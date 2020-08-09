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Крупный ледник в Канаде потерял почти половину своего объема из-за глобального потепления

Последний полностью неповрежденный ледник в Канаде обрушился в океан и потерял почти половину своего объема в течение двух дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследователей Канадской службы наблюдения за льдом (CIS).

Как считают ученые, причинами разрушения шельфового ледника стали высокая температура, прибрежные ветры и открытые воды прямо перед ледником. Шельф сократился примерно на 80 квадратных километров. Исследователи отмечают, что это больше, чем остров Манхэттен в Нью-Йорке (60 квадратных километров).

Исследователи также сообщили о том, что в канадской Арктике средняя температура этим летом оказалась на 5 градусов по Цельсию выше, чем в течение последних 30 лет, а лед стал значительно тоньше. По оценке ученых,  таяние ледников на фоне глобального потепления может привести к повышению уровня мирового океана и исчезновению тысяч морских видов животных, в том числе белых медведей.

Сабина Алиева,
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