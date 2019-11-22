Куратор из Петербурга Мария Сергеева начала карьеру в Marina Gisich Gallery, несколько лет работала в Нью-Йорке и Москве, а вчера открыла в Венеции выставку российских художников «Сочиненные ситуации» — к самому концу 58-ой биеннале. Специально для «Собака.ru» директор WLH Art Consultancy Александр Бланарь поговорил с Марией о том, как искусство отвечает на актуальную экологическую повестку.
Как куратор из Петербурга сделала выставку об экологии к закрытию Венецианской биеннале
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Александра Паперно, Still from Video
Расскажи как ты оказалась в современном искусстве, как ты к нему пришла?
Меня привела к нему любовь к фотографии. Я училась на специальности «Бизнес аналитика в IT» в самом серьезном техническом вузе Санкт-Петербурга ИТМО, но мысль о том, что я делаю то, что не люблю, не давала мне покоя. Я с детства фотографировала, считала Диану Арбус и Франческу Вудман величайшими фотохудожницами, а по выходным проявляла черно-белую пленку в ванной. Уже поступила на подготовительные курсы во ВГИК, чтобы получить второе высшее по специальности оператор кино и телевидения, но в последний момент для нее отменили вечернее обучение и я осталась в Петербурге. Пошла постажироваться в сектор современного искусства Эрмитажа, после чего начала работать в Marina Gisich Gallery. Потом переехала в Нью-Йорк.
Какие у тебя воспоминания о работе с Мариной Гисич?
Марина Гисич научила делать невозможное за критически короткое время, за что я ей безумно благодарна. У нее удивительно тонкий вкус, стиль и чувство прекрасного, она показала мне другую эстетику жизни, на многое открыла глаза. Марина умеет жить и работать на 300%. В галерее мне посчастливилось работать с очень талантливыми профессионалами, которых я по сей день считаю своими ближайшими друзьями: Оля Профатило сейчас открыла галерею Myth вместе с Юлией Вяткиной, Маша Кац возглавила Петербургский филиал ГЦСИ, а Галина Леонтьева стала директором по международным отношениям в Marina Gisich Gallery.
Зачем ты переезжала в Нью-Йорк и почему вернулась обратно?
Переехала, потому что понимала, что для того, чтобы чего-то добиться в мире искусства, нужно пожить какое-то время в его центре, выработать вкус и чувство тренда, насмотреться как хорошего, так и плохого, чтобы четко отличать одно от другого. Поэтому поехала получать степень магистра по арт-бизнесу в Нью-Йоркском университете NYU. Это была безумная школа жизни. Мир искусства, наверное, один из самых элитарных и снобских на планете. В городе с самой высокой конкуренцией на рабочее место пробиться в нем начинающему эмигранту без связей – реальный вызов. Но, так как Марина Гисич и родители научили, что нет ничего невозможного, и я постоянно твердила себе, что раз я уже здесь, варианта провалиться просто не существует. Я чудом уговорила великую Розели Голдберг взять меня в команду Performa 15 – единственной и самой крупной в мире биеннале перформанса. К слову, в мой первый рабочий день, когда я представлялась и сказала, что приехала из Петербурга, продюсер биеннале Иса Николь отреагировала на это словами: «О, как это цивилизовано», желая меня уколоть. После чего последовали работа в Нью-Йоркском отделении Sotheby’s, в галерее bitforms, специализирующейся на искусстве новых медиа, и топовой консалтинговой компании в области взаимодействия искусства и бизнеса Andras Szanto LLC. Там я работала над проектами BMW Art Journey, Davidoff Art, Audemars Piguet Art Initiative, в числе прочих. Но в один прекрасный момент галерист Стивен Сакса познакомил меня с Ольгой Львовной Свибловой и она сделала мне предложение, от которого невозможно было отказаться. Я переехала в Москву и стала ее заместителем по коммуникациям и развитию в МАММ.
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Марго Трушина, Eclipse2
Как появился проект «Сочиненные ситуации» и как ты оказалась в нем?
