Утром 25 ноября из сокровищницы саксонских королей «Зеленый сад» в Дрездене украли экспонаты на сотни миллионов евро. По заявлению министра внутренних дел Саксонии Роланда Веллера, похищенные сокровища имели «неизмеримую ценность».
Из саксонской сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене украли экспонаты на сотни миллионов евро
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Дрезденский замок-резиденция, в котором располагается сокровищница. Фото: Википедия
Как предполагают эксперты, преступление может стать крупнейшим за всю историю послевоенных краж предметов искусства. По данным издания Bild, речь и дет о бриллиантах и античных украшениях, однако точную сумму ущерба и перечень украденного на данный момент устанавливают. Над раскрытием дела активно работают полиция и следственные органы, создана особая комиссия, которая руководит работой на месте преступления.
«Сегодня «черный день» для культурного наследия Саксонии. В ранние утренние часы многочисленные преступники проникли в «Зеленый свод» и похитили предметы искусства неизмеримой ценности. Речь идет не только о материальной ценности, но и нематериальной, которая является бесценной для Саксонии», — заявил Веллер, назвав кражу «атакой на культурное наследие всех саксонцев».
Кража произошла около пяти утра 25 ноября. Воры проникли в музей, сняв несколько решеток с окна первого этажа. Перед этим они подожгли трансформатор, тем самым обесточив здание музея, из-за чего не сработала сигнализация. Преступников, предположительно совершивших преступление, зафиксировала камера видеонаблюдения. На записи видно, что их было несколько.
Напомним, в марте голландский охотник за украденными картинами Артур Бранд нашел работу Пабло Пикассо «Бюст женщины (Дора Маар)», похищенную 20 лет назад с яхты арабского шейха. В 1999 год неизвестные украли картину с яхты «Корал Айленд» саудовского шейха-миллиардера, пока судно стояло на ремонте на Антибских островах.
27 января из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи «Ай-Петри». Картина находилась в собрании Русского музея, но в эти дни была выставлена в Третьяковской галерее в рамках показа работ художника. На следующий день 32-летнего крымчанина Дениса Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже. Там же нашли и картину, на которой обнаружили несколько повреждений. Позже в Петербурге даже появился стрит-арт, посвященный инциденту, а Русский музей выпустил дождевики, сумки и футболки по мотивам «похищенной» картины Куинджи.
21 марта в Русском музее открылась камерная экспозиция работ Архипа Куинджи «Крымские виды в творчестве А.И. Куинджи». Среди шести представленных произведений в стены музейного комплекса Михайловского замка вернулась картина «Ай-Петри. Крым». В свою очередь Денис Чуприков уже заплатил 13 тысяч рублей за реставрацию полотна, а позже был приговорен к 3 годам колонии строгого режима.
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