Почему кризис станет толчком для развития альтернативной энергетики в России? Объясняет Анатолий Чубайс

О климатической повестке в России сегодня

Климатическая тематика, к сожалению, сейчас большинству людей в России кажется малоинтересной. При этом ситуация драматическая и требует ударных усилий. Россия после долгих драк внутри страны все же ратифицировала Киотский протокол и парижское соглашение, с того момента началась реальная работа российских властей над экологической темой. Мы взяли на себя обязательства сократить объемы выброса CO2 к 2030 году на 25-30% от объема 1990-го года. Но с 1990-го года объемы выброса снижались естественным путем, причем радикально. Если сравнить цель с сегодняшним днем, то окажется, что в 2018 году объем выброса составлял 73% от цифры 1990-го, а наша задача — 70-75%. Мы, конечно, надеемся, что к 2030 году ВВП вырастет, соответственно увеличится и количество CO2 — в этом смысле какая-то работа должна будет вестись. Так что параметры, которые мы для себя выбрали, мне кажутся разумными.

Об опасности нынешней нефтегазовой политики

Однако есть серьезная ловушка, которую не понимает ни бизнес, ни правительство. Дело в том, что оценивать нас будет мир в разрезе не только по стране (и тут, кажется, можно в целом выглядеть прилично), но и по продукту — я имею в виду углеродный протекционизм. Уже сегодня более половины Евросоюза ввели законы, в соответствии с которым товары с повышенным углеродным следом, ввозимые на территорию этих стран, будут облагаться повышенными пошлинами. А это российский экспорт! На нефтегазовую промышленность у нас приходится 20% ВВП, 40% бюджета, 60% экспорта. Если по 60% экспорта мы получим удар в виде дополнительных пошлин — это очень большая проблема. Более того, удар придется не только на нефтегазовую отрасль, но и на металлургию, а это тоже гигантская статья экспорта. Мы сегодня — одна из самых энергорасточительных стран мира, а компенсируем эту расточительность низкими ценами на энергоносители. Об этом все специалисты знают, десятки поручений правительства и президента по энергоэффективности сорваны. Поэтому легкие задачи по снижению CO2 могут быть выполнены, но при этом наш экспорт будет никому не нужен — вот где нужно бить тревогу.

Отменит ли пандемия экологическую повестку

Зеленая сделка ЕС мне очень интересна, она активно раскручивалась,а речь идет о триллионе евро — фантастические объемы ресурсов. В какой-то момент показалось, что из-за коронавируса сделка закачалась, но на сегодня понятно, что она все равно будет важнейшей на повестке дня и эпидемия ее не отменит. Может быть, модифицирует, а, возможно, сделает еще более острой и важной. Те, кто рассчитывает, что из-за Covid-19 климатическая тематика в мире забудется, фатально ошибаются.