в собрании РОСФОТО, в том числе из недавно атрибутированного альбома братьев Де Жон, французских фотографов, чье творчество в Северной столице было мало известно. В ателье трудилось три брата Виктор-Эдуар (Victor-Edouard, 1859–1926), Леон Франсуа-Франсис (Leon Francois-Francis, 1861–1944) и Огюст Клемен (Auguste Clement, 1863–1947), ателье просуществовало с 1880 по 1903 год.
Проект РОСФОТО состоит из выставки, программы лекций и мультимедийной части, демонстрирующей принцип работы фотокамеры и устройство фотоателье. Благодаря интерактивной модели зрители побывают «внутри» старинного фотоаппарата, попробуют его в работе и создадут студийный портрет, визуально передающий особенности различных ранних техник фотопечати. Кроме того, можно будет перенестись в наиболее популярные места съемки видовых фотографий, рассматривая стереофотографии с помощью специальных устройств: высококачественного электронного стереоскопа и точной современной копии старинного прибора. Выставка составлена из оригинальных фотоотпечатков, хранящихся в собрании РОСФОТО, а в случае, когда их экспонирование невозможно, на помощь приходят цифровые технологии, позволяющие полистать антикварный фотоальбом, посмотреть увеличенные старинные снимки, напечатанные современным цифровым способом, и принять участие в интерактивной экскурсии по фотоателье, располагавшимся на Большой Морской улице во второй половине XIX века
Петербург в фотографии XIX века
Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО
30 ноября 2019 — 2 февраля 2020
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