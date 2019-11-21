Премьера: первый фильм о ленинградском промышленном дизайне «Техническая эстетика»

Отдельный блок посвящен секретной космической программе и процессу создания Центра управления полетами в Ленинграде — авторы фильм акцентируют внимание на том, как советский человек разрабатывал инструменты для незнакомой ему среды. Среди героев документального исследования: заведующий кафедрой промышленного дизайна Академии Штиглица Сергей Хельмянов, создатель студии FORMA Дмитрий Мареев, выдающиеся дизайнеры ВНИИТЭ Татьяна Самойлова и Евгений Монгайт, художник-конструктор космической дизайн-программы СССР Николай Якуничев и другие важные акторы дизайн-процесса Ленинграда/Петербурга. Специально для фильма екатеринбургские музыканты — руководитель «Другого оркестра» Александр Жемчужников вместе с шестью участниками коллектива — написали саундтрек.

Фильм о ленинградско-петербургском промышленном дизайне — второй из трилогии команды Льва Маврина. Первый был посвящен уральскому отделению ВНИИТЭ, его можно посмотреть тут. Фильм создан при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов. Подробнее о картинах и истории промышленного дизайна в России читайте на сайте проекта.