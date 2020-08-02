Исследование: если не снизить темпы вырубки лесов, человечество с вероятностью 90% не выживет

«Но совершенно очевидно, что исчезновение лесов начнёт влиять на человеческое общество не только тогда, когда будет срублено последнее дерево», ― утверждают авторы работы. Они сравнили данные о вырубке лесов с темпами роста населения Земли и использования энергии. На основе этого сравнения ученые разработали статистическую модель «выживаемости» человечества. В работе сказано, что негативно повлияет на жизнь людей и увеличение углекислого газа в атмосфере и нарушения круговорота воды, то есть и нарушение потребления ресурсов человеком. Коллапс— наиболее вероятный сценарий развития человечества, до которого осталось несколько десятилетий.