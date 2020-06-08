Росприроднадзор собирается увеличить штрафы за вред экологии

«Штрафы за экологические правонарушения во всем мире — одни из самых дорогих, если не самые дорогие. У нас пока не так. И это мешает делать нам свою работу. Штрафы за вред экологии должны быть высокими в России. <…> Даже по Кодексу административных правонарушений в России совершенно незначительные штрафы. А это должно быть дорого», — заявила она.

Сейчас штраф за вред экологию для физических лиц составляет до 30 тысяч рублей и до 100 тысяч для юридических. Светлана Радионова не уточнила, насколько стоит увеличить штрафы по мнению Росприроднадзора, но отметила, что эта мера будет принята не для того, чтобы «замочить бизнес». «Если ты собираешься нарушать, тогда зачем тебя жалеть?», — спросила она.

О том, что следует увеличить штрафы за вред экологии начались после аварии в Норильске на ТЭЦ-3, используемую дочерней компанией «Норильского никеля». 29 мая там лопнула цистерна, после чего в почву и реки Амбарную и Далдыкан попали нефтепродукты, объемом больше 20 тысяч тонн.

На сегодняшний день ликвидаторы аварии собрали около 700 тонн водонефтяной смеси: ее обрабатывают сорбентом, а позже топливо будут вывозить. Работы ведет «Норникель», без привлечения бюджетных средств. По предварительным подсчетам на все будет потрачено более 10 млрд рублей.

В конце мая также стало известно, что в рамках «мусорной» реформы построят свыше 250 полигонов. Предполагалось, что приоритетным направлением станет переработка.

Напомним, ранее Роспотребнадзор предложил на время пандемии коронавируса приостановить раздельный сбор мусора, так как при сортировке и переработке отходов сохраняется риск заражения персонала предприятия. На инициативу ответило с критикой российское отделение Greenpeace. До этого экологи уже объясняли, почему нельзя утилизировать медицинские маски вместе с бытовыми отходами, а то же отделение Greenpeace запустило рассылку с советами о том, как оставаться экологичным даже на карантине.

Весь мир уже задался вопросом, насколько значимы изменения в экологической обстановке, которые внесла пандемия коронавируса. «Собака.ru» и российский Greenpeace разобрались, как именно COVID-19 повлиял на экологию, насколько эти изменения устойчивы и что опаснее – новый вирус или глобальное потепление.