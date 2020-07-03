Катя Иванчикова (IOWA): «Мы возлагаем ответственность за экологию на власть, а сами не готовы сортировать отходы»

Об экологии сейчас говорят все, и интерес к ней кажется частью обязательной программы медийного человека. Но твоя увлеченность проблемами окружающей среды неподдельна — ты практикуешь, а не только проповедуешь. Когда тебя заинтересовала эта тема?

В марте 2019 года мне в инстаграм пришло сообщение с просьбой подписать петицию о прекращении строительства завода на Байкале. Я стала разбираться в вопросе и наконец осознала: мир загрязняется каждый день, а мусорную катастрофу уже нельзя считать чем-то нереальным. Бывает, ты слышишь одни и те же слова от разных людей, но они откликаются в тебе только тогда, когда ты готов. Так через несколько дней ко мне пришла песня «Маяки» — она поменяла меня полностью. С ней пришло осознание того, что наш дом — это не только наша квартира, а вся планета. И если случилась катастрофа и где-то разлилась нефть, то это касается каждого из нас. Раньше меня не волновала экология так, как сейчас, я не задумывалась, что от меня что-то зависит. Как и все, считала, что ответственность лежит на властях. Но теперь эта песня не позволит мне вернуться в прежние мысли.

Как изменилась твоя жизнь в эпоху коронавируса и повлияла ли пандемия на твою экосознательность?

Когда у тебя есть любимое дело, ты остаешься в своем теле, в своем желании двигаться вперед, в своей, так сказать, зоне комфорта. Да, ты лишился денег, ты не можешь выходить из дома, но ты не потерял свое детище и возможность самовыражаться через него. Я воспринимаю вирус как испытание на ­прочность, насколько сильно я люблю то, чем ­занимаюсь, готова ли я двигаться без финансовых поступлений. Сейчас мы не снимаем клипы, не тратимся лишний раз, потому что нужно оплачивать труд нашей команды. Мы ищем новые способы работать и продолжаем писать музыку. У меня есть возможность заниматься любимым делом, и это уже счастье. С песней «Маяки» началась борьба, которая не прекращается во мне до сих пор. Да, сейчас другое время — это правда, но проблем не стало больше, чем раньше. Они просто другие. Сегодня коронавирус, завтра глобальное потепление. Катаклизмы, войны и проблемы со здоровьем по разным причинам были всегда. Нельзя жить в мире, в котором нет проблем, каждый день нам нужно решать какие-то вопросы. И важно то, как мы к этому относимся: рвем на себе волосы от отчаяния или адаптируемся, с удовольствием заботимся о планете и внедряем новые привычки. В детстве мы злились на родителей, когда они заставляли нас чистить зубы или мыть руки. Но со временем мы забыли, что это когда-то нас напрягало, — так же и с экопривычками.

Расскажи о них — что тебе удалось внедрить в свою повседневность?

Когда ты сидишь дома на изоляции, в этом есть свои плюсы. Ты знаешь свой рацион питания, знаешь, что хочешь приготовить, и вряд ли где-то случайно возьмешь кофе с собой в одноразовом стаканчике. При этом ты заказываешь еду из ресторанов в одноразовых контейнерах и каждый день сталкиваешься с выбором — быть осознанным потребителем или снова сделать вклад в образование многочисленных свалок.

На карантине мы с семьей продолжали сортировать отходы, как и раньше: бумага, картон, пластиковые крышечки, ПЭТ-бутылки, стекло и батарейки. У нашего дома есть работники, которые приходят к мусорным бакам, распределяют отдельно пластиковые отходы и пытаются заработать на продаже вторсырья. Конечно, из общей массы сложно выудить что-то полезное — из-за органики сырье портится и становится грязным. Но эти люди знают, что мы приносим туда чистые отсортированные отходы, и они нам благодарны за это.

Некоторые фракции приходилось складировать на балконе, так как многие пункты раздельного сбора оказались закрыты из-за карантинных мер. Конечно, сложно не захламить свой дом, но мы стараемся покупать продукты без упаковки, чтобы потом не ломать голову над тем, куда ее девать. Мой косметолог делает для меня кремы, баночки от которых я отдаю ему снова. Вешалки из химчистки я возвращаю обратно для повторного использования. Я всегда хожу в магазин с шопером, а лучше с двумя, чтобы унести все покупки. Овощи и фрукты на развес складываю не в пластиковые пакеты, а в экомешочки. У меня замечательные фанаты, которые подарили мне медную бутылку для воды, которую я беру с собой на студию и съемки. Недавно я у себя на кухне установила измельчитель для органики.

В интернете постоянно публикуют статьи об экологии, о внедрении раздельного сбора пишут целые пособия! И этого не делали бы, если все было бы так легко на практике, поэтому я еще учусь. Есть люди, которые ведут zero waste (безотходный) образ жизни, но это точно не про нас.