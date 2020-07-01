30 мобильных приложений для экологичной жизни

Шеринг, совместное потребление

Экономика совместного потребления снижает нагрузку на окружающую среду, ведь для производства любого товара используются ресурсы планеты. Зачем покупать, если можно взять в аренду? Зачем выбрасывать, если можно продать или поделиться и дать вещи вторую жизнь?

Еatme #спасиеду

Помогает спасать еду из ресторанов и кафе со скидками до 80% — купить можно нераспроданные за день блюда. Приложение работает в Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Ульяновске, Владивостоке, Екатеринбурге, Хабаровске.

www.eatmeapp.ru

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LastBox

Помогает спасать еду из ресторанов и кафе со скидками до 50%. Пока активно только в Москве.

lastbox.app

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ЛитРес

Сервис электронных и аудикниг — можно пользоваться бесплатно при наличии читательского билета любой городской библиотеки.

www.litres.ru

litres.ru/getapp

Biblosphere (Библосфера)

Обмен и аренда бумажных книг у ваших соседей по району и городу. Сервис, созданный петербуржцем Денисом Старком из движения «Мусора.Больше.Нет» активно используется во многих городах России и мира.

biblosphere.org

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Авито и Юла

Продавать, отдавать даром ненужное, покупать бывшее в употреблении, брать в аренду — все, что дает вещам вторую жизнь.

www.avito.ru

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youla.ru

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Airbnb

Совместное пользование жильем — краткосрочная аренда частного жилья по миру вместо загрузки отелей.

www.airbnb.ru

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