Департамент международных связей города Москвы пригласил меня курировать этот проект, который делается совместно с командой Concorde Group. Нам безумно повезло, что продакшн директором стала Елена Румянцева, а архитектором Инна Каленская. Без них было бы очень тяжело осуществить проект. Я думаю, что крайне важно, чтобы Москва поддерживала современное искусство и использовала его как платформу для развития отношений с другими городами. Мы живем во время, когда впервые в истории ряд проблем может быть решен только на глобальном уровне, более масштабном, чем уровень правительств или городов. Я говорю, например, об экологии. Искусство и культура - это умный способ выявить причины и разрабатывать решения. Я рада, что правительство моего города чутко к выбору актуальной повестки, касающейся изменения климата и экологии, и использует современное искусство как инструмент ее обсуждения.
Как ты придумала тему и почему решила говорить со зрителями именно на эту тему?
Мне кажется, выбор и актуальность темы, связанной с экологией, местом человека в глобальной экосистеме и нашей ролью в процессе эволюции, в контексте второго самого сильного наводнения за всю историю Венеции, не нуждается в объяснении. История насчитывает большое количество примеров исчезновения цивилизаций. У каждой такой трагедии были свои причины. Какие причины будут у нас и какую роль мы в этом сыграем? Мне интересно было порассуждать на эту тему.
Если художники не дают ответа на поставленный вопрос, а только рассуждают, то ты определилась с ответом для себя? Нас ждет катастрофа? Так и должно быть? И можем ли мы что-то исправить?
Роль куратора состоит не столько в том, чтобы предложить решение, сколько в том, чтобы задать вопрос. Любое изменение – это процесс. Чтобы он начался, нужно сначала обратить внимание на проблему. С моей точки зрения, искусство интересно тогда, когда оно неоднозначно, а значит, вместо того, чтобы предложить один вариант решения проблемы, оно ставит под вопрос саму ее сущность, вступая в диалог со зрителем и давая ему возможность сделать собственный вывод. Искусство с готовым решением – пассивно, оно не оставляет зрителю места «для подумать». Основная проблема и катастрофа человечества как раз в том, что с сегодняшним темпом жизни, нам не хватает времени и места хорошенько подумать.
Почему именно эти художники оказались в выставке «Сочиненные ситуации»?
Все художники, участвующие в проекте, Татьяна Ахметгалиева, Илья Федотов-Фёдоров, Алёша, Марго Трушина, Кирилл Гаршин, Александра Паперно и Вадим Де Гранвиль — в своих работах ставят вопрос об эволюции экосистемы и о роли человека в этом процессе. Чтобы оценить эту роль, художники моделируют собственные миры, приводя в движение их составные части, но не предопределяя полностью ход поведения. Это позволяет наблюдать за тем, как они развиваются самостоятельно, без вмешательства человека. (Примечание редакции: художники Илья Федотов-Фёдоров и Алёша сотрудничают с петербургской галерей Anna Nova, Алесандру Паперно представляет петербургская галерея MYTH Gallery. Петербургская художница Татьяна Ахметгалиева работает с Marina Gisich Gallery.)
В чем плюс показывать эту выставку в Венеции вместе с Венецианской биеннале?
Во-первых, мне кажется, что эта тема работает совершенно в унисон с повесткой венецианской биеннале этого года, тема которой «May We Live in Interesting Times»… Что может быть более актуально сегодня, чем тема осмысленного существования и взаимоотношения с природой? Когда я пишу эти строки в 200 метрах от меня расположена полностью затопленная площадь Сан-Марко. Во-вторых, в этом году венецианская биеннале впервые делает программу закрытия, которую курирует Delfina Foundation. На эту неделю в город вновь съедется все мировое арт-сообщество, поэтому мы решили делать выставку именно в контексте закрытия биеннале – чтобы ее могло увидеть больше людей.
Выставка «Сочиненные ситуации»
до 26 ноября
Здание комплекса S.Maria della Pieta
Выставка проходит при поддержке правительства Москвы в рамках закрытия 58-ой Венецианской Биеннале
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