Если человечество не прекратит уничтожать леса и использовать природные ресурсы в нынешних темпах, то через 40 лет вероятность выживания человечества составит 10%. Это следует из исследования физиков из Чили и Великобритании, которое опубликовал журнал Scientific Reports.
Исследование: если не снизить темпы вырубки лесов, человечество с вероятностью 90% не выживет
Ученые из чилийского университета Тарапака Мауро Болонья и британского университета Алана Тьюринга Джерардо Акуино, занимающиеся исследованием, изучили данные об уничтожении лесов за последние десятилетия и сделали вывод, что если не остановить вырубку лесов, лесные массивы исчезнут на планете в течение 100-200 лет.
«Но совершенно очевидно, что исчезновение лесов начнёт влиять на человеческое общество не только тогда, когда будет срублено последнее дерево», ― утверждают авторы работы. Они сравнили данные о вырубке лесов с темпами роста населения Земли и использования энергии. На основе этого сравнения ученые разработали статистическую модель «выживаемости» человечества. В работе сказано, что негативно повлияет на жизнь людей и увеличение углекислого газа в атмосфере и нарушения круговорота воды, то есть и нарушение потребления ресурсов человеком. Коллапс— наиболее вероятный сценарий развития человечества, до которого осталось несколько десятилетий.
Ученые также рассказали, как можно избежать экологического кризиса. Например, технологическое развитие в мире может усовершенствоваться настолько, что ресурсы будут более эффективно. Также они рассматривают вариант трансформации экономики и системы потребления ресурсов с явным акцентом на решение экологических проблем.
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