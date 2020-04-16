Инструкция: как оставаться экосознательным во время карантина

Стало ли из-за пандемии мусора больше?

Данные об увеличении количества мусора есть, но они разнятся от региона к региону. Например, в Москве компания «Эколайн», которая обслуживает север и центр города, заявила об увеличении количества отходов на 15%. На Кубани и в Омской области рост в среднем на 30%, в Якутии и Саратовской области — примерно на 20%. В Удмуртии отмечают, что объемы мусора уже превысили показатели новогодних праздников. А в Алтайском крае наоборот говорят, что выбрасывают меньше.

Люди сейчас занимаются расхламлением, устраивают генеральные уборки и, наконец, одинокие лыжи с балкона отправляются в баки, поэтому в целом количество мусора растет.

Есть ли экопривычки, от которых придется отказаться сейчас?

Сейчас стало сложнее покупать продукты в свою тару: я все еще могу купить фрукты и овощи в магазинах около дома в экомешочки, но, например, хлеб теперь весь расфасован по пакетам. Некоторые магазины без упаковки перестали работать. Не все компании соглашаются складывать еду в многоразовые контейнеры. Еще раньше перестали наливать кофе в свою тару, потому что боялись, что таким образом будет распространяться вирус.

Да, сейчас все запаковали в пластик, и с этим приходится жить. Но мы рекомендуем покупать большие объемы: вместо шести пачек гречки по полкило — упаковку в три килограмма. Так количество пластика уменьшится в несколько раз.

Если бы пандемии не случилось, мы бы смогли дальше развивать систему оборотной тары — некоторые рестораны и системы доставки уже думали об этом. Но, конечно, сейчас все заморозилась, людям не до этого. Мы боимся, что откатимся назад.

Какие экопривычки сейчас можно ввести в свою жизнь?

Мы все сидим дома и можем готовить сами, таким образом избежав лишней упаковки. Можно освоить несколько веганских рецептов, сейчас есть прекрасная возможность ввести их в свой рацион — такая еда самая экологичная.

Можно найти время на то, чтобы перебрать шкаф, выяснить, у каких продуктов длительного хранения скоро истекает срок годности, и переставить их поближе, чтобы побыстрее съесть и их не пришлось выбрасывать. Из-за массового спроса на такие товары в середине марта торговые сети набили свои склады, а теперь будут вынуждены потратить миллиард на утилизацию того, что не смогли продать. Еще можно заняться мелким ремонтом: пришить пуговицу, вывести пятно, зашить что-то, подклеить обувь, и таким образом продлить вещам срок службы.

Сейчас вы точно видите все свои отходы и можете понять, чего образуется больше и подумать, как от этого отказаться. Можно внедрить небольшие экопривычки: выключать воду во время чистки зубов, кипятить воду в чайнике столько, сколько нужно. Можно углубиться в какую-то экологическую тему, на которую раньше не хватало времени: океаны, возобновляемая энергетика, микропластик, изменение климата. Мы в Гринпис запустили рассылку «Пластик, уходи», из которой можно узнать, как сделать свой быт экологичным, не выходя из дома.

Да, сейчас много медицинского мусора, но есть масса других отходов, от которых можно отказаться и ничего не потерять: трубочки, фасовочные пакеты, влажные салфетки. Совсем не обязательно отказаться сразу от всего: мир спасут не экофрики, которые складывают свой мусор в баночку, а сотни миллионов людей, которые будут делать не идеально, но стараться.