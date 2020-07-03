Певица в буквальном смысле воспевает экосознательность: пишет песни о загрязнении Байкала, выступает на экологических фестивалях и делится опытом, как сортировать отходы и следовать экопривычкам даже в условиях пандемии. «Собаке.ru» Екатерина рассказала, с чего начались ее перемены и почему в хайпе вокруг темы экологии нет ничего плохого. Катя — лауреат премии «Собака.ru ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020.
Катя Иванчикова (IOWA): «Мы возлагаем ответственность за экологию на власть, а сами не готовы сортировать отходы»
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Тренч Bottega Veneta, жакет Jacquemus, легинсы и босоножки Off-White (все — ДЛТ)
Об экологии сейчас говорят все, и интерес к ней кажется частью обязательной программы медийного человека. Но твоя увлеченность проблемами окружающей среды неподдельна — ты практикуешь, а не только проповедуешь. Когда тебя заинтересовала эта тема?
В марте 2019 года мне в инстаграм пришло сообщение с просьбой подписать петицию о прекращении строительства завода на Байкале. Я стала разбираться в вопросе и наконец осознала: мир загрязняется каждый день, а мусорную катастрофу уже нельзя считать чем-то нереальным. Бывает, ты слышишь одни и те же слова от разных людей, но они откликаются в тебе только тогда, когда ты готов. Так через несколько дней ко мне пришла песня «Маяки» — она поменяла меня полностью. С ней пришло осознание того, что наш дом — это не только наша квартира, а вся планета. И если случилась катастрофа и где-то разлилась нефть, то это касается каждого из нас. Раньше меня не волновала экология так, как сейчас, я не задумывалась, что от меня что-то зависит. Как и все, считала, что ответственность лежит на властях. Но теперь эта песня не позволит мне вернуться в прежние мысли.
Как изменилась твоя жизнь в эпоху коронавируса и повлияла ли пандемия на твою экосознательность?
Когда у тебя есть любимое дело, ты остаешься в своем теле, в своем желании двигаться вперед, в своей, так сказать, зоне комфорта. Да, ты лишился денег, ты не можешь выходить из дома, но ты не потерял свое детище и возможность самовыражаться через него. Я воспринимаю вирус как испытание на прочность, насколько сильно я люблю то, чем занимаюсь, готова ли я двигаться без финансовых поступлений. Сейчас мы не снимаем клипы, не тратимся лишний раз, потому что нужно оплачивать труд нашей команды. Мы ищем новые способы работать и продолжаем писать музыку. У меня есть возможность заниматься любимым делом, и это уже счастье. С песней «Маяки» началась борьба, которая не прекращается во мне до сих пор. Да, сейчас другое время — это правда, но проблем не стало больше, чем раньше. Они просто другие. Сегодня коронавирус, завтра глобальное потепление. Катаклизмы, войны и проблемы со здоровьем по разным причинам были всегда. Нельзя жить в мире, в котором нет проблем, каждый день нам нужно решать какие-то вопросы. И важно то, как мы к этому относимся: рвем на себе волосы от отчаяния или адаптируемся, с удовольствием заботимся о планете и внедряем новые привычки. В детстве мы злились на родителей, когда они заставляли нас чистить зубы или мыть руки. Но со временем мы забыли, что это когда-то нас напрягало, — так же и с экопривычками.
Расскажи о них — что тебе удалось внедрить в свою повседневность?
Когда ты сидишь дома на изоляции, в этом есть свои плюсы. Ты знаешь свой рацион питания, знаешь, что хочешь приготовить, и вряд ли где-то случайно возьмешь кофе с собой в одноразовом стаканчике. При этом ты заказываешь еду из ресторанов в одноразовых контейнерах и каждый день сталкиваешься с выбором — быть осознанным потребителем или снова сделать вклад в образование многочисленных свалок.
На карантине мы с семьей продолжали сортировать отходы, как и раньше: бумага, картон, пластиковые крышечки, ПЭТ-бутылки, стекло и батарейки. У нашего дома есть работники, которые приходят к мусорным бакам, распределяют отдельно пластиковые отходы и пытаются заработать на продаже вторсырья. Конечно, из общей массы сложно выудить что-то полезное — из-за органики сырье портится и становится грязным. Но эти люди знают, что мы приносим туда чистые отсортированные отходы, и они нам благодарны за это.
Некоторые фракции приходилось складировать на балконе, так как многие пункты раздельного сбора оказались закрыты из-за карантинных мер. Конечно, сложно не захламить свой дом, но мы стараемся покупать продукты без упаковки, чтобы потом не ломать голову над тем, куда ее девать. Мой косметолог делает для меня кремы, баночки от которых я отдаю ему снова. Вешалки из химчистки я возвращаю обратно для повторного использования. Я всегда хожу в магазин с шопером, а лучше с двумя, чтобы унести все покупки. Овощи и фрукты на развес складываю не в пластиковые пакеты, а в экомешочки. У меня замечательные фанаты, которые подарили мне медную бутылку для воды, которую я беру с собой на студию и съемки. Недавно я у себя на кухне установила измельчитель для органики.
В интернете постоянно публикуют статьи об экологии, о внедрении раздельного сбора пишут целые пособия! И этого не делали бы, если все было бы так легко на практике, поэтому я еще учусь. Есть люди, которые ведут zero waste (безотходный) образ жизни, но это точно не про нас.
Какова роль медийных людей, которые не являются специалистами в экодвижении?
У меня самая крутая профессия на свете: мне не нужно выстраивать с человеком долгие отношения, чтобы он начал мне доверять. Мои песни идут впереди меня. Иногда при встрече нам не нужно много слов, чтобы почувствовать и впитать важное. Я могу сказать банальность, которая станет для другого открытием, потому что все ответы внутри нас давно есть. Просто именно в этот момент человек готов слушать и слышать.
