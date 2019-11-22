Как куратор из Петербурга сделала выставку об экологии к закрытию Венецианской биеннале

Расскажи как ты оказалась в современном искусстве, как ты к нему пришла?

Меня привела к нему любовь к фотографии. Я училась на специальности «Бизнес аналитика в IT» в самом серьезном техническом вузе Санкт-Петербурга ИТМО, но мысль о том, что я делаю то, что не люблю, не давала мне покоя. Я с детства фотографировала, считала Диану Арбус и Франческу Вудман величайшими фотохудожницами, а по выходным проявляла черно-белую пленку в ванной. Уже поступила на подготовительные курсы во ВГИК, чтобы получить второе высшее по специальности оператор кино и телевидения, но в последний момент для нее отменили вечернее обучение и я осталась в Петербурге. Пошла постажироваться в сектор современного искусства Эрмитажа, после чего начала работать в Marina Gisich Gallery. Потом переехала в Нью-Йорк.

Какие у тебя воспоминания о работе с Мариной Гисич?

Марина Гисич научила делать невозможное за критически короткое время, за что я ей безумно благодарна. У нее удивительно тонкий вкус, стиль и чувство прекрасного, она показала мне другую эстетику жизни, на многое открыла глаза. Марина умеет жить и работать на 300%. В галерее мне посчастливилось работать с очень талантливыми профессионалами, которых я по сей день считаю своими ближайшими друзьями: Оля Профатило сейчас открыла галерею Myth вместе с Юлией Вяткиной, Маша Кац возглавила Петербургский филиал ГЦСИ, а Галина Леонтьева стала директором по международным отношениям в Marina Gisich Gallery.