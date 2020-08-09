Крупный ледник в Канаде потерял почти половину своего объема из-за глобального потепления

Исследователи также сообщили о том, что в канадской Арктике средняя температура этим летом оказалась на 5 градусов по Цельсию выше, чем в течение последних 30 лет, а лед стал значительно тоньше. По оценке ученых, таяние ледников на фоне глобального потепления может привести к повышению уровня мирового океана и исчезновению тысяч морских видов животных, в том числе белых медведей.