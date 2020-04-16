Сейчас многие начали производить больше мусора, чем обычно: виной тому доставки еды, медицинские отходы и массовый отказ от многоразового. Вместе с руководительницей онлайн-направления в проекте «Ноль отходов» Гринпис Ириной Козловских разобрались, почему одноразовое — не значит безопасное, и какие правила нужно соблюдать, чтобы не навредить природе из-за карантина.
Инструкция: как оставаться экосознательным во время карантина
Стало ли из-за пандемии мусора больше?
Данные об увеличении количества мусора есть, но они разнятся от региона к региону. Например, в Москве компания «Эколайн», которая обслуживает север и центр города, заявила об увеличении количества отходов на 15%. На Кубани и в Омской области рост в среднем на 30%, в Якутии и Саратовской области — примерно на 20%. В Удмуртии отмечают, что объемы мусора уже превысили показатели новогодних праздников. А в Алтайском крае наоборот говорят, что выбрасывают меньше.
Люди сейчас занимаются расхламлением, устраивают генеральные уборки и, наконец, одинокие лыжи с балкона отправляются в баки, поэтому в целом количество мусора растет.
Есть ли экопривычки, от которых придется отказаться сейчас?
Сейчас стало сложнее покупать продукты в свою тару: я все еще могу купить фрукты и овощи в магазинах около дома в экомешочки, но, например, хлеб теперь весь расфасован по пакетам. Некоторые магазины без упаковки перестали работать. Не все компании соглашаются складывать еду в многоразовые контейнеры. Еще раньше перестали наливать кофе в свою тару, потому что боялись, что таким образом будет распространяться вирус.
Да, сейчас все запаковали в пластик, и с этим приходится жить. Но мы рекомендуем покупать большие объемы: вместо шести пачек гречки по полкило — упаковку в три килограмма. Так количество пластика уменьшится в несколько раз.
Если бы пандемии не случилось, мы бы смогли дальше развивать систему оборотной тары — некоторые рестораны и системы доставки уже думали об этом. Но, конечно, сейчас все заморозилась, людям не до этого. Мы боимся, что откатимся назад.
Какие экопривычки сейчас можно ввести в свою жизнь?
Мы все сидим дома и можем готовить сами, таким образом избежав лишней упаковки. Можно освоить несколько веганских рецептов, сейчас есть прекрасная возможность ввести их в свой рацион — такая еда самая экологичная.
Можно найти время на то, чтобы перебрать шкаф, выяснить, у каких продуктов длительного хранения скоро истекает срок годности, и переставить их поближе, чтобы побыстрее съесть и их не пришлось выбрасывать. Из-за массового спроса на такие товары в середине марта торговые сети набили свои склады, а теперь будут вынуждены потратить миллиард на утилизацию того, что не смогли продать. Еще можно заняться мелким ремонтом: пришить пуговицу, вывести пятно, зашить что-то, подклеить обувь, и таким образом продлить вещам срок службы.
Сейчас вы точно видите все свои отходы и можете понять, чего образуется больше и подумать, как от этого отказаться. Можно внедрить небольшие экопривычки: выключать воду во время чистки зубов, кипятить воду в чайнике столько, сколько нужно. Можно углубиться в какую-то экологическую тему, на которую раньше не хватало времени: океаны, возобновляемая энергетика, микропластик, изменение климата. Мы в Гринпис запустили рассылку «Пластик, уходи», из которой можно узнать, как сделать свой быт экологичным, не выходя из дома.
Да, сейчас много медицинского мусора, но есть масса других отходов, от которых можно отказаться и ничего не потерять: трубочки, фасовочные пакеты, влажные салфетки. Совсем не обязательно отказаться сразу от всего: мир спасут не экофрики, которые складывают свой мусор в баночку, а сотни миллионов людей, которые будут делать не идеально, но стараться.
Одноразовое — равно безопасное? Можно ли сейчас пользоваться многоразовым?
Нет, не равно, это работает, только если на одноразовом написано, что оно стерильное. Исследование, которые выпустили недавно ученые, говорит, что вирус остается на меди до четырех часов, на картоне до суток, на пластике и пищевой стали до трех суток. Выходит, пластик — один из самых устойчивых, на нем вирус живет дольше, причем неважно, одноразовый он или многоразовый.
Одноразовые маски требуются медицинским работникам и тем, кто ухаживает за больными коронавирусом. А если вам нужно просто выйти в магазин, можно использовать многоразовую маску, а после каждого применения стирать ее и утюжить.
В случае с многоразовой тарой я уверена, что только я ее трогала, знаю, что я ее постирала и продезинфицировала. А если это одноразовая тара, я понятия не имею, в каких условиях ее фасовали и кто трогал.
А пользоваться многоразовым можно, если содержать его в чистоте: стирать после каждого использования и дезинфицировать. Сейчас, например, СМИ любят писать, что правительство такого-то региона приказало переводить больницы на одноразовую посуду. Но если открыть постановление, то можно увидеть, что обычно там дают выбор: либо пластик, либо многоразовое с дезинфекцией.
От каких одноразовых предметов, которые стали популярны из-за карантина, точно стоит отказаться?
Я бы предложила маски и одноразовые перчатки оставить медикам. Влажные салфетки не нужны: их делают из пластика, они не перерабатываются. Содержание спирта в них должно быть больше 60% — это в основном маленькие медицинские салфетки. Но, в целом, это то же самое, что протереть руки антисептиком.
Медицинский мусор — как на него смотрит Гринпис?
Медицинский мусор — это особый вид отходов. Их рост сейчас обоснован, это не то, от чего нужно отказываться. В сложившейся ситуации одноразовые вещи, которые используют инфицированные, находясь на домашнем карантине, фактически становится медотходом класса В. Их нельзя смешивать с бытовым мусором. Их обязательно нужно собирать отдельно, но так как у нас нет системы приема медотходов от населения, то, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, их следует герметично упаковать в плотный пакет и оставить на карантине на 72 часа.
Как утилизировать медицинские маски, если я не больна коронавирусом?
Их также нужно выдержать 72 часа, потом желательно разрезать, запаковать в плотный пакет и выбросить в обычный мусорный бак.
Доставка блюд/продуктов — возможно ли это делать экологично?
Сейчас вряд ли получится использовать схему залоговой стоимости тары, но можно заказывать еду в перерабатываемой упаковке, отказаться от одноразовых приборов и салфеток.
Экопроекты в Петербурге: какие еще работают
Магазины «Крупа» и «Покупай правильно» перешли на доставку: заказать рис, гречку, сахар и другие сыпучие продукты без упаковки можно в оборотных контейнерах или сразу пересыпать. Возобновило работу «Экотакси» — можно сдать вторсырье. А кафе Fika привозит на дом кофе в многоразовом оборотном термосе.
Это интервью прошло в прямом эфире в Instagram «Собака.ru». Ниже можно посмотреть его видеозапись. Следите за эфирами в нашем аккаунте!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.