Из саксонской сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене украли экспонаты на сотни миллионов евро

Как предполагают эксперты, преступление может стать крупнейшим за всю историю послевоенных краж предметов искусства. По данным издания Bild, речь и дет о бриллиантах и античных украшениях, однако точную сумму ущерба и перечень украденного на данный момент устанавливают. Над раскрытием дела активно работают полиция и следственные органы, создана особая комиссия, которая руководит работой на месте преступления.

«Сегодня «черный день» для культурного наследия Саксонии. В ранние утренние часы многочисленные преступники проникли в «Зеленый свод» и похитили предметы искусства неизмеримой ценности. Речь идет не только о материальной ценности, но и нематериальной, которая является бесценной для Саксонии», — заявил Веллер, назвав кражу «атакой на культурное наследие всех саксонцев».

Кража произошла около пяти утра 25 ноября. Воры проникли в музей, сняв несколько решеток с окна первого этажа. Перед этим они подожгли трансформатор, тем самым обесточив здание музея, из-за чего не сработала сигнализация. Преступников, предположительно совершивших преступление, зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, что их было несколько.