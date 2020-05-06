Минприроды предложило финансово стимулировать россиян к раздельному сбору мусора

«Чтобы стимулировать граждан и бизнес раздельно собирать, отвозить и утилизировать отходы, Минприроды предлагает освободить от уплаты НДС операции по реализации вторичных ресурсов, а физлиц, получивших доходы от сдачи или продажи вторсырья — от уплаты НДФЛ», — говорится в проекте «дорожной карты», который приводит газета «Коммерсантъ». Кроме того, Минприроды планирует снизить плату для граждан за коммунальную услугу по обращению с ТКО в части отходов, которые накапливаются раздельно.

Для мусоровывозящих компаний министерство планирует установить запрет на смешивание обычного мусора с тем, который россияне соберут в специальный бак для переработки — для этого в нацпроекте «Экология» появится отдельный пункт по «созданию условий для раздельного накопления отходов», а в территориальные схемы субъектов должны быть включены «перспективные объекты по утилизации вторичных ресурсов».

Минприроды также планирует организовать мероприятия по популяризации раздельного сбора мусора — в рамках экологического воспитания и формирования экологической культуры». Ведомство совместно с Минпросвещения намерено подготовить предложения о разработке и внедрении стандартов программ для дошкольных, общеобразовательных и образовательных организаций высшего образования, «определяющих основы знаний по обращению с отходами, в том числе раздельному накоплению».

Напомним, ранее российское отделение Greenpeace выпустило обновленный рейтинг доступности раздельного сбора мусора в крупных городах страны. Петербург не вошел даже в первую сотню. Названы также главные проблемы россиян в сфере обращения с отходами. Самой насущной оказалась проблема нарушения сбора и вывоза мусора (34%). На втором месте — стихийные свалки (25%), замыкает тройку отсутствие контейнеров для раздельного сбора (19%).

Полигоны для бытового мусора в Ленинградской области исчерпаны на 95%. По данным аналитиков, к 2024 году подобную участь ждет еще 15 регионов страны. Ранее эксперты подсчитали сумму экологического ущерба, нанесенного природе России в результате нарушения правил охраны окружающей среды — за 2018 год она составила 12 миллиардов рублей. Госдума ужесточила штраф за неуплату экологического сбора — им облагаются компании за невыполнение норм утилизации отходов, которые образуются после использования товаров и упаковки.

Россия готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны. Ранее соответствующие санкции на неэкологичную тару уже ввел Евросоюз — они вступят в силу в 2021 году. А еще посмотрите на то, как петербургские рабочие спрятали мусор в блокадном памятнике оборонительного рубежа «Ижора» (и никогда за ними не повторяйте).

Социологи также рассказали, что 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. Художники петербургского объединения «Митьки» запускают движение «Митьковский экологический патруль». А еще мусорный полигон «Новоселки» в петербургском Левашово рекультивируют на 70% к 2020 году, а в микрорайоне Полюстрово началась ликвидация мусорной свалки — отходы накапливались там с начала 1990-х годов.

Сортировать отходы и сдавать их на переработку в Петербурге – это не только реально, но и совсем не сложно. Чтобы доказать это, «Собака.ru» составила исчерпывающую инструкцию по раздельному сбору: куда его отдавать, как хранить дома, что из него делают и почему заняться этим должен каждый.