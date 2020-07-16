Бары и рестораны Петербурга открылись, но пока в режиме террас — и наливают напитки только в пластиковую посуду. Из-за этого все главные барные улицы города оказались усыпаны мусором. Чтобы решить эту проблему, дизайнеры, создавшие брендинг района Ветерки, придумали проект «Кубок Некрасова» — специальную экологичную кружку для бархоппинга. «Собака.ru» поговорила с авторам проекта, экологом российского офиса «Гринпис» и совладелицей бара о том, как пить и есть в петербургских заведениях этим летом, не нанося вред природе.
Как пить в Петербурге экологично во время пандемии? Объясняют создатели «кубка Некрасова», совладелица бара и эколог
Артем Асеев
Автор идеи проекта «Кубок Некрасова»
«В период работы летних террас и сервировки напитков навынос улицу заполняет одноразовая упаковка и неперерабатываемый пластик. Чтобы решить эту проблему, мы сделали единую многоразовую кружку для напитков to-go, которая станет локальным символом этого лета.
Идея пришла за две недели до реализации проекта, когда мы сидели на Некрасова с друзьями в пятницу вечером — как это любят сейчас делать там, на поребричке. И видели вокруг невероятное количество выброшенного пластика, который раздувал по всей улице ветер. Сейчас из-за эпидемии в заведениях все продают только в пластике, но если подвергать посуду термической обработке, то напитки можно наливать в свою посуду — и таким образом сократить количество одноразового. Созданием единой кружки мы хотели решить экологическую проблему, а заодно создать символ барной улицы — сейчас единого мерча там нет. Чтобы у каждого на улице был в руках не пластик или своя термокружка, а красивая посуда, удобная для барных посиделок — а город перестанет утопать в мусоре.
Дальше нам нужно было решить, что это будет за кубок и поддержат ли его бары. Мы долго искали подходящие кружки объемом 400 мл, чтобы в них помещался любой напиток — нашли только в Новокузнецке, оттуда заказали первую партию в 50 штук. Разработали дизайн: стилизовали надписи под старые вывески, шрифт сделали разгульным, а букву «б» — в форме вишенки или нуля с намеком на «ноль отходов». Почему это кубок? Летом обычно проводятся соревнования, которые называются, например, «Кубок УЕФА» — UEFA Cup, мы хотели иронично назвать проект не обычной «кружкой», а кубком.
Мы завсегдатаи улицы Некрасова, поэтому быстро нашли связь с заведениями: сейчас наши партнеры — «Пирс 28», «Сидр и Нэнси», «Мамэле» и Dogs., там в нашу кружку и нальют, и продадут ее. Есть и другие бары, которые согласились в кружку наливать, есть те, кто строго отказался — и их тоже можно понять.
Мы надеемся, что наша инициатива будет интересна заведениям и на других барных улицах города: Рубинштейна, Маяковского, Жуковского. Если мы найдем одного-двух пионеров, то выпустим кубки и для них. Мы шутим, что для хороших улиц будем делать кубки, а для плохих — ведра, например, «ведро Литейного».
Проблема одноразового пластика во время пандемии встала остро, но есть способы ее решения: использовать свою посуду или более экологичные одноразовые варианты. Кто-то дает макароны вместо трубочек или крышечки из тростника вместо пластиковых. В конце концов, от крышки для кофе можно просто отказаться — если ты тусуешься у бара, она не нужна».
Дмитрий Нестеров
Эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace России
«Во время пандемии количество одноразовых, особенно пластиковых отходов резко возросло. Связано это не только со средствами индивидуальной защиты, но и с доставкой на дом — в городах-миллионниках люди стали заказывать продукты и готовую еду на 20-30% чаще, и примерно на эту же цифру выросло количество коммунальных отходов.
Есть заблуждение, что одноразовый — значит стерильный, но это правда только в случае с медицинским пластиком. В случае с одноразовым стаканчиком в кафе вы не знаете, где он раньше лежал, что с ним происходило. При этом вирус COVID-19 живет на пластиковых поверхностях в течение 2–3 дней, на картоне — до 24 часов, а защитить от него может мытье обычной посуды горячей водой и дополнительная дезинфекция. Более 100 врачей совместно с Greenpeace заявили о безопасности использования многоразовых предметов во время пандемии. Инструкция для бариста, как безопасно наливать посетителям напитки в их тару есть здесь.
Сейчас еду или напитки в петербургских заведениях по правилам можно покупать в свою тару, но некоторые перестраховываются и отказывают. В рекомендациях Роспотребнадзора от 1 июня для кафе и ресторанов сказано, что одноразовую посуду нужно использовать только в случае выхода из строя посудомоечной машины и отсутствия условий для ручного мытья и дезинфекции.
Сейчас утверждаются новые СанПины, в которых эти меры ужесточаются — если их примут, ритейлеры будут обязаны упаковывать многое из того, что раньше продавалось без пластика. Это может привести к фактическому запрету на покупку в свою тару — сейчас активно идет кампания против».
Наталия Геллер
Совладелица бара «Пирс 28»
«Можно грубо посчитать, насколько увеличилось количество используемой нами одноразовой посуды: раньше мы продавали, например, 500 напитков в день, из них — максимум 50 с собой. Сейчас все эти напитки мы продаем в одноразовой посуде, то есть количество мусора выросло в 10 раз. Мы используем картонные стаканы, в их составе тоже есть пластик, но его намного меньше, чем в обычном пластиковом. Также в нашу жизнь вернулись пластиковые крышки, от которых мы все время хотели сбежать.
Мы никогда не работали с террасой, у нас сейчас согласована уличная мебель — из-за этого мы можем продавать что-то только с собой. Во многих заведениях не кладут еду и не наливают напитки в обычную посуду, потому что это сложно организовать в нынешних реалиях.
Мы стараемся быть экологичнее: в какой-то момент заменили весь пластик на более экологичные варианты, используем многоразовые металлические трубочки, а сейчас вместо них — макаронины. К этому привыкли наши посетители, и они даже сейчас стараются минимизировать количество отходов — отказываются от крышек, например. Ситуация с пандемией нас расстроила — кажется, что теперь все предыдущие усилия не имели смысла. Именно поэтому идея с «Кубком Некрасова» нам понравилась — мы были рады сделать хоть что-то, напомнить всем, что экология — это важно, мы о ней все еще думаем. Классно, что есть люди, которые тоже об этом помнят и готовы купить кружки. Коронавирус еще не все поменял в головах людей — хотя и увеличил по всему миру количество ненужного мусора».
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