Я рада, что все чаще медийные люди говорят об экологических проблемах. Кто-то скептически обвиняет активистов в том, что они просто хотят хайпануть на этом. Здорово! Давайте хайпанем все вместе и изменим этот мир к лучшему. Экология — тот тренд, который нам нужен, мейнстрим, которому следовать не стыдно. Моя задача и желание — быть примером, объединять людей, которые мне верят, и рассказывать им, как можно по-другому.
Давайте откажемся от одного вида пластика или купим многоразовую бутылку, сфотографируем ее и поставим хештег. Человеку важно чувствовать себя частью команды — так легче. В этом и есть роль медийного человека — создавать условия и помогать меняться. И немаловажно быть рядом в этот напряженный момент: «Привет, я тоже, как и ты, ничего не знаю, но давай попробуем вместе!» Невозможно жить идеально, но главное, что ты не сдаешься и у тебя есть своя бутылочка.
А какой отклик эта тема находит у людей?
Песня «Маяки» объединяет людей, чтобы они вместе создавали новое и принимали решения быть ответственными — в этом ее главная миссия. Недавно на нее вышел кавер с участием детей образовательного центра «Территория». Они закрывают глаза, плачут и поют сердцем. Для них непонятно, почему мы не решаем проблему, если ее обнаружили. Творчество вызывает эмоцию, но это только импульс, дальше все зависит от наших действий.
Мне приходит огромное количество писем от родителей, как их дети после просмотра клипа «Маяки» начинают заниматься раздельным сбором: «Почему люди не могут сортировать мусор — это так просто!» Для ребенка это легко, ведь он, в отличие от взрослого, еще не погряз в привычках.
Или, например, мама главной героини нашего клипа после съемок встретилась с администрацией Выборга и попросила поставить несколько контейнеров для раздельного сбора. Ты можешь не догадываться, что именно ты и твои действия могут стать для кого-то толчком. Мы все друг друга мотивируем.
Об экологии слышно из каждого утюга. Как ты справляешься с большим потоком информации и находишь проверенные факты?
Чаще всего я обращаюсь к экосообществам. Например, «Раздельный сбор», «Чистые игры», еще мне нравятся петербургские ребята из 99recycle, которые перерабатывают пластик и делают из него интересные вещи.
Кроме того, у меня классная аудитория с активной гражданской позицией, поэтому я никогда не закрываю соцсети, чтобы не пропустить чего-то важного. Люди часто просят меня обратить внимание на проблемы, связанные с экологией, защитой животных, — они держат меня в курсе событий, и я по возможности стараюсь реагировать. Но важно, чтобы вопросы, которые ты поднимаешь, были чистыми. Медийный человек, несомненно, несет ответственность за то, что он говорит. Если опубликовать обман, тебе перестанут доверять. У моей помощницы свой благотворительный фонд, и она часто помогает мне с проверкой информации. Также я занимаюсь скорочтением, благодаря которому я стала быстрее впитывать информацию и отделять из огромного потока то, что мне действительно нужно. Перегруз тоже опасен для здоровья.
Расскажи о своей активистской деятельности, как ты прокачиваешь тему экологии?
Я выступала на экологическом форуме «День Балтийского моря» в «Севкабеле», где, кстати, находится наша студия, и на Московском экологическом фестивале в парке Горького. Думала, что темы загрязнения воздуха и утилизации пластика интересны только молодым, но нет — на форуме было множество людей старшего поколения, и все, от мала до велика, учились эковолонтерству, тушению пожаров, участвовали в экоиграх. Приняла участие в фотосессии кампании «Экология» Министерства природы РФ — музыканты и другие работники культуры выбирали один тематический нацпроект, которому в итоге и посвящался постер. Например, Диана Арбенина выступила за развитие экотуризма, а я поддержала проект «Комплексная система обращения с твердыми бытовыми отходами», снявшись на фоне пластиковых стаканов и бутылок.
Также я присоединилась к международному проекту Гринписа «Июль без пластика», который в этом году проводится уже в десятый раз. Я буду поэтапно отказываться от одноразового пластика и делиться экопривычками в соцсетях. Буду призывать свою аудиторию переходить на экологичные альтернативы и делиться своими результатами. Люди устали оттого, что их постоянно в чем-то обвиняют, нужно помогать им становиться лучше и хвалить за маленькие успехи — это и есть наша цель.
Какие идеи тебе сейчас кажутся самыми важными?
Мы недовольны тем, что у нас много свалок, и ждем перемен извне — от правительства, бизнеса. При этом мы сами не готовы сортировать отходы. К сожалению, большинство моих знакомых не доверяют контейнерам для раздельного сбора. Они видят, что вторсырье вываливается в одну машину, и думают, что все отправляется на свалку. Но я знаю, что это не так. Люди просто не хотят изучать информацию и углубляться в эти вопросы — им кажется, что они все равно не смогут ничего изменить. Я хочу развеять этот миф. Мы можем влиять, когда мы вместе. Если каждый внедрит в свою жизнь хотя бы одну из экопривычек, мы уже сможем избавить планету от огромного количества бессмысленных отходов, я в это верю. Мы никогда не будем идеальными. Но мы можем быть чуточку лучше.
Текст: Софья Зима
Фото: Данил Ярощук
Стиль: Эльмира Тулебаева, Лима Липа
Ассистент стилиста: Елизавета Кольмина
Визаж и волосы: Анна Кондратьева
Свет: Skypoint
Катя сфотографирована в Александровском саду у статуи Флоры Фарнезской, богини цветов и покровительницы весны. Выполнена архитектором Шарлеманем.
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