Петербургская певица Женя Любич стала участницей Всероссийской премии борцов с мусором

«Чистые Игры» впервые состоялись в 2014 году. Всего прошло 857 игр в России и еще 16 странах (Венесуэле, Китае, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индии, Нигерии, Италии, Польше, Болгарии, Латвии, Эстонии, Грузии, Казахстане, Беларуси и Украине).

«Чистые Игры — это командные соревнования. Но сейчас массовые мероприятия запрещены, а значит настало время героев-одиночек» — рассказывает лидер проекта Дмитрий Иоффе. «Мы считаем, что те, кто заботится о природе своими силами — герои. А те, кто продолжает очищать загрязненные территории в это непростое время — вдвойне». Добавим, что из-за эпидемии коронавируса и запрета на массовые мероприятия ежегодный турнир «Чистые Игры» был отменен.