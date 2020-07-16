Как пить в Петербурге экологично во время пандемии? Объясняют создатели «кубка Некрасова», совладелица бара и эколог

«В период работы летних террас и сервировки напитков навынос улицу заполняет одноразовая упаковка и неперерабатываемый пластик. Чтобы решить эту проблему, мы сделали единую многоразовую кружку для напитков to-go, которая станет локальным символом этого лета.

Идея пришла за две недели до реализации проекта, когда мы сидели на Некрасова с друзьями в пятницу вечером — как это любят сейчас делать там, на поребричке. И видели вокруг невероятное количество выброшенного пластика, который раздувал по всей улице ветер. Сейчас из-за эпидемии в заведениях все продают только в пластике, но если подвергать посуду термической обработке, то напитки можно наливать в свою посуду — и таким образом сократить количество одноразового. Созданием единой кружки мы хотели решить экологическую проблему, а заодно создать символ барной улицы — сейчас единого мерча там нет. Чтобы у каждого на улице был в руках не пластик или своя термокружка, а красивая посуда, удобная для барных посиделок — а город перестанет утопать в мусоре.

Дальше нам нужно было решить, что это будет за кубок и поддержат ли его бары. Мы долго искали подходящие кружки объемом 400 мл, чтобы в них помещался любой напиток — нашли только в Новокузнецке, оттуда заказали первую партию в 50 штук. Разработали дизайн: стилизовали надписи под старые вывески, шрифт сделали разгульным, а букву «б» — в форме вишенки или нуля с намеком на «ноль отходов». Почему это кубок? Летом обычно проводятся соревнования, которые называются, например, «Кубок УЕФА» — UEFA Cup, мы хотели иронично назвать проект не обычной «кружкой», а кубком.

Мы завсегдатаи улицы Некрасова, поэтому быстро нашли связь с заведениями: сейчас наши партнеры — «Пирс 28», «Сидр и Нэнси», «Мамэле» и Dogs., там в нашу кружку и нальют, и продадут ее. Есть и другие бары, которые согласились в кружку наливать, есть те, кто строго отказался — и их тоже можно понять.

Мы надеемся, что наша инициатива будет интересна заведениям и на других барных улицах города: Рубинштейна, Маяковского, Жуковского. Если мы найдем одного-двух пионеров, то выпустим кубки и для них. Мы шутим, что для хороших улиц будем делать кубки, а для плохих — ведра, например, «ведро Литейного».

Проблема одноразового пластика во время пандемии встала остро, но есть способы ее решения: использовать свою посуду или более экологичные одноразовые варианты. Кто-то дает макароны вместо трубочек или крышечки из тростника вместо пластиковых. В конце концов, от крышки для кофе можно просто отказаться — если ты тусуешься у бара, она не нужна».