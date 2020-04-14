«Подписчики узнают, как сортировать и сдавать отходы на переработку и правда ли, что их потом увозят на одной машине, можно ли мыть себя и квартиру, снимать макияж и при этом не плодить мусор, что делать с пищевыми отходами и как создать вермиферму», — говорят в Greenpeace. — «Мы временно лишились возможности путешествовать по миру, обедать в любимых местах и ходить в фитнес-клуб. Но это не повод отчаиваться, самое время поучиться чему-то новому! Пандемия пройдет, а знания и привычки останутся».

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Напомним, ранее российское отделение Greenpeace и автор блога «Ретроградный Меркурий» Оля Осипова дали старт неделе экогороскопов. Каждый день в социальных сетях экологической организации появлялся ироничный прогноз на день — с советами о том, как вести экологичный образ жизни. Greenpeace также выпустили видео об опасности использования одноразового пластика. В нем экологи рассказывают об «оружии массового поражения» — трубочек, пакетов, ушных палочек и других продуктов, не подлежащих повторному использованию. Они убивают миллион морских птиц в год, ими можно «даже кита завалить», и именно их использование необходимо запретить в России.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны. Европарламент уже запретил производство и продажу одноразовых изделий из пластика — оно остановится с 2021 года. Запрет касается столовых приборов, ушных палочек с пластиковым основанием, пищевых контейнеров из пенополистирола и трубочек для коктейлей. О необходимости многократного использования отдельных видов тары и упаковки также заявил Роспотребнадзор. Ведомство указывает и на немедленное прекращение захоронения и уничтожения продуктов питания, еще пригодных для употребления в пищу. А еще ученые придумали новый способ переработки пластика. Обнаруженный фермент разлагает его на 90%!