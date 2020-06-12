В акции Всероссийской премии борцов с мусором, которая началась 5 июня, поучаствовали более 150 россиян. И первой знаменитой участницей стала петербургская певица Женя Любич, рассказали «Собака.ru» организаторы.
Петербургская певица Женя Любич стала участницей Всероссийской премии борцов с мусором
В связи с этим было решено открыть в рамках Всероссийской премии борцов с мусором специальную номинацию для знаменитостей. Об этом 12 июня в 15:00 в группе «Благотворительность ВКонтакте» во время прямого эфира расскажут петербургская певица Женя Любич и основатель проекта «Чистые игры» Дмитрий Иоффе.
«Меня долгое время расстраивало то, что творится с мусором в наших головах и как следствие - вокруг. Накопилось достаточно сильное негодование, которое, к счастью, удалось направить в мирное русло. В какой-то момент я просто подумала: «А что лично я могу сделать для изменения этой ситуации уже сейчас?». После этого во время прогулок за городом, в парке, на заливе я периодически начала собирать мусор, который попадается на глаза. Кроме того, я уже много лет занимаюсь раздельным сбором мусора, и я очень радуюсь тому, что все большее количество людей тоже начинает это делать. Я готова сделать все что угодно, лишь бы в нашей стране появилась нормальная система раздельного сбора мусора и его переработки. Я очень хочу, чтобы мы все как можно более осознанно подошли к этому вопросу», - поделилась Женя Любич.
Всероссийская премия борцов с мусором стартовала 5 июня. В акции приняли участие поучаствовало более 150 человек, среди которых —мэр Вологды Сергей Воропанов и петербургская фотомодель Ольга Альберти. Суть акции заключается в том, чтобы выйти на улицу в одиночку или семьями, убрать мусор и затем опубликовать фото и видео ВКонтакте или Instagram с хэштегом #боймусору. При этом авторы премии составляют онлайн-рейтинг, и победители получат призы. О промежуточных итогах расскажут также в прямом эфире.
«Чистые Игры» впервые состоялись в 2014 году. Всего прошло 857 игр в России и еще 16 странах (Венесуэле, Китае, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индии, Нигерии, Италии, Польше, Болгарии, Латвии, Эстонии, Грузии, Казахстане, Беларуси и Украине).
«Чистые Игры — это командные соревнования. Но сейчас массовые мероприятия запрещены, а значит настало время героев-одиночек» — рассказывает лидер проекта Дмитрий Иоффе. «Мы считаем, что те, кто заботится о природе своими силами — герои. А те, кто продолжает очищать загрязненные территории в это непростое время — вдвойне». Добавим, что из-за эпидемии коронавируса и запрета на массовые мероприятия ежегодный турнир «Чистые Игры» был отменен.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.