Режиссер из Екатеринбурга Лев Маврин выложил в свободный доступ фильм «Техническая эстетика» — первую документальную картину, посвященную истории промышленного дизайна Ленинграда и современного Петербурга. В советское время вопросами дизайна товаров широкого потребления, транспорта и промышленного оборудования занимался Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ), который имел несколько филиалов. Ленинградский располагался на одном из этажей Михайловского замка. Руками ленинградских художников-конструкторов был создан дизайн космической программы СССР, Олимпиады-80, первый атомный ледокол «Ленин», фантастически красивые часы (которым и сейчас позавидует фирма Swatch) и другие объекты — культурное наследия нашей страны. Можно ли сказать, что люди тогда проектировали будущее, в котором мы живем сейчас, или это была лишь утопия? Авторы фильма попытались переосмыслить полученный опыт и понять кто мы, откуда и куда мы идем.
Премьера: первый фильм о ленинградском промышленном дизайне «Техническая эстетика»
«Мы заинтересовались советской культурой и заметили, что нет ни одной энциклопедии, ни одного труда, с которым простой человек может ознакомится, хотя у нас огромная страна с большой материальной культурой. Мы выделили самые главные филиалы института ВНИИТЭ (Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики. — прим.ред.), это Москва, Ленинград и Урал. И мы стали снимать фильм про уральскую школу дизайна. Потом мы выиграли грант на второй фильм», — рассказывает об истории создания ленты режиссер Лев Марвин.
Отдельный блок посвящен секретной космической программе и процессу создания Центра управления полетами в Ленинграде — авторы фильм акцентируют внимание на том, как советский человек разрабатывал инструменты для незнакомой ему среды. Среди героев документального исследования: заведующий кафедрой промышленного дизайна Академии Штиглица Сергей Хельмянов, создатель студии FORMA Дмитрий Мареев, выдающиеся дизайнеры ВНИИТЭ Татьяна Самойлова и Евгений Монгайт, художник-конструктор космической дизайн-программы СССР Николай Якуничев и другие важные акторы дизайн-процесса Ленинграда/Петербурга. Специально для фильма екатеринбургские музыканты — руководитель «Другого оркестра» Александр Жемчужников вместе с шестью участниками коллектива — написали саундтрек.
Фильм о ленинградско-петербургском промышленном дизайне — второй из трилогии команды Льва Маврина. Первый был посвящен уральскому отделению ВНИИТЭ, его можно посмотреть тут. Фильм создан при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов. Подробнее о картинах и истории промышленного дизайна в России читайте на сайте проекта.
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Съемка предметов советского промышленного дизайна, проведенная в рамках подготовки фильма «Техническая эстетика»
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Съемка предметов советского промышленного дизайна, проведенная в рамках подготовки фильма «Техническая эстетика»
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Съемка предметов советского промышленного дизайна, проведенная в рамках подготовки фильма «Техническая эстетика»
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