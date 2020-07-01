IT-технологии делают нашу жизнь все удобнее, в том числе для экоэнтузиастов. Экотренер и блогер Роман Саблин специально для «Собака.ru» рассказал, какие приложения помогают ему снижать нагрузку на окружающую среду, сдавать отходы в переработку, спасать еду от выбрасывания, снижать количество выбросов выхлопных газов, покупать экотовары, быть ответственным потребителем и здоровым счастливым человеком.
30 мобильных приложений для экологичной жизни
Раздельный сбор
Все, что облегчает поиск мест для сдачи вторсырья в переработку и содействует очистке природных территорий.
EcoHub
Все адреса пунктов приема вторсырья и контейнеров, взятые с карты www.recyclemap.ru — каждый из них проверяют волонтеры «Гринпис» и движения «РазДельный Сбор». Можно искать по адресам или фильтровать точки по типам отходов.
SborBox
Цифровое решение проблемы раздельного сбора. Оставляете заявку, дворник забирает, отдает перевозчику, тот — сортировщику, далее вторсырье отправляется на завод по переработке. Проверено и рекомендовано сообществом «РазДельный сбор — Москва». 30 000 пользователей за год, пока работает только в Москве, Калининграде и Челябинске.
TrashOut
С помощью этого приложения можно сообщать о незаконных свалках — уведомление придет экологическим организациям, самоуправлению и активным гражданам. Также можно организовать мероприятие по уборке территории — например, во Всемирный день чистоты 19 сентября.
Clean Games (Чистые Игры)
«Чистые Игры» — всемирный экологический проект родом из Петербурга, командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов, которые проходят уже в 17 странах. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В рамках одной игры собирается в среднем 1-3 тонны мусора. Мобильное приложение используется непосредственно на играх и позволяет находить скопления мусора и ближайшие точки его сбора, делать чекины — геометки очищенных мест с фотографиями, создавая интерактивную карту уборок; следить за рейтингом своей команды в режиме онлайн.
Шеринг, совместное потребление
Экономика совместного потребления снижает нагрузку на окружающую среду, ведь для производства любого товара используются ресурсы планеты. Зачем покупать, если можно взять в аренду? Зачем выбрасывать, если можно продать или поделиться и дать вещи вторую жизнь?
Еatme #спасиеду
Помогает спасать еду из ресторанов и кафе со скидками до 80% — купить можно нераспроданные за день блюда. Приложение работает в Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Ульяновске, Владивостоке, Екатеринбурге, Хабаровске.
LastBox
Помогает спасать еду из ресторанов и кафе со скидками до 50%. Пока активно только в Москве.
ЛитРес
Сервис электронных и аудикниг — можно пользоваться бесплатно при наличии читательского билета любой городской библиотеки.
Biblosphere (Библосфера)
Обмен и аренда бумажных книг у ваших соседей по району и городу. Сервис, созданный петербуржцем Денисом Старком из движения «Мусора.Больше.Нет» активно используется во многих городах России и мира.
Авито и Юла
Продавать, отдавать даром ненужное, покупать бывшее в употреблении, брать в аренду — все, что дает вещам вторую жизнь.
Airbnb
Совместное пользование жильем — краткосрочная аренда частного жилья по миру вместо загрузки отелей.
Транспорт
Транспорт составляет порядка 1/4 личного экоследа среднестатистического горожанина. Можно снижать количество выбросов СО2, арендуя транспорт, используя его совместно, выбирая более экологичные его виды.
Whoosh
Сервис для шеринга электросамокатов, который пришел в Петербург в прошлом году, а этим летом стал по-настоящему популярен. Взять и оставить самокат можно не на специальных станциях, а на любой велопарковке. За старт нужно заплатить 50 рублей, а потом еще по 5 рублей за минуту. Не 100% экорешение, поскольку 63% электроэнергии в России «грязные» — производятся за счет сжигания углеводородов. Плюс производство аккумуляторов далеко от экологичности. Ждем у них и других, более экологичных сервисов.
BlaBlaCar
Объединяет водителей и пассажиров, которым по пути.
Делимобиль
Каршеринг — сервис поминутной аренды автомобилей в 12 городах России.
Яндекс.Драйв
Каршеринг — сервис аренды автомобилей в Москве, Петербурге, Казани.
2GIS
Маршруты с расчетом времени, в том числе пешеходные, адреса пунктов приема и контейнеров для вторсырья.
РЖД Пассажирам и Пригород
Электронные билеты, которые не нужно распечатывать. На электрички действует скидка;
Ответственное потребление
Тип потребления, который подразумевает бережливое использование природных ресурсов в рамках удовлетворения только необходимых потребностей.
Ecolabel Guide (гид по экомаркировкам)
Сканируйте любой знак на упаковке, чтобы проверить, является ли он экомаркировкой, заслуживающей доверия, а также узнайте о его значении. Разработчик — НКО «Экологический союз», член Всемирной ассоциации экомаркировки (Global Ecolabelling Network), оператор экомаркировки I типа «Листок Жизни».
Veggie Go
Социальная сеть для вегетарианцев, веганов и сыроедов, общение и поддержка единомышленников, большая база веганских кафе и магазинов, экомагазинов, этичных заведений по всему миру с отзывами и оценками
Дзен-мани
Автоматический учет расходов и доходов. Фиксируйте и анализируйте траты, меняйте покупательские привычки, например, сократите количество импульсивных покупок и кофе на вынос.
Кошелек
Сюда можно перенести все свои пластиковые дисконтные, бонусные, транспортные карты, завести там новые, а старые сдать в переработку в магазинах «ВкусВилл».
ABBYY BCR
Чтобы не перерасходовать бумажные визитки, их можно сканировать с помощью этого приложения и возвращать владельцам. Данные сразу сохраняются в смартфон.
Госуслуги
Государственные услуги без бумажных документов и визитов в госорганы и МФЦ.
Zoom
Сервис видеоконференций на большое число участников, благодаря которому можно отказаться от лишних поездок и командировок.
4fresh
Самый большой в России интернет-магазин экологичных товаров — более 350 брендов со всего мира. Используют экоупаковку.
Экопросвещение
IKEA Better Living (Хорошие привычки)
В приложении можно выполнять 75 небольших заданий в игровой форме. Например, сократить время в душе на несколько минут, оставить еду в контейнере на завтра, начать сортировать мусор, поменять лампы накаливания на светодиодные. Проводятся соревнования среди пользователей, а победители могут выиграть подарочные карты и товары для более экологичной жизни.
Посади Лес (Plant the Forest)
Это энциклопедия знаний о природе и лесах. В процессе игры вы сможете восстанавливать лес не только виртуально в своем телефоне, но и в реальной жизни вместе с сервисом Posadiles.ru и Движением ЭКА. Средства от покупок в игре направляются на организацию посадок деревьев по всей России.
Осенью 2019 года игра была признана лучшим экологическим проектом в рамках конкурса «Молодые чемпионы Земли» ООН.
Эко-трекер
С помощью этого приложения вы сможете закрепить свои экопривычки и сделать свой вклад в улучшение экологии во всем мире, начав с себя. Авторы приложения предлагают список привычек, из которых пользователи могут выбрать более полезные и подходящие для них. Затем рекомендуется ежедневно просматривать свой список привычек и отмечать, что было сделано за сегодня. Также можно посмотреть эко-трекер за неделю, месяц, год и оценить ваши успехи.